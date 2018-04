Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo Kim Dzsong Unnal, a kommunista diktatúra vezetőjével is tárgyalt – adta hírül kedden éjjel az AP amerikai hírügynökség.","shortLead":"Mike Pompeo Kim Dzsong Unnal, a kommunista diktatúra vezetőjével is tárgyalt – adta hírül kedden éjjel az AP amerikai...","id":"20180418_titkos_kuldetes_eszak_koreaban_cia_igazgato","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213246b9-97fd-4f09-8338-bcec6427594e","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_titkos_kuldetes_eszak_koreaban_cia_igazgato","timestamp":"2018. április. 18. 05:47","title":"Titkos küldetést teljesített Észak-Koreában a CIA igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra.","shortLead":"Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra.","id":"20180418_Ketmilliard_forint_koltene_az_MLSZ_ruhazatra_es_cipokre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f7917-6815-4a54-8500-b18e4094a385","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Ketmilliard_forint_koltene_az_MLSZ_ruhazatra_es_cipokre","timestamp":"2018. április. 18. 13:41","title":"Kétmilliárd forintot költene az MLSZ ruházatra és cipőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85","c_author":"Hercsel Adél","category":"itthon","description":"Túlélési kiskáténk Soros-bérenceknek az elkövetkezendő négy narancsos évre. Vélemény.","shortLead":"Túlélési kiskáténk Soros-bérenceknek az elkövetkezendő négy narancsos évre. Vélemény.","id":"20180418_10_tuti_tipp_valasztasi_depresszio_ellen_avagy_igy_elj_tul_az_ujabb_ketharmadban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6cbdac-18c9-476e-a331-71d2978bd449","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_10_tuti_tipp_valasztasi_depresszio_ellen_avagy_igy_elj_tul_az_ujabb_ketharmadban","timestamp":"2018. április. 18. 14:40","title":"10 tuti tipp választási depresszió ellen, avagy így éld túl a kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik.","id":"20180418_Felismeri_ezt_a_ferfit_Telefont_lopott_keresik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800c17bc-e11b-4e25-9c1b-c7d847844591","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Felismeri_ezt_a_ferfit_Telefont_lopott_keresik","timestamp":"2018. április. 18. 21:56","title":"Felismeri ezt a férfit? Telefont lopott, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b1f4b7-352d-4c97-be14-59b1d1b36eaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először azt vallotta, a gyerek saját magát forrázta le a tusolóban, később viszont mindent beismert. Azt nem árulta el, miért tette. ","shortLead":"Először azt vallotta, a gyerek saját magát forrázta le a tusolóban, később viszont mindent beismert. Azt nem árulta el...","id":"20180417_akar_husz_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_szandekosan_leforrazta_a_kislanyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b1f4b7-352d-4c97-be14-59b1d1b36eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b426bfe9-26f4-4e94-872b-842edf93c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_akar_husz_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_szandekosan_leforrazta_a_kislanyat","timestamp":"2018. április. 17. 21:25","title":"Akár húsz évet is kaphat a férfi, aki szándékosan leforrázta a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vajon csitulnak az indulatok a budapesti kamarában?","shortLead":"Vajon csitulnak az indulatok a budapesti kamarában?","id":"20180417_Megvan_a_BKIK_uj_elnoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bc40bb-333a-43ca-9cd6-a62454325b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Megvan_a_BKIK_uj_elnoke","timestamp":"2018. április. 17. 18:42","title":"Megvan a BKIK új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta a világgal, hogy milyen színekre számíthatunk.","shortLead":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta...","id":"20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0e9c31-d29e-4a19-a552-d9018276cc01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Fotók: hangzatos elnevezésű, valóban szép színekben érkezik a Xiaomi Mi 6X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c31870-c0da-499f-8951-46f1b88ade93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Velázquez udvarhölgyei lepték el a madridi utcákat.","shortLead":"Velázquez udvarhölgyei lepték el a madridi utcákat.","id":"20180418_Ezek_a_nok_nem_veletlenul_kerultek_az_utcara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c31870-c0da-499f-8951-46f1b88ade93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72c8214-9a34-436b-bb8d-aca2c431a5f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Ezek_a_nok_nem_veletlenul_kerultek_az_utcara","timestamp":"2018. április. 18. 17:20","title":"Ezek a nők nem véletlenül kerültek az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]