[{"available":true,"c_guid":"c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s állampolgárok élete – követelte az Európai Parlamentben Guy Verhofstadt. A liberális képviselő emlékeztetett arra, hogy jelenleg is mintegy hárommillió EU-s állampolgár tartózkodik a szigetországban.","shortLead":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s...","id":"20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956b905a-5230-42f5-8879-372686310efd","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","timestamp":"2018. április. 18. 15:41","title":"Az EU-s polgárok jogainak tiszteletben tartását követelik Londontól a Windrush-botrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","shortLead":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","id":"20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b5511-9fdd-4eea-a5a9-857daf544498","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","timestamp":"2018. április. 18. 11:10","title":"Szuperhősfilmet rendez Steven Spielberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9f1ff4-304c-4b1e-ac98-380c5c8bc6ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint akár messzemenő következményei is lehetnek a kínai ZTE-re csak nemrég kivetett amerikai szankcióknak. A tilalom előzménye, hogy a vállalat nem tartott be egy rá vonatkozó, ellene indított büntetőeljáráshoz köthető megállapodást.","shortLead":"A hírek szerint akár messzemenő következményei is lehetnek a kínai ZTE-re csak nemrég kivetett amerikai szankcióknak...","id":"20180418_Bukhatja_az_Androidot_az_egyik_nagy_kinai_telefongyarto_es_ezt_csak_maganak_koszonheti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9f1ff4-304c-4b1e-ac98-380c5c8bc6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6543fa8a-6477-463c-ac63-5b0c034cbe68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_Bukhatja_az_Androidot_az_egyik_nagy_kinai_telefongyarto_es_ezt_csak_maganak_koszonheti","timestamp":"2018. április. 18. 14:57","title":"Bukhatja az Androidot az egyik nagy kínai telefongyártó, és ezt csak magának köszönheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d60e25-306e-4f22-9fdf-32c2fcb5c82a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban vizsgálatot indítottak az ellen a konstanzi színház ellen, amely azt ajánlotta, ingyen jöhetnek el a Mein Kampf című előadásra azok, akik hajlandóak felvenni egy horogkeresztes karszalagot. A színház azzal védekezik, hogy az ajánlat egy társadalmi kísérlet része.","shortLead":"Németországban vizsgálatot indítottak az ellen a konstanzi színház ellen, amely azt ajánlotta, ingyen jöhetnek el...","id":"20180418_Balhe_lett_a_nemet_szinhaz_horogkeresztert_ingyen_hirdetett_eloadasabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d60e25-306e-4f22-9fdf-32c2fcb5c82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43215659-9724-475f-8642-35016074c082","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Balhe_lett_a_nemet_szinhaz_horogkeresztert_ingyen_hirdetett_eloadasabol","timestamp":"2018. április. 18. 11:58","title":"Balhé lett a német színház ajánlatából, hogy horogkereszttel ingyen mehetnek az előadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta a világgal, hogy milyen színekre számíthatunk.","shortLead":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta...","id":"20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0e9c31-d29e-4a19-a552-d9018276cc01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Fotók: hangzatos elnevezésű, valóban szép színekben érkezik a Xiaomi Mi 6X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György Zsombor, a lap utolsó főszerkesztő-helyettese szerint \"aprópénzből\" összehozható egy ilyen újság, de azért jó lenne, ha találnának befektetőket is. ","shortLead":"György Zsombor, a lap utolsó főszerkesztő-helyettese szerint \"aprópénzből\" összehozható egy ilyen újság, de azért jó...","id":"20180418_kozossegi_finanszirozas_magyar_nemzet_gyorgy_zsombor_hetilap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2efc8b-f970-47f0-a741-61c01233a474","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_kozossegi_finanszirozas_magyar_nemzet_gyorgy_zsombor_hetilap","timestamp":"2018. április. 18. 21:21","title":"Közösségi finanszírozással működő hetilapot indítanának a Magyar Nemzet újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus egy tavaly márciusi nyilatkozatában azt állította, hogy az intézet a közhasznúsági jelentésében meghatározottnál „sokkal, de sokkal nagyobb lóvét” kapott Soros György alapítványaitól.","shortLead":"A fideszes politikus egy tavaly márciusi nyilatkozatában azt állította, hogy az intézet a közhasznúsági jelentésében...","id":"20180418_jogerosen_pert_nyert_az_eotvos_karoly_intezet_nemeth_szilard_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c11620-5b03-43c2-95aa-5e73d058fe70","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_jogerosen_pert_nyert_az_eotvos_karoly_intezet_nemeth_szilard_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 08:47","title":"Jogerősen pert nyert az Eötvös Károly Intézet Németh Szilárd ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a341f291-9102-4f95-a059-0b1f7643b62e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt szóvivője szerint egyelőre senki nem tudja betölteni a Vona távozása utáni űrt.","shortLead":"A párt szóvivője szerint egyelőre senki nem tudja betölteni a Vona távozása utáni űrt.","id":"20180419_Mirkoczki_nem_szakad_kette_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a341f291-9102-4f95-a059-0b1f7643b62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c528f81-15d1-402b-9def-7f24ecd7e208","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Mirkoczki_nem_szakad_kette_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 19. 09:18","title":"Mirkóczki: Nem szakad ketté a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]