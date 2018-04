„A devizahitelt megörököltem, a kártalanításra a jogosultságot nem” – meséli Molnár Istvánné, aki mindösszesen 369 ezer forintról nyújtotta be a kártalanításra az igényét. A férje IFA teherautóval hordta az építőanyagot az M43-as autópálya építésekor a szegedi építőipari cég, a Szeviép megbízásából. A felszámolás elindulásakor, még 2010-ben fizetési meghagyást is benyújtottak az összegről, ahogy akkoriban ezt 433 vállalkozó is megtette. Az elmúlt nyolc évben a vállalkozások nagy része megszűnt, vagy nyögve a válságot, de sokan éppen a Szeviép csődje miatt kerültek padlóra.

A kampány hevében megszületett kormányrendelet már éppen a válságot és a Szeviép csődjét túlélő vállalkozások kártalanításáról szólt, 106 vállalkozó került fel a kártalanítandók listájára, a rendelet lényegében rájuk vonatkozik. A kormányrendelet azonban igen szorosan húzta meg a határt, azok, akik korábban megvásárolták a kintlevőséget, hiába léptek jogszerűen a csődbe ment cég hitelezői sorába, a rendelet szerint nekik nem jár a kártalanítás. De nem jogosult arra az sem, aki például csavarokat szállított az építőipari cégnek, illetve azok a vállalkozók sem, akik időközben bármilyen oknál fogva megszüntették cégeiket, és magánszemélyek sem részesülhetnek a kártalanításból a rendelet szerint.

Korábban a hvg.hu is írt arról, hogy nem nagyon gyűlnek az igénylések, ezért is hosszabbíthatták meg május 31-ig a benyújtási határidőt. Úgy tudjuk, hogy a listán szereplő, pénzükre váró 106 igénylő közül eleve 25 magánszemély van. Ez utóbbiak közé tartoznak olyan adószámmal rendelkező magánszemélyek, akik fél éven keresztül szállást biztosítottak az építkezésen dolgozó munkások számára, de közéjük tartozik az időközben megözvegyült Molnár Istvánné is. A férje társaságát azért kellett megszüntetni, mert a nyolc éve tartó tortúra alatt, másfél évvel ezelőtt elhunyt a férfi.

De van olyan tervező is, akinek egy fillért sem fizetett a Szeviép, amely ellen egyébként büntető feljelentést is tettek, a büntető eljárás még jelenleg is zajlik a bíróságon. A tervező időközben befejezte a munkát, nyugdíjas lett, ezért szüntette meg a betéti társaságát is, és ezért nem jár neki most a rendelet szerint a pénze.

Az igénylések benyújtási határidejét egyébként május 31-ig meghosszabbították, de ha nem módosítják a kormányrendeletet, akkor feltehetően nem lesz több igénylés. A károsultak levelet is írtak Orbán Viktornak, most várják a választ.