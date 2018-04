Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef1a67a5-0d95-4222-8ea6-739d6a91d529","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy építkezésen került elő a brit légibomba, amely miatt 800 méteres sugarú körben kiürítették a környéket.","shortLead":"Egy építkezésen került elő a brit légibomba, amely miatt 800 méteres sugarú körben kiürítették a környéket.","id":"20180420_hatastalanitottak_a_berlini_fopulyaudvarnal_talalt_500_kilos_legibombat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef1a67a5-0d95-4222-8ea6-739d6a91d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f36d055-9f4f-47ba-98e7-2ef142a75bc7","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_hatastalanitottak_a_berlini_fopulyaudvarnal_talalt_500_kilos_legibombat","timestamp":"2018. április. 20. 16:05","title":"Hatástalanították a berlini főpályaudvarnál talált 500 kilós légibombát – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pap az egyház áldásával terápiára megy, és törleszti a pénzt, amit elvert.","shortLead":"A pap az egyház áldásával terápiára megy, és törleszti a pénzt, amit elvert.","id":"20180419_sulyos_bunbe_esett_egy_szerencsejatekozo_pap_olaszorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38fe090-5019-49d5-adc7-84e6278890f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_sulyos_bunbe_esett_egy_szerencsejatekozo_pap_olaszorszagban","timestamp":"2018. április. 19. 16:31","title":"Súlyos bűnbe esett egy szerencsejátékozó pap Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0431b377-845e-4d9d-a91f-900a0a4ac5c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan ma kezdik árulni a Xiaomi elsősorban játékosoknak szánt telefonját, a megelőző érdeklődés pedig valóban óriási.","shortLead":"Hivatalosan ma kezdik árulni a Xiaomi elsősorban játékosoknak szánt telefonját, a megelőző érdeklődés pedig valóban...","id":"20180420_Oriasi_siker_mar_egymillioan_regisztraltak_a_Xiaomi_uj_bivalyeros_telefonjara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0431b377-845e-4d9d-a91f-900a0a4ac5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cd33fc-05f8-4407-9d02-2b999b9205ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_Oriasi_siker_mar_egymillioan_regisztraltak_a_Xiaomi_uj_bivalyeros_telefonjara","timestamp":"2018. április. 20. 13:01","title":"Óriási siker: már egymillióan regisztráltak a Xiaomi új, bivalyerős telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","shortLead":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","id":"20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a811c604-470f-4b2f-807f-ed9e3091ea97","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","timestamp":"2018. április. 19. 10:43","title":"Schiffer: \"Szemenszedett hazugság a fenyegetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mondja valaki azt, hogy Oroszországban nincsenek ötletes vállalkozók: Alekszej Jakusev uljanovszki vállalkozó piacra dobta a Novicsok nevű napraforgóolajat. A Novicsok szó márciusban tett szert kétes világhírnévre: ez volt a neve annak az idegméregnek, amellyel az angliai Salisbury-ben merényletet követtek el Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija ellen.","shortLead":"Még mondja valaki azt, hogy Oroszországban nincsenek ötletes vállalkozók: Alekszej Jakusev uljanovszki vállalkozó...","id":"20180420_Megjelent_a_Novicsok_az_orosz_piacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6240b-fa18-4ef9-a220-270edc8ce663","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Megjelent_a_Novicsok_az_orosz_piacon","timestamp":"2018. április. 20. 15:53","title":"Megjelent a Novicsok az orosz piacon, de nem az idegméreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798ee4eb-60de-45c2-a982-53bdf7a5f25c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"New York egyik metrómegállójában különleges installációt láthatnak az utasok a két éve elhunyt sztárról és a műveiről.\r

\r

","shortLead":"New York egyik metrómegállójában különleges installációt láthatnak az utasok a két éve elhunyt sztárról és...","id":"20180419_Itt_a_legkulabb_kiallitasreklam_David_Bowie_a_metroban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798ee4eb-60de-45c2-a982-53bdf7a5f25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2105d300-f3cb-47cf-a7e7-8fe3b62415fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Itt_a_legkulabb_kiallitasreklam_David_Bowie_a_metroban","timestamp":"2018. április. 19. 12:38","title":"Itt a legkúlabb kiállítás-reklám: David Bowie a metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon beszélhet a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott állítólagos korábbi viszonyáról. \r

","shortLead":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon...","id":"20180419_Ujabb_csapas_Trumpra__allitolagos_volt_baratnoje_beszelhet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4bb6da-ac3a-4eae-95a8-b236800a84ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Ujabb_csapas_Trumpra__allitolagos_volt_baratnoje_beszelhet","timestamp":"2018. április. 19. 17:54","title":"Újabb csapás Trumpra – állítólagos volt barátnője beszélhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróság azt is elrendelte, hogy nyomkövetőt viseljen a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként meggyanúsított sportdiplomata.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróság azt is elrendelte, hogy nyomkövetőt viseljen a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként...","id":"20180420_Hazi_orizetbe_kerul_Gyarfas_Tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4161d716-c482-431a-be59-72f4c833ab1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Hazi_orizetbe_kerul_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2018. április. 20. 12:51","title":"Lakhelyelhagyási tilalomról döntött a bíró Gyárfás Tamás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]