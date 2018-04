Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Lázár János hétfőn elmegy Orbánhoz, de már most bejelentette, befejezte a munkát a Miniszterelnökség élén, és a jövőben nem akar kormánytag lenni, visszatér a hódmezővásárhelyi választókerületébe. A leköszönő minisztert azonban megelőzte Orbán, ő már péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt, átalakítja a Miniszterelnökséget.","shortLead":"Lázár János hétfőn elmegy Orbánhoz, de már most bejelentette, befejezte a munkát a Miniszterelnökség élén, és a jövőben...","id":"20180420_Lazar_befejezte_a_miniszteri_palyafutasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b41d321-4fb4-4fa6-9637-6deeaa1560cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Lazar_befejezte_a_miniszteri_palyafutasat","timestamp":"2018. április. 20. 11:07","title":"Lázár befejezte a miniszteri pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccebee2-f631-4d46-af04-47efc869476b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizonyos körökben igazán népszerű orosz autó tuningcég a TopCar, elkészült legújabb művével.","shortLead":"A bizonyos körökben igazán népszerű orosz autó tuningcég a TopCar, elkészült legújabb művével.","id":"20180421_topcar_autotuning_porsche_panamera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccebee2-f631-4d46-af04-47efc869476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a0a2e8-fddf-46a7-a37e-34bd901e3b17","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_topcar_autotuning_porsche_panamera","timestamp":"2018. április. 21. 17:25","title":"Több a szénszál ezen az orosz Porschén, mint egy űrrakétán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor a jogosítvánnyal, szükség lesz-e még rá?","shortLead":"A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor...","id":"20180421_onvezeto_autok_megszunik_a_jogositvany_autonom_kozlekedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78e5368-4627-4b47-8af5-302dc0aa25c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_onvezeto_autok_megszunik_a_jogositvany_autonom_kozlekedes","timestamp":"2018. április. 21. 06:41","title":"Jönnek az önvezető autók, megszűnik a jogosítvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fea7ee-c4b5-4d42-a368-71bb4beb77f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei évben rekord mennyiségű pályamű érkezett a Sony World Photograpy Awards-ra, a sport kategóriában azonban egy magyar fotós utasította maga mögé a komplett mezőnyt.","shortLead":"Az idei évben rekord mennyiségű pályamű érkezett a Sony World Photograpy Awards-ra, a sport kategóriában azonban...","id":"20180420_sony_world_photography_awards_2018_gardi_balazs_sportfoto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fea7ee-c4b5-4d42-a368-71bb4beb77f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae12bd-b967-498e-9b32-be713349fe88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_sony_world_photography_awards_2018_gardi_balazs_sportfoto","timestamp":"2018. április. 20. 07:02","title":"Magyar fotósé lett idén a világ legjobb sportfotója, mutatjuk a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután elhunyt Avicii. A világszerte ismert DJ és producer fájdalmasan fiatalon, 28 évesen ment el. Halálának okáról hivatalos tájékoztatás még mindig nincs, de azt tudni lehet, hogy két évvel ezelőtt súlyos alkoholproblémái miatt akut hasnyálmirigy-gyulladása lett, és még azelőtt eltávolították az epehólyagját és a féregnyúlványát.","shortLead":"Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután elhunyt Avicii. A világszerte ismert DJ és producer fájdalmasan...","id":"20180421_Avicii_halala_az_Imagine_Dragons_es_Madonna_is_bucsuzik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e98b43-5708-4e16-a125-1f389ffdfd09","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Avicii_halala_az_Imagine_Dragons_es_Madonna_is_bucsuzik","timestamp":"2018. április. 21. 10:45","title":"Avicii halála: Madonna, David Guetta és az Imagine Dragons is búcsúzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A U2 frontemberét a volt elnök tüntette ki a szegénység elleni küzdelemben és az AIDS elleni harcban kifejtett vezetői munkájáért.","shortLead":"A U2 frontemberét a volt elnök tüntette ki a szegénység elleni küzdelemben és az AIDS elleni harcban kifejtett vezetői...","id":"20180420_bush_medalt_akasztottak_bono_nyakaba_dallasban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7a240-4eb6-46c3-b9ad-f7178db4300f","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_bush_medalt_akasztottak_bono_nyakaba_dallasban","timestamp":"2018. április. 20. 17:38","title":"Bush-medált akasztottak Bono nyakába Dallasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fb2b4-8f87-4a26-adff-12cd7bd72e7c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormányhatározatot előbb az államfőnök is jóvá kell hagynia, és törvénnyé is csak azután válhat, ha a parlament rábólintott. ","shortLead":"A kormányhatározatot előbb az államfőnök is jóvá kell hagynia, és törvénnyé is csak azután válhat, ha a parlament...","id":"20180421_Indiaban_halalra_itelhetik_azokat_akik_gyerekeket_eroszakolnak_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f74fb2b4-8f87-4a26-adff-12cd7bd72e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2632f292-393b-47fd-ab39-d7a90d1f7b32","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Indiaban_halalra_itelhetik_azokat_akik_gyerekeket_eroszakolnak_meg","timestamp":"2018. április. 21. 13:43","title":"Indiában halálra ítélhetik azokat, akik gyerekeket erőszakolnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc56d70-1f77-4b97-b617-f7d1fd7574a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hónapokig tart majd itt a közműépítés, de azt ígérik, hogy a nagyobb korlátozással járó munkálatokat a nyári szünetben végzik el. ","shortLead":"Hónapokig tart majd itt a közműépítés, de azt ígérik, hogy a nagyobb korlátozással járó munkálatokat a nyári szünetben...","id":"20180420_jobb_elfelejteni_par_honapra_a_fovarosi_dozsa_gyorgy_utat_nagy_dugok_varhatoak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc56d70-1f77-4b97-b617-f7d1fd7574a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bf23b8-31e7-4d6e-9844-c20442eda081","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_jobb_elfelejteni_par_honapra_a_fovarosi_dozsa_gyorgy_utat_nagy_dugok_varhatoak","timestamp":"2018. április. 20. 14:58","title":"Jobb elfelejteni pár hónapra a fővárosi Dózsa György utat, nagy dugók várhatóak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]