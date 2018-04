Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"891e89ec-f34b-4f06-bace-ab0121f9241b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egybehangzó médiaértesülések szerint a doppingolással lebukott exkerékpáros ötmillió dollárt fizet az amerikai kormánynak, s ezzel elkerüli az ellene indított kártérítési pert, amely május 7-én kezdődött volna.","shortLead":"Egybehangzó médiaértesülések szerint a doppingolással lebukott exkerékpáros ötmillió dollárt fizet az amerikai...","id":"20180420_inkabb_fizet_lance_armstrong_mint_hogy_bepereljek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=891e89ec-f34b-4f06-bace-ab0121f9241b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c5134-3a17-471e-9b4c-045ac9a7378e","keywords":null,"link":"/sport/20180420_inkabb_fizet_lance_armstrong_mint_hogy_bepereljek","timestamp":"2018. április. 20. 10:11","title":"Inkább fizet Lance Armstrong, mint hogy bepereljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintett nyugdíjas férfi egy levéllel is megelégedett volna, szerinte a háromszori értesítés felesleges pénzkidobás volt.","shortLead":"Az érintett nyugdíjas férfi egy levéllel is megelégedett volna, szerinte a háromszori értesítés felesleges pénzkidobás...","id":"20180419_ot_forint_nyugdijemelesrol_harom_hatarozat_igy_kapott_egy_rakas_papirt_egy_pecsi_nyugdijas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2162e7-0517-42c0-b79e-5f5a6fad215e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_ot_forint_nyugdijemelesrol_harom_hatarozat_igy_kapott_egy_rakas_papirt_egy_pecsi_nyugdijas","timestamp":"2018. április. 19. 20:15","title":"Öt forint nyugdíjemelésről három határozat: így kapott egy rakás papírt egy pécsi nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A családi adókedvezményhez képest más szabályok irányadók a családi járulékkedvezmény érvényesítésekor. Az Adózóna összegyűjtötte azokat a fontosabb előírásokat, amelyekre figyelemmel kell lenni.","shortLead":"A családi adókedvezményhez képest más szabályok irányadók a családi járulékkedvezmény érvényesítésekor. Az Adózóna...","id":"20180420_Legyen_ovatos_a_reszletekkel_ha_csaladi_jarulekkedvezmenyt_szeretne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34726dff-36ac-49c6-9f3d-01a80c31556b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Legyen_ovatos_a_reszletekkel_ha_csaladi_jarulekkedvezmenyt_szeretne","timestamp":"2018. április. 20. 12:37","title":"Legyen óvatos a részletekkel, ha családi járulékkedvezményt szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb5551e-ad06-4254-9262-f29e498916bf","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Természetesen nem. Bombát elhelyezni semmiképp sem lehet helyes. De a dráma lényege, hogy valódi konfliktusról szóljon. Szóval egy színdarabban a terroristának is meglehet a maga igaza – anélkül, hogy a való életben helyeselném a tettét. Így indul munkatársunk és Daniel Kehlmann német író beszélgetése. Aztán demokráciákon és háborúkon át eljutottak egészen az álhírekig.","shortLead":"Természetesen nem. Bombát elhelyezni semmiképp sem lehet helyes. De a dráma lényege, hogy valódi konfliktusról szóljon...","id":"20180421_daniel_kehlmann_interju","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb5551e-ad06-4254-9262-f29e498916bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fda615-4abe-4164-ad24-e8f490e25f3f","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_daniel_kehlmann_interju","timestamp":"2018. április. 21. 14:00","title":"\"Kehlmann úr, létezik jó terrorista?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d398466e-f0cf-4dec-b175-0d5e1692decb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor még azt a lehetőséget sem adta meg Lázár Jánosnak, hogy ő maga jelenthesse be, távozik a kormányból. A miniszterelnök egy szenvtelen mondattal dobta az elmúlt évek egyik legnagyobb hatalmú politikusát. Lázár kicsivel később egy interjúban igyekezett hangsúlyozni, hogy ez az egész az ő döntése volt. Őszintének csak akkor tűnt, amikor a hallgatókat (és leginkább magát) arról biztosította, hogy ő még húsz év múlva is mindössze 63 éves lesz.","shortLead":"Orbán Viktor még azt a lehetőséget sem adta meg Lázár Jánosnak, hogy ő maga jelenthesse be, távozik a kormányból...","id":"20180420_lazar_janos_gyomrost_kapott_orban_viktortol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d398466e-f0cf-4dec-b175-0d5e1692decb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f353b8b3-26a2-451e-a4dd-c11f0a6911c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_lazar_janos_gyomrost_kapott_orban_viktortol","timestamp":"2018. április. 20. 13:00","title":"Lázár az arcát mentené, de Orbántól kíméletlen gyomrost kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821d6d86-ab89-4cfe-a490-0a27020fdbb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A délutáni tüntetés miatt már most lezárták a híd egy részét. ","shortLead":"A délutáni tüntetés miatt már most lezárták a híd egy részét. ","id":"20180421_Oriasi_a_dugo_ne_most_akarjon_az_Erzsebet_hid_fele_menni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821d6d86-ab89-4cfe-a490-0a27020fdbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1494e162-4a2c-4564-9d6e-6950f3216aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Oriasi_a_dugo_ne_most_akarjon_az_Erzsebet_hid_fele_menni","timestamp":"2018. április. 21. 09:48","title":"Óriási a dugó, ne most akarjon az Erzsébet híd felé menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb16d15f-7ea2-48c9-a064-303a47650157","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"21. századi kép- és hangminőségben nézhetjük gyerekkorunk klasszikusát.","shortLead":"21. századi kép- és hangminőségben nézhetjük gyerekkorunk klasszikusát.","id":"20180419_Eljen_Ujra_moziban_a_Szaffi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb16d15f-7ea2-48c9-a064-303a47650157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e598e34-3c61-4f54-b91f-7ad8420fd66b","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Eljen_Ujra_moziban_a_Szaffi","timestamp":"2018. április. 19. 16:25","title":"Éljen! Újra moziban a Szaffi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Népszava úgy tudja, 2019 végére akarják rendezni a tulajdonviszonyokat, ezután ledózerolnák a házakat. ","shortLead":"A Népszava úgy tudja, 2019 végére akarják rendezni a tulajdonviszonyokat, ezután ledózerolnák a házakat. ","id":"20180421_Sportkozpont_epulne_a_Hos_utcai_hazak_helyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193dd5da-ea0b-411c-bdcf-41ea47a7887f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180421_Sportkozpont_epulne_a_Hos_utcai_hazak_helyen","timestamp":"2018. április. 21. 08:48","title":"Sportközpont épülne a Hős utcai házak helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]