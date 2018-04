Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az alapdíjat, a kilométerdíjat és a várakozási díjat is felemelné a Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"Az alapdíjat, a kilométerdíjat és a várakozási díjat is felemelné a Fővárosi Közgyűlés. ","id":"20180420_Juliustol_meg_dragabb_lehet_a_taxizas_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7141f2d5-e011-4c0a-92c1-c2d6b4d748af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Juliustol_meg_dragabb_lehet_a_taxizas_Budapesten","timestamp":"2018. április. 20. 21:41","title":"Júliustól még drágábban lehet majd taxizni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ azt közölte, hogy a három párt beérkezett intézkedési terve nem alkalmas az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére és a mulasztások következményeinek kezelésére, ezért azt kijavításra visszaküldte. ","shortLead":"Az ÁSZ azt közölte, hogy a három párt beérkezett intézkedési terve nem alkalmas az ellenőrzés során feltárt...","id":"20180421_Nem_tetszett_az_ASZnak_a_Jobbik_a_DK_es_a_Parbeszed_intezkedesi_terve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc30382-532b-4ab2-a8ac-a28d55fd75d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Nem_tetszett_az_ASZnak_a_Jobbik_a_DK_es_a_Parbeszed_intezkedesi_terve","timestamp":"2018. április. 21. 09:37","title":"Nem tetszett az ÁSZ-nak a Jobbik, a DK és a Párbeszéd intézkedési terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pittsburghi rendőrség arra számít, hogy a városban zavargások törnek ki, ha Donald Trump amerikai elnök elbocsátja Robert Muellert, a 2016-os elnökválasztásba való állítólagos orosz beavatkozás hátterét vizsgáló különleges tanácsadót. ","shortLead":"A pittsburghi rendőrség arra számít, hogy a városban zavargások törnek ki, ha Donald Trump amerikai elnök elbocsátja...","id":"20180420_Zavargasoktol_tartanak_az_USAban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c549b9ba-7c10-49e3-b812-b7d721ebac46","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Zavargasoktol_tartanak_az_USAban","timestamp":"2018. április. 20. 08:37","title":"Zavargásoktól tartanak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dcbcc4-2c2b-47f4-8f84-ad6b59622741","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Másodszor választotta a Time magazin a földkerekség legbefolyásosabb emberei közé az USA-ban élő asztúriai séfet, José Andrést.","shortLead":"Másodszor választotta a Time magazin a földkerekség legbefolyásosabb emberei közé az USA-ban élő asztúriai séfet, José...","id":"20180420_Egy_sef_a_vilag_100_legbefolyasosabb_embere_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03dcbcc4-2c2b-47f4-8f84-ad6b59622741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f12430a-a206-46ca-84f0-e4805c2cced2","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Egy_sef_a_vilag_100_legbefolyasosabb_embere_kozott","timestamp":"2018. április. 20. 17:51","title":"Egy séf a világ 100 legbefolyásosabb embere között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6872ee5-8226-433b-9833-5806d261a219","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen megdöbbentek, hogy a magánpénzből épülő mélygarázs tetejére tervezett parkba parkolóhelyeket is kialakítanak. A felszíni rendezést ráadásul közpénzből fizetik.","shortLead":"Többen megdöbbentek, hogy a magánpénzből épülő mélygarázs tetejére tervezett parkba parkolóhelyeket is kialakítanak...","id":"20180419_kozpenzbol_epitenek_parkolokat_es_parkot_a_jozsef_nador_teri_melygarazs_tetejere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6872ee5-8226-433b-9833-5806d261a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1dc174-1b52-40b5-8667-e1b46f4d3788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_kozpenzbol_epitenek_parkolokat_es_parkot_a_jozsef_nador_teri_melygarazs_tetejere","timestamp":"2018. április. 19. 18:31","title":"Közpénzből építenek parkolókat és parkot a József nádor téri mélygarázs tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg időskorúakat vert át húsz-ötvenezer forintra.","shortLead":"Főleg időskorúakat vert át húsz-ötvenezer forintra.","id":"20180421_csalas_lerobbant_auto_vademeles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3e3aff-df8d-4b87-a5b4-4dcc04bc1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_csalas_lerobbant_auto_vademeles","timestamp":"2018. április. 21. 12:03","title":"Lerobbant autójával sajnáltatta magát egy budapesti csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ab8399-b431-4850-abcc-fee7d747bc60","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai szenátus egyetlen szavazattöbbséggel jóváhagyta Jim Bridenstine-t, Donald Trump amerikai elnök jelöltjét az amerikai űrkutatásai hivatal élére, személyében hosszú idő után először fogja vezetni nem tudományos szakember a NASA-t.","shortLead":"Az amerikai szenátus egyetlen szavazattöbbséggel jóváhagyta Jim Bridenstine-t, Donald Trump amerikai elnök jelöltjét...","id":"20180420_nasa_igazgato_jim_bridenstine","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3ab8399-b431-4850-abcc-fee7d747bc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4ff558-e264-484e-8a1c-cf62b786e9d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_nasa_igazgato_jim_bridenstine","timestamp":"2018. április. 20. 12:03","title":"A NASA új igazgatója nem hiszi, hogy az ember okozza a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akár a magyar fővárosban is pályára léphet a 12-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic. Ehhez azonban az kell, hogy a 30 éves szerb Barcelona helyett minket válasszon.","shortLead":"Akár a magyar fővárosban is pályára léphet a 12-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic. Ehhez azonban az kell...","id":"20180419_Budapest_ujra_remenykedhet_Djokovic_talan_minket_valaszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f08405-602e-4e37-bdb4-b61a560f2d2b","keywords":null,"link":"/sport/20180419_Budapest_ujra_remenykedhet_Djokovic_talan_minket_valaszt","timestamp":"2018. április. 19. 20:15","title":"Budapest újra reménykedhet: Djokovic talán minket választ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]