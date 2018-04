Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a 24 évesek között is többségben vannak azok, akik a szüleikkel élnek egy háztartásban.","shortLead":"Még a 24 évesek között is többségben vannak azok, akik a szüleikkel élnek egy háztartásban.","id":"20180421_Egyre_kesobb_tudnak_elkoltozni_a_fiatalok_a_szuleiktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0bc6fd-99ea-454a-87c4-06ab1d490830","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Egyre_kesobb_tudnak_elkoltozni_a_fiatalok_a_szuleiktol","timestamp":"2018. április. 21. 14:43","title":"Egyre később tudnak elköltözni a fiatalok a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3f17de-1695-4eff-ba10-4815b5eec013","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ESMA korábban vitában állt az önkormányzattal, de a mostani pályázat elbírálásakor már szent volt a béke.","shortLead":"Az ESMA korábban vitában állt az önkormányzattal, de a mostani pályázat elbírálásakor már szent volt a béke.","id":"20180421_Garancsi_Istvan_cege_nyerte_a_fovaros_palyazatat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f3f17de-1695-4eff-ba10-4815b5eec013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b922fd6d-007e-44bf-8a49-a700d0b78726","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Garancsi_Istvan_cege_nyerte_a_fovaros_palyazatat","timestamp":"2018. április. 21. 11:22","title":"Garancsi István cége nyerte a főváros pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az építőiparban ellenőrzött dolgozók 47 százalékát foglalkoztatták feketén tavaly. ","shortLead":"Csak az építőiparban ellenőrzött dolgozók 47 százalékát foglalkoztatták feketén tavaly. ","id":"20180420_Tele_van_feketemunkassal_az_epitoipar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb2f56d-bc94-4fdc-a2b2-6a26df777c85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Tele_van_feketemunkassal_az_epitoipar","timestamp":"2018. április. 20. 05:25","title":"Tele van feketemunkással az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220b4ad2-da26-4f97-b8fb-a10bd517c843","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan próbáltak helyet találni a darabnak Baranyában, végül Szigetváron tartják meg az előadást. ","shortLead":"Sokan próbáltak helyet találni a darabnak Baranyában, végül Szigetváron tartják meg az előadást. ","id":"20180421_Szigetvaron_tartjak_meg_Alfoldi_Pecsen_letiltott_eloadasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=220b4ad2-da26-4f97-b8fb-a10bd517c843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00e8879-2694-4106-aa75-a614ab89621f","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Szigetvaron_tartjak_meg_Alfoldi_Pecsen_letiltott_eloadasat","timestamp":"2018. április. 21. 14:30","title":"Szigetváron tartják meg Alföldi Pécsen letiltott előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a7549-b673-4490-b004-7356146b1b0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint „itt kő kövön nem marad” a következő négy évben.","shortLead":"A rendező szerint „itt kő kövön nem marad” a következő négy évben.","id":"20180420_Alfoldi_Robert_Szegeden_fellephetett_es_jol_odamondott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b95a7549-b673-4490-b004-7356146b1b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c77b80-6ae2-400c-bba0-a7f8b7394fcf","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Alfoldi_Robert_Szegeden_fellephetett_es_jol_odamondott","timestamp":"2018. április. 20. 15:48","title":"Alföldi Róbert Szegeden felléphetett, és jól odamondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az LMP szerint ki kell vizsgálni, hogy miért nem játsszák a Wellhello dalait. ","shortLead":"Az LMP szerint ki kell vizsgálni, hogy miért nem játsszák a Wellhello dalait. ","id":"20180420_Az_LMP_az_NMHHnal_koveteli_Fluor_Tomi_letiltasanak_kivizsgalasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ef5e94-ac9f-49a0-a076-6346752dea8d","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Az_LMP_az_NMHHnal_koveteli_Fluor_Tomi_letiltasanak_kivizsgalasat","timestamp":"2018. április. 20. 15:49","title":"Az LMP az NMHH-nál követeli Fluor Tomi letiltásának kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így ez lesz az ABC tévécsatorna leghosszabb főműsoridőben játszott drámája.","shortLead":"Így ez lesz az ABC tévécsatorna leghosszabb főműsoridőben játszott drámája.","id":"20180421_Berendeltek_a_Grace_klinika_15_evadjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d02bac0-d64b-4651-a9dc-48a987f7f88d","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Berendeltek_a_Grace_klinika_15_evadjat","timestamp":"2018. április. 21. 11:45","title":"Berendelték a Grace klinika 15. évadját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","shortLead":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","id":"20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a8b061-6142-4c71-bdb4-622da490948b","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","timestamp":"2018. április. 21. 10:31","title":"Gattyán György most egy új sportág olimpiai elismeréséért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]