Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Alagút és a Clark Ádám tér felújítása későbbre csúszna. ","shortLead":"Az Alagút és a Clark Ádám tér felújítása későbbre csúszna. ","id":"20180421_Szeptemberben_indulna_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5db098-f33e-443f-807e-2ba5e3365184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Szeptemberben_indulna_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 21. 08:56","title":"Szeptemberben indulna a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8540799f-831b-4f8e-a717-e203de60191c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy intézkedés azt sejteti, lassan behal a nagy társadalmi kísérlet. ","shortLead":"Egy intézkedés azt sejteti, lassan behal a nagy társadalmi kísérlet. ","id":"20180420_Megsem_mukodik_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_Finnorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8540799f-831b-4f8e-a717-e203de60191c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae980d5e-e795-4e48-a2ab-3d958f22bad9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Megsem_mukodik_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_Finnorszagban","timestamp":"2018. április. 20. 10:35","title":"Mégsem működik a feltétel nélküli alapjövedelem Finnországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78afb73d-b8d0-44d9-bb03-13d82ed79e5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új trükköt tanulnak a cégek: összekötik a dolgozóik orvosi szűrővizsgálatát az adóelkerüléssel.","shortLead":"Új trükköt tanulnak a cégek: összekötik a dolgozóik orvosi szűrővizsgálatát az adóelkerüléssel.","id":"20180421_A_szurovizsgalat_jo_az_adocsalas_rossz__es_a_ketto_egyszerre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78afb73d-b8d0-44d9-bb03-13d82ed79e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258b2d67-f6c4-4282-80eb-90c7b81ec9b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_A_szurovizsgalat_jo_az_adocsalas_rossz__es_a_ketto_egyszerre","timestamp":"2018. április. 21. 17:05","title":"A szűrővizsgálat jó, az adócsalás rossz - és a kettő egyszerre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ azt közölte, hogy a három párt beérkezett intézkedési terve nem alkalmas az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére és a mulasztások következményeinek kezelésére, ezért azt kijavításra visszaküldte. ","shortLead":"Az ÁSZ azt közölte, hogy a három párt beérkezett intézkedési terve nem alkalmas az ellenőrzés során feltárt...","id":"20180421_Nem_tetszett_az_ASZnak_a_Jobbik_a_DK_es_a_Parbeszed_intezkedesi_terve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc30382-532b-4ab2-a8ac-a28d55fd75d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Nem_tetszett_az_ASZnak_a_Jobbik_a_DK_es_a_Parbeszed_intezkedesi_terve","timestamp":"2018. április. 21. 09:37","title":"Nem tetszett az ÁSZ-nak a Jobbik, a DK és a Párbeszéd intézkedési terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során.","shortLead":"Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során.","id":"20180420_Tiz_milliardert_epul_uj_stadion_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fc602a-f364-4d51-b185-7995710ef1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Tiz_milliardert_epul_uj_stadion_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanak","timestamp":"2018. április. 20. 06:08","title":"Tízmilliárdért épül új stadion Mészáros Lőrinc horvát csapatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087acb24-ec05-4d15-806a-33973587823e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus igazi rajongói vélhetően azon imádkoznak, hogy a Mustang továbbra is hamisítatlan izomautó maradjon.","shortLead":"A típus igazi rajongói vélhetően azon imádkoznak, hogy a Mustang továbbra is hamisítatlan izomautó maradjon.","id":"20180420_szentsegtores_hibrid_osszkerekes_ford_mustang_izomauto_musclecar_amerikai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=087acb24-ec05-4d15-806a-33973587823e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656fa9b8-4504-4a84-b4a6-8c5afce076a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_szentsegtores_hibrid_osszkerekes_ford_mustang_izomauto_musclecar_amerikai","timestamp":"2018. április. 20. 11:28","title":"Szentségtörés: hibrid és akár összkerekes is lehet a következő Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6973da01-b5e5-4771-b4b5-fdd5d8e5bd6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az eset Kőbánya alsó állomásnál történt. A vonatot ennek ellenére az utasokkal együtt továbbengedték a zuglói állomásra, egy darabig úgy tűnt, hogy ott félreáll, de végül folytatta útját a Nyugati pályaudvar felé, és háromnegyed órás késéssel megérkezett a pályaudvarra. Ott több utas is arról érdeklődött a kalauznál, hogy hogyan lehet igazolást kérni a MÁV-tól a késésért. ","shortLead":"Az eset Kőbánya alsó állomásnál történt. A vonatot ennek ellenére az utasokkal együtt továbbengedték a zuglói...","id":"20180420_Fotok_Elfustolt_a_lajosmizsei_vonat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6973da01-b5e5-4771-b4b5-fdd5d8e5bd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231e6a7-089f-48cf-b3f0-adfa2b041f8d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180420_Fotok_Elfustolt_a_lajosmizsei_vonat","timestamp":"2018. április. 20. 08:12","title":"Fotók: Elfüstölt a lajosmizsei vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34cdf6a-5e9a-4ea3-979b-151400690f12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felkészül: Károly herceg.","shortLead":"Felkészül: Károly herceg.","id":"20180420_Erzsebet_kiralyno_vegre_kimondta_kit_szeretne_utodjanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d34cdf6a-5e9a-4ea3-979b-151400690f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652fe266-6761-4365-bdb3-e8bc85cb8fa5","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Erzsebet_kiralyno_vegre_kimondta_kit_szeretne_utodjanak","timestamp":"2018. április. 20. 09:21","title":"Erzsébet királynő végre kimondta, kit szeretne utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]