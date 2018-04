Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az építőiparban ellenőrzött dolgozók 47 százalékát foglalkoztatták feketén tavaly. ","shortLead":"Csak az építőiparban ellenőrzött dolgozók 47 százalékát foglalkoztatták feketén tavaly. ","id":"20180420_Tele_van_feketemunkassal_az_epitoipar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb2f56d-bc94-4fdc-a2b2-6a26df777c85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Tele_van_feketemunkassal_az_epitoipar","timestamp":"2018. április. 20. 05:25","title":"Tele van feketemunkással az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8540799f-831b-4f8e-a717-e203de60191c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy intézkedés azt sejteti, lassan behal a nagy társadalmi kísérlet. ","shortLead":"Egy intézkedés azt sejteti, lassan behal a nagy társadalmi kísérlet. ","id":"20180420_Megsem_mukodik_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_Finnorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8540799f-831b-4f8e-a717-e203de60191c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae980d5e-e795-4e48-a2ab-3d958f22bad9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Megsem_mukodik_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_Finnorszagban","timestamp":"2018. április. 20. 10:35","title":"Mégsem működik a feltétel nélküli alapjövedelem Finnországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08efa10-2ac4-4a93-bd7a-f0b371b90f1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába hozott papírt az igazgató, hogy szüksége van a 430 ezres szemüvegre adómentesen, ebből az ötletből valószínűleg nem lesz semmi, de aki monitor előtt dolgozik, az megpróbálkozhat azzal, hogy a munkahelyétől kérjen szemüveget.","shortLead":"Hiába hozott papírt az igazgató, hogy szüksége van a 430 ezres szemüvegre adómentesen, ebből az ötletből valószínűleg...","id":"20180421_A_sajat_430_ezres_luxusszemuveget_szamolta_volna_el_egy_igazgato_ceges_koltsegkent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d08efa10-2ac4-4a93-bd7a-f0b371b90f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16076571-69ec-4e33-8027-149ac83126a6","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_A_sajat_430_ezres_luxusszemuveget_szamolta_volna_el_egy_igazgato_ceges_koltsegkent","timestamp":"2018. április. 21. 09:35","title":"A saját 430 ezres luxusszemüvegét számolta volna el egy igazgató céges költségként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megvizsgált hulladékok egyebek mellett veszélyes mennyiségű kadmiumot és ólmot találtak a szakemberek. A tárgyak nagy része már valószínűleg régóta úszott a vízen.","shortLead":"A megvizsgált hulladékok egyebek mellett veszélyes mennyiségű kadmiumot és ólmot találtak a szakemberek. A tárgyak nagy...","id":"20180419_tele_van_mereg_a_genfi_tobol_kihalaszott_muanyag_hulladek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e7176-2a45-4dfb-8c07-fc9f37f6c95b","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_tele_van_mereg_a_genfi_tobol_kihalaszott_muanyag_hulladek","timestamp":"2018. április. 19. 22:10","title":"Tele van méreggel a Genfi-tóból kihalászott műanyag hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás. Van itt minden, mint a búcsúban, de vajon ez elegendő a sikerhez? Teszten az XZ2 és az XZ2 Compact.","shortLead":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás...","id":"20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9ad77c-bb29-4ddd-9655-35cc8bda9a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","timestamp":"2018. április. 21. 16:00","title":"Mit tudnak 2018-ban a Sony csúcsmobiljai? Megnéztük a kisebbet és a nagyobbat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC a napokban hivatalosan is elhatárolódott attól az állítólagos BBC-hírtől, amely szerint nukleáris háború tört ki Oroszország és az USA között. A felületes szemlélőnek valóban úgy tűnhetett, már úton vannak a rakéták: a képsorokon rakétákat kilövő orosz és NATO-hadihajók, valamint gombafelhők látszottak. A videó viszont több éve készült, s egy oktatófilm részének szánták. A világháborúról ugyan még nem tört ki, de vajon kitalálja, hogy az alábbiak közül melyik hír igaz, s melyik nem? ","shortLead":"A BBC a napokban hivatalosan is elhatárolódott attól az állítólagos BBC-hírtől, amely szerint nukleáris háború tört ki...","id":"20180421_fake_news_alhir_kviz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64833d1f-a662-4827-9d56-845d1f1e5f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180421_fake_news_alhir_kviz","timestamp":"2018. április. 21. 12:05","title":"Fake/Nem fake: bezár a Facebook, s már dúl a világháború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ azt közölte, hogy a három párt beérkezett intézkedési terve nem alkalmas az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére és a mulasztások következményeinek kezelésére, ezért azt kijavításra visszaküldte. ","shortLead":"Az ÁSZ azt közölte, hogy a három párt beérkezett intézkedési terve nem alkalmas az ellenőrzés során feltárt...","id":"20180421_Nem_tetszett_az_ASZnak_a_Jobbik_a_DK_es_a_Parbeszed_intezkedesi_terve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc30382-532b-4ab2-a8ac-a28d55fd75d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Nem_tetszett_az_ASZnak_a_Jobbik_a_DK_es_a_Parbeszed_intezkedesi_terve","timestamp":"2018. április. 21. 09:37","title":"Nem tetszett az ÁSZ-nak a Jobbik, a DK és a Párbeszéd intézkedési terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak fejlesztései csupán részmegoldásokat kínáltak az internet egyik legidegesítőbb problémájára, a Chrome azonban most végre lépett egy határozottat.","shortLead":"Az elmúlt időszak fejlesztései csupán részmegoldásokat kínáltak az internet egyik legidegesítőbb problémájára, a Chrome...","id":"20180420_google_chrome_automatikusan_elindulo_videok_nemitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49d8668-ce5b-4db6-b93d-434e64568c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_google_chrome_automatikusan_elindulo_videok_nemitasa","timestamp":"2018. április. 20. 08:03","title":"Ha Chrome van a gépén, indítsa újra – így kapja meg az utóbbi évek egyik legjobb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]