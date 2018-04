Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wunderlich József a Pál utcai fiúk című előadás kellős közepén, egy farakáson énekelve rosszul lépett, és leesett onnan. ","shortLead":"Wunderlich József a Pál utcai fiúk című előadás kellős közepén, egy farakáson énekelve rosszul lépett, és leesett...","id":"20180420_Eloadas_kozben_balesetet_szenvedett_a_Vigszinhaz_sztarja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3709ded-79c4-410a-a756-ddc0daca8ebe","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Eloadas_kozben_balesetet_szenvedett_a_Vigszinhaz_sztarja","timestamp":"2018. április. 20. 12:41","title":"Előadás közben balesetet szenvedett a Vígszínház sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e693dae-9c95-433c-86c9-748cfb71d823","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De ezúttal érthető okok miatt mondott nemet az USA jelenlegi elnöke: így legalább nem lepték el biztonságiak a környéket. ","shortLead":"De ezúttal érthető okok miatt mondott nemet az USA jelenlegi elnöke: így legalább nem lepték el biztonságiak...","id":"20180421_Trump_nem_ment_el_Barbara_Bush_temetesere_Melaniat_kuldte_maga_helyett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e693dae-9c95-433c-86c9-748cfb71d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d1b11d-2c70-446e-bbc2-6d6560a9d311","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Trump_nem_ment_el_Barbara_Bush_temetesere_Melaniat_kuldte_maga_helyett","timestamp":"2018. április. 21. 19:28","title":"Trump nem ment el Barbara Bush temetésére, Melaniát küldte maga helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c8cafb-343c-4f23-9594-ac5f0a3fd9a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még a Kádár-korról, az EU-csatlakozásról és 2010-ről is szó lesz benne. ","shortLead":"Még a Kádár-korról, az EU-csatlakozásról és 2010-ről is szó lesz benne. ","id":"20180421_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Koltay_Gabor_Trianonrockoperajarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c8cafb-343c-4f23-9594-ac5f0a3fd9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda2081f-0824-409e-b1f3-bdbd3446333e","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Koltay_Gabor_Trianonrockoperajarol","timestamp":"2018. április. 21. 12:40","title":"Újabb részletek derültek ki Koltay Gábor Trianon-rockoperájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a","c_author":"Lévai Júlia","category":"itthon","description":"Azt a praktikus szempontot mindenki megérti, hogy ha a lopás meghatározó szerepet kap a társadalomban, akkor annak következményei őt magát is bármikor utolérhetik. Vélemény.","shortLead":"Azt a praktikus szempontot mindenki megérti, hogy ha a lopás meghatározó szerepet kap a társadalomban, akkor annak...","id":"20180420_Levai_Julia_Csak_a_nepszavazas_marad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0427427e-8e26-4b2b-abe5-9e9be4230633","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Levai_Julia_Csak_a_nepszavazas_marad","timestamp":"2018. április. 20. 10:15","title":"Lévai Júlia: Csak a népszavazás marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank adatai szerint 2017-ben mintegy 620 ezer alkalommal használták készpénzbefizetésre a hitelintézet okosnak nevezett ATM-jeit, a befizetett összeg megközelítette a 80 milliárd forintot. A szolgáltatás a fiatalabb generáció képviselői között az egyik legnépszerűbb. A 24 év alattiak és a pályakezdők esetében az ATM-es befizetések darabszáma már meghaladta a bankfióki befizetések számát. Az OTP Bank az első negyedéves eredményei alapján idén is hasonló folytatásra számít.","shortLead":"Az OTP Bank adatai szerint 2017-ben mintegy 620 ezer alkalommal használták készpénzbefizetésre a hitelintézet okosnak...","id":"20180420_otp_bank_okos_atm_bankautomata_penzfelvetel_befizetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eefa305-f1e1-40f1-8f20-d39186a9ca11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_otp_bank_okos_atm_bankautomata_penzfelvetel_befizetes","timestamp":"2018. április. 20. 12:03","title":"Már majdnem 200 különleges ATM van az országban, úgy tűnik, szeretik is az ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg időskorúakat vert át húsz-ötvenezer forintra.","shortLead":"Főleg időskorúakat vert át húsz-ötvenezer forintra.","id":"20180421_csalas_lerobbant_auto_vademeles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3e3aff-df8d-4b87-a5b4-4dcc04bc1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_csalas_lerobbant_auto_vademeles","timestamp":"2018. április. 21. 12:03","title":"Lerobbant autójával sajnáltatta magát egy budapesti csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03369a4c-5033-4fac-84a6-f897318e2c17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem pont ezt a felvételt kellett volna választani erre a célra. De ha már így történt, akkor legalább gyorsan ki lehetne javítani az úthibát.","shortLead":"Talán nem pont ezt a felvételt kellett volna választani erre a célra. De ha már így történt, akkor legalább gyorsan ki...","id":"20180421_hungarikum_facebook_boritokep_nif_zrt_uthiba_esoviz_bicikli_bicikliut_kerekpar_kerekparut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03369a4c-5033-4fac-84a6-f897318e2c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e47698-dd8a-4520-96b0-cb088fc3897c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_hungarikum_facebook_boritokep_nif_zrt_uthiba_esoviz_bicikli_bicikliut_kerekpar_kerekparut","timestamp":"2018. április. 21. 17:23","title":"Egy kis hungarikum: Facebook-borítóképre tette az úthibát a NIF Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f8c30c-979b-45b0-ad00-d92af07fcfab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most dől el, házi őrizetbe helyezik-e azután, hogy kedden a rendőrség meggyanúsította: felbujtóként részt vett a Fenyő-gyilkosságban.","shortLead":"Most dől el, házi őrizetbe helyezik-e azután, hogy kedden a rendőrség meggyanúsította: felbujtóként részt vett...","id":"20180420_gyarfas_tamas_a_birosagon_hazi_orizet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f8c30c-979b-45b0-ad00-d92af07fcfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84695cb3-cf87-44e9-b57a-574d9027236e","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_gyarfas_tamas_a_birosagon_hazi_orizet","timestamp":"2018. április. 20. 10:44","title":"Így érkezett meg Gyárfás Tamás a bíróságra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]