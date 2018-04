Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Olyan szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék Veresegyház, Mátraverebély és Kiscsécs gazdálkodásában, hogy azt kérik, függesszék fel az állami támogatásokat.","shortLead":"Olyan szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék Veresegyház, Mátraverebély és Kiscsécs gazdálkodásában...","id":"20180420_Harom_telepules_bukhatja_az_allami_tamogatasokat_akkora_szabalytalansagokat_talalt_az_ASZ","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8835e454-0051-4b0d-b8af-77ece2d004b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Harom_telepules_bukhatja_az_allami_tamogatasokat_akkora_szabalytalansagokat_talalt_az_ASZ","timestamp":"2018. április. 20. 11:45","title":"Három település bukhatja az állami támogatásokat, akkora szabálytalanságokat talált az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d639c709-83be-4ed3-8f65-b57f388de0c2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A franciák és a németek is az amerikai büntetőintézkedések enyhítésére vennék rá Trumpot.","shortLead":"A franciák és a németek is az amerikai büntetőintézkedések enyhítésére vennék rá Trumpot.","id":"20180421_Nagy_baj_lehet_az_europai_iparban_ha_nem_enyhitenek_az_orosz_szankciokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d639c709-83be-4ed3-8f65-b57f388de0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4261ec5-f2a8-4847-acd8-a66311d10880","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Nagy_baj_lehet_az_europai_iparban_ha_nem_enyhitenek_az_orosz_szankciokon","timestamp":"2018. április. 21. 12:52","title":"Nagy baj lehet az európai iparban, ha nem enyhítenek az orosz szankciókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ddc69c-b1d1-409b-9dcd-2ee8bec3decd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fele azt kiabálja, Orbán takarodj, a másik fele bulizik.","shortLead":"A fele azt kiabálja, Orbán takarodj, a másik fele bulizik.","id":"20180421_Az_ejjel_meg_nem_ert_veget__par_szaz_fos_kemeny_mag_meg_az_Oktogonnal_tuntet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ddc69c-b1d1-409b-9dcd-2ee8bec3decd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42344e0-5011-4c18-8d27-115361c3b2d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Az_ejjel_meg_nem_ert_veget__par_szaz_fos_kemeny_mag_meg_az_Oktogonnal_tuntet","timestamp":"2018. április. 21. 22:51","title":"Az éjjel még nem ért véget - pár száz fős kemény mag az Oktogonnál tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára került fel automatikusan az állam elővásárlási joggal kapcsolatos bejegyzése. Schmidt Mária viszont úgy szerezhetett egyet, hogy nem értesítették az államot a tranzakcióról. ","shortLead":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára...","id":"20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e52e9c5-1be8-4996-b22a-0763a19d08b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","timestamp":"2018. április. 21. 10:00","title":"Így játszotta ki Schmidt Mária a nagy port kavaró kormányrendeletet (pont úgy, ahogy Mészáros)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb9adca-6bf2-4ce2-83bc-1c1169348353","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Macron üzent a magyar kormánynak is; Varga Mihály maradhat a gazdasági miniszter; beindult a találgatás, a gyerekek adójából kapjanak-e a szülők, vagy járjon-e több nyugdíj annak, aki gyereket vállal. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Macron üzent a magyar kormánynak is; Varga Mihály maradhat a gazdasági miniszter; beindult a találgatás, a gyerekek...","id":"20180422_Es_akkor_kiderult_hogyan_dofne_hatha_Brusszel_es_Macron_a_magyar_kormanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb9adca-6bf2-4ce2-83bc-1c1169348353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b1640-6fa4-4c04-b9c6-ee08cb08c44e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Es_akkor_kiderult_hogyan_dofne_hatha_Brusszel_es_Macron_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2018. április. 22. 08:00","title":"És akkor kiderült, hogyan döfné hátba Brüsszel a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank adatai szerint 2017-ben mintegy 620 ezer alkalommal használták készpénzbefizetésre a hitelintézet okosnak nevezett ATM-jeit, a befizetett összeg megközelítette a 80 milliárd forintot. A szolgáltatás a fiatalabb generáció képviselői között az egyik legnépszerűbb. A 24 év alattiak és a pályakezdők esetében az ATM-es befizetések darabszáma már meghaladta a bankfióki befizetések számát. Az OTP Bank az első negyedéves eredményei alapján idén is hasonló folytatásra számít.","shortLead":"Az OTP Bank adatai szerint 2017-ben mintegy 620 ezer alkalommal használták készpénzbefizetésre a hitelintézet okosnak...","id":"20180420_otp_bank_okos_atm_bankautomata_penzfelvetel_befizetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eefa305-f1e1-40f1-8f20-d39186a9ca11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_otp_bank_okos_atm_bankautomata_penzfelvetel_befizetes","timestamp":"2018. április. 20. 12:03","title":"Már majdnem 200 különleges ATM van az országban, úgy tűnik, szeretik is az ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják Észak-Korea nukleáris kísérleti terepét. ","shortLead":"Bezárják Észak-Korea nukleáris kísérleti terepét. ","id":"20180421_Kim_Dzsong_Un_leallitja_az_atomkiserleteket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afcda88-9e0e-4bc5-9b6c-22aa29576ba6","keywords":null,"link":"/vilag/20180421_Kim_Dzsong_Un_leallitja_az_atomkiserleteket","timestamp":"2018. április. 21. 07:21","title":"Kim Dzsong Un leállítja az atomkísérleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kis termetű kutya lábát kapta be a mozgólépcső, állatkórházba vitték.","shortLead":"Egy kis termetű kutya lábát kapta be a mozgólépcső, állatkórházba vitték.","id":"20180420_beszorult_egy_kiskutya_laba_a_mozgolepcsobe_a_corvin_negyed_metroallomason","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9a7e63-75bf-410c-8ea7-0c6155b36c86","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_beszorult_egy_kiskutya_laba_a_mozgolepcsobe_a_corvin_negyed_metroallomason","timestamp":"2018. április. 20. 17:25","title":"Beszorult egy kiskutya lába a mozgólépcsőbe a Corvin-negyed metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]