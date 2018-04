Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"713a7b23-2f3c-4bb7-8f84-22615b775c20","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Illusztris társaságba keveredett a most 14 éves Millie Bobby Brown, miután a Stranger Things fiatal sztárja is felkerült a Time magazin listájára.","shortLead":"Illusztris társaságba keveredett a most 14 éves Millie Bobby Brown, miután a Stranger Things fiatal sztárja is...","id":"20180421_stranger_things_millie_bobby_brown_time_100_legbefolyasosabb_ember_orban_viktor","timestamp":"2018. április. 21. 14:35","title":"Egy tizenéves lányt is befolyásosabb embernek tartanak, mint Orbán Viktort"},{"available":true,"c_guid":"b56996d1-335b-4e6a-856d-cad7c8aac703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 8-ra újabb tüntetést jelentettek be a \"senkik forradalmát\" szervezők.","shortLead":"Május 8-ra újabb tüntetést jelentettek be a \"senkik forradalmát\" szervezők.","id":"20180421_ket_het_mulva_ujra_tuntetnek_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. április. 21. 21:11","title":"Két hét múlva újra tüntetnek a kormány ellen"},{"available":true,"c_guid":"936d20ba-22c8-4eeb-8ed4-b38a56bd371a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok Halassy Olivér életét feldolgozó alkotást moziban is vetítik majd.","shortLead":"Az olimpiai bajnok Halassy Olivér életét feldolgozó alkotást moziban is vetítik majd.","id":"20180420_film_keszul_az_amputalt_labu_magyar_polobajnokrol","timestamp":"2018. április. 20. 12:14","title":"Film készül az amputált lábú magyar pólóbajnokról"},{"available":true,"c_guid":"78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon hívogatják, ismerőseit pedig sorra hallgatják ki – ezt állította a Független Hírügynökségnek a csengeri háztartásbeliként megismert Szabó Gáborné. A magyar rendőrség két napja körözi.","shortLead":"Telefonon hívogatják, ismerőseit pedig sorra hallgatják ki – ezt állította a Független Hírügynökségnek a csengeri...","id":"20180421_Vedelmet_ker_az_euromilliardos_csengeri_no_mert_szerinte_felelemben_tartjak","timestamp":"2018. április. 21. 13:27","title":"Körözik a \"csengeri nőt\", aki állítja, védelmet kért Svájctól, mert félelemben tartják"},{"available":true,"c_guid":"3206a3e0-0a0b-4eaf-9822-8f1e6fa0248f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fantasy játékok egyik legjobbjának számító Witcherből készít élőszereplős sorozatot a Netflix. A tervek szerint 2020-ban érkező produkció Kelet-Európában forog majd, hogy a lehető legautentikusabb környezetben mutassák be a szörnyvadász Geralt kalandjait.","shortLead":"A fantasy játékok egyik legjobbjának számító Witcherből készít élőszereplős sorozatot a Netflix. A tervek szerint...","id":"20180421_witcher_sorozat_netflix_geralt_lauren_s_hissrich","timestamp":"2018. április. 21. 12:12","title":"Élőszereplős sorozat készül minden idők egyik legjobb videojátékából"},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály irányíthatja tovább a magyar gazdaságot az új kormányban is.","shortLead":"Varga Mihály irányíthatja tovább a magyar gazdaságot az új kormányban is.","id":"20180420_Orban_felkerte_Vargat_hogy_folytassa","timestamp":"2018. április. 20. 11:37","title":"Orbán felkérte Vargát, hogy folytassa"},{"available":true,"c_guid":"8540799f-831b-4f8e-a717-e203de60191c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy intézkedés azt sejteti, lassan behal a nagy társadalmi kísérlet. ","shortLead":"Egy intézkedés azt sejteti, lassan behal a nagy társadalmi kísérlet.","id":"20180420_Megsem_mukodik_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_Finnorszagban","timestamp":"2018. április. 20. 10:35","title":"Mégsem működik a feltétel nélküli alapjövedelem Finnországban?"},{"available":true,"c_guid":"b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit akar üzenni a művész, nekünk egyszerű szemlélődőknek?","shortLead":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit...","id":"20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","timestamp":"2018. április. 21. 16:15","title":"A legérthetetlenebb parkolások: ezért járna valami különdíj"}