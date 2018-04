Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b52cbb15-4641-40c0-8d27-56590e0ada55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetésen beszédet mond Márki-Zay Péter is.","shortLead":"A tüntetésen beszédet mond Márki-Zay Péter is.","id":"20180421_Itt_nezheti_eloben_a_Szabad_sajto_uti_tuntetes_szonokait__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52cbb15-4641-40c0-8d27-56590e0ada55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eada94de-bfeb-46e8-9719-722c672af74b","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Itt_nezheti_eloben_a_Szabad_sajto_uti_tuntetes_szonokait__video","timestamp":"2018. április. 21. 19:57","title":"Itt nézheti meg a Szabad sajtó úti tüntetés első szónokait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a pénzcsapon már ott a keze.","shortLead":"Legalábbis a pénzcsapon már ott a keze.","id":"20180422_FT_Brusszel_megallitana_Budapestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acef4f2-fa0b-4f0a-aab0-4082f1649577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_FT_Brusszel_megallitana_Budapestet","timestamp":"2018. április. 22. 21:28","title":"FT: Brüsszel megállítaná Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy vaddisznóban mutatta ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Egy vaddisznóban mutatta ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","id":"20180423_sertespestis_hevesben_vaddisznoban_nebih","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee6bbd2-5d93-46d4-9755-3125b35c88bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_sertespestis_hevesben_vaddisznoban_nebih","timestamp":"2018. április. 23. 10:07","title":"Az afrikai sertéspestis már Hevesben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1d4a12-b503-4dd1-86d0-9a868f1dbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már azért is húsz év börtönt kaphat a párizsi terrortámadás gyanúsítottja, hogy rálőtt a rendőrökre, amikor elfogták.","shortLead":"Már azért is húsz év börtönt kaphat a párizsi terrortámadás gyanúsítottja, hogy rálőtt a rendőrökre, amikor elfogták.","id":"20180423_Eliteltek_Salah_Abdeslamot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a1d4a12-b503-4dd1-86d0-9a868f1dbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c9916c-4b4d-4fc9-bd95-226c5e36ded7","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Eliteltek_Salah_Abdeslamot","timestamp":"2018. április. 23. 10:53","title":"Elítélték Salah Abdeslamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e693dae-9c95-433c-86c9-748cfb71d823","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De ezúttal érthető okok miatt mondott nemet az USA jelenlegi elnöke: így legalább nem lepték el biztonságiak a környéket. ","shortLead":"De ezúttal érthető okok miatt mondott nemet az USA jelenlegi elnöke: így legalább nem lepték el biztonságiak...","id":"20180421_Trump_nem_ment_el_Barbara_Bush_temetesere_Melaniat_kuldte_maga_helyett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e693dae-9c95-433c-86c9-748cfb71d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d1b11d-2c70-446e-bbc2-6d6560a9d311","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Trump_nem_ment_el_Barbara_Bush_temetesere_Melaniat_kuldte_maga_helyett","timestamp":"2018. április. 21. 19:28","title":"Trump nem ment el Barbara Bush temetésére, Melaniát küldte maga helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kikapcsolták a hangszórókat, amelyeken híradásokat, dél-koreai popzenét és antikommunista szövegeket üvöltetnek át Észak-Koreába.","shortLead":"Kikapcsolták a hangszórókat, amelyeken híradásokat, dél-koreai popzenét és antikommunista szövegeket üvöltetnek át...","id":"20180423_DelKorea_bekulne_nem_uvoltetik_at_hangszorokon_a_hiradokat_Eszakra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a170a52-a602-4d7d-8b0d-36707145b3d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_DelKorea_bekulne_nem_uvoltetik_at_hangszorokon_a_hiradokat_Eszakra","timestamp":"2018. április. 23. 05:39","title":"Dél-Korea békülne: nem üvöltetik át hangszórókon a híradókat Északra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a99297-9a4b-47da-9ce3-f4ec17d6ec8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs videóján látszik a hömpölygő tömeg.","shortLead":"A Magyar Narancs videóján látszik a hömpölygő tömeg.","id":"20180422_Dronvideon_lathato_hanyan_voltak_a_szombati_tuntetesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a99297-9a4b-47da-9ce3-f4ec17d6ec8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470c05d5-0039-448a-864d-b7314a6d5cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Dronvideon_lathato_hanyan_voltak_a_szombati_tuntetesen","timestamp":"2018. április. 22. 13:47","title":"Drónvideón látható, hányan voltak a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c260b8-34a7-43c2-a518-feeedf624d3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős a gyanú, hogy az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének több volt és jelenlegi tagja is vétkes az azeri vesztegetési ügyben - írta vasárnap közzétett jelentésében a testület által megbízott korrupcióellenes vizsgálócsoport.\r

","shortLead":"Erős a gyanú, hogy az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének több volt és jelenlegi tagja is vétkes az azeri...","id":"20180422_Az_Europa_Tanacs_tobb_tagja_is_erintett_lehet_az_azeri_korrupcios_ugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c260b8-34a7-43c2-a518-feeedf624d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6628315b-1b65-4115-9872-e662ed1a1e40","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_Europa_Tanacs_tobb_tagja_is_erintett_lehet_az_azeri_korrupcios_ugyben","timestamp":"2018. április. 22. 22:50","title":"Az Európa Tanács több tagja is érintett lehet az azeri korrupciós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]