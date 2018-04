Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"971689bd-ec89-4cb6-89a8-082922612439","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavarta a vasárnapi pihenést egy robotoló bajor gazda. Az időjárás miatt csúszott a mezőgazdasági munkákkal a farmer, ezért vasárnap próbálta behozni a lemaradást. Feljelentették.","shortLead":"Zavarta a vasárnapi pihenést egy robotoló bajor gazda. Az időjárás miatt csúszott a mezőgazdasági munkákkal a farmer...","id":"20180422_Vasarnap_is_dolgozott__feljelentettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=971689bd-ec89-4cb6-89a8-082922612439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269455a2-41c6-40ae-9413-a0ad03248ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Vasarnap_is_dolgozott__feljelentettek","timestamp":"2018. április. 22. 10:00","title":"Vasárnap is dolgozott - feljelentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e36a8b-f2a8-4d60-b96b-bcca02bc1fd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia rendőrök vasárnap kiürítették a turisták körében népszerű Mont Saint-Michelt, miután a Normandia partjainál lévő szigeten egy férfi mmegöléssel fenyegetett meg egy rendőrt.","shortLead":"A francia rendőrök vasárnap kiürítették a turisták körében népszerű Mont Saint-Michelt, miután a Normandia partjainál...","id":"20180422_A_francia_rendorok_kiuritettek_Mont_SaintMichel_szigetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8e36a8b-f2a8-4d60-b96b-bcca02bc1fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566ddb6c-ba00-48f0-850a-dffca59f2c76","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_A_francia_rendorok_kiuritettek_Mont_SaintMichel_szigetet","timestamp":"2018. április. 22. 12:16","title":"A francia rendőrök kiürítették Mont Saint-Michel szigetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70cf1f5-d759-40b8-be1c-476179ffef95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 488-as modell ezen erősen limitált szériás kiadása elképesztően erős, és ennek megfelelően villámgyors.","shortLead":"A 488-as modell ezen erősen limitált szériás kiadása elképesztően erős, és ennek megfelelően villámgyors.","id":"20180423_ferrari_488_gtb_pista_olasz_sportauto_tuning_pogea_racing","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70cf1f5-d759-40b8-be1c-476179ffef95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7954fe-4b40-404e-8089-8b349096b17a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_ferrari_488_gtb_pista_olasz_sportauto_tuning_pogea_racing","timestamp":"2018. április. 23. 11:21","title":"Jött egy új Ferrari, ami még a Pistának is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Így ünneplik a Massive Attack húsz éve kiadott Mezzanine-jét.","shortLead":"Így ünneplik a Massive Attack húsz éve kiadott Mezzanine-jét.","id":"20180423_szintetikus_dns_massive_attack_mezzanine","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37399a69-998f-4bfa-a34d-f983427f8c28","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_szintetikus_dns_massive_attack_mezzanine","timestamp":"2018. április. 23. 10:33","title":"DNS-en őrzik meg az ikonikus lemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","shortLead":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","id":"20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18a05ac-647e-4f5d-9cc1-1136749f2a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","timestamp":"2018. április. 21. 17:25","title":"Orbán arcon köpése volt az egyik kérdés egy holland műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","shortLead":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","id":"20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd28e1c2-c6e3-46be-8f77-e2672b1201c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","timestamp":"2018. április. 22. 09:47","title":"NAV-os videó: 2500 darab cigarettás doboz volt beépítve ebbe az autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert megölt, négyet pedig megsebesített egy nashville-i étteremben egy meztelenül lövöldöző fiatalember.\r

","shortLead":"Négy embert megölt, négyet pedig megsebesített egy nashville-i étteremben egy meztelenül lövöldöző fiatalember.\r

","id":"20180422_Meztelen_lovoldozo_gyilkolt_az_USAban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e606efc-6b46-4a27-b70f-b55fb97fb624","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Meztelen_lovoldozo_gyilkolt_az_USAban","timestamp":"2018. április. 22. 15:39","title":"Meztelen lövöldöző gyilkolt az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ddc69c-b1d1-409b-9dcd-2ee8bec3decd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fele azt kiabálja, Orbán takarodj, a másik fele bulizik.","shortLead":"A fele azt kiabálja, Orbán takarodj, a másik fele bulizik.","id":"20180421_Az_ejjel_meg_nem_ert_veget__par_szaz_fos_kemeny_mag_meg_az_Oktogonnal_tuntet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ddc69c-b1d1-409b-9dcd-2ee8bec3decd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42344e0-5011-4c18-8d27-115361c3b2d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Az_ejjel_meg_nem_ert_veget__par_szaz_fos_kemeny_mag_meg_az_Oktogonnal_tuntet","timestamp":"2018. április. 21. 22:51","title":"Az éjjel még nem ért véget - pár száz fős kemény mag az Oktogonnál tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]