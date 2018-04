Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30fd9615-535a-41d2-81ba-3fd10f67b19c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dánia királynője már a 2000-es évek közepén megbeszélte egy képzőművésszel, milyen síremléket szeretne. A koporsóját egy üvegszarkofágban helyezik majd el.","shortLead":"Dánia királynője már a 2000-es évek közepén megbeszélte egy képzőművésszel, milyen síremléket szeretne. A koporsóját...","id":"20180423_helyere_tettek_a_kivalo_egeszsegnek_orvendo_dan_kiralyno_uveg_szarkofagjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30fd9615-535a-41d2-81ba-3fd10f67b19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c364a56d-40bd-4f5f-ab15-3937236c7a27","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_helyere_tettek_a_kivalo_egeszsegnek_orvendo_dan_kiralyno_uveg_szarkofagjat","timestamp":"2018. április. 23. 14:21","title":"Helyére tették a kiváló egészségnek örvendő dán királynő üvegszarkofágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee16422f-10aa-4480-9356-783bef0586c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a Lyridák meteorraj.","shortLead":"Megérkezett a Lyridák meteorraj.","id":"20180423_Fenyes_zoldes_tuzgomboket_is_lathatott_az_egen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee16422f-10aa-4480-9356-783bef0586c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c1331e-fb6a-4f24-a053-28b9598f2792","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Fenyes_zoldes_tuzgomboket_is_lathatott_az_egen","timestamp":"2018. április. 23. 12:34","title":"Fényes, zöldes tűzgömböket láthat a héten, ha felnéz az égre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d762b2-35f6-4f2b-b4c2-5294126ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180422_nasa_vezetoje_klimavaltozas_chrome_autoplay_nemitas_virus_toltokabel_kezszarito_afrikai_hivasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d762b2-35f6-4f2b-b4c2-5294126ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2a5d0a-d3f6-4d48-b69c-01ea25599bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_nasa_vezetoje_klimavaltozas_chrome_autoplay_nemitas_virus_toltokabel_kezszarito_afrikai_hivasok","timestamp":"2018. április. 22. 12:00","title":"Ez történt: kiderült, hogy a tápkábelen keresztül is lehet adatokat lopni a számítógépekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0cac7-fe67-4be4-b9e5-a6e584b5e7e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sopron Basket nem bírt a favorit Jekatyerinburggal a női kosárlabda Euroliga hazai rendezésű négyes döntőjének fináléjában, de a játékosok így sem voltak elkeseredettek.","shortLead":"A Sopron Basket nem bírt a favorit Jekatyerinburggal a női kosárlabda Euroliga hazai rendezésű négyes döntőjének...","id":"20180423_arannyal_er_fel_az_ezust_a_soproni_kosarasoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a0cac7-fe67-4be4-b9e5-a6e584b5e7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c1ff13-1caf-4cc0-90fb-95bd55268e95","keywords":null,"link":"/sport/20180423_arannyal_er_fel_az_ezust_a_soproni_kosarasoknak","timestamp":"2018. április. 23. 07:21","title":"Arannyal ér fel az ezüst a soproni kosarasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László...","id":"20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a71eb6-7b0e-400d-b9ea-2d8cad93a63b","keywords":null,"link":"/sport/20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","timestamp":"2018. április. 22. 18:23","title":"Vereséggel kezdték a vb-t a magyar hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199003-e3ee-4225-8ca2-9426bc2644c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy milyen lett a Swift hosszabb és magasabb kiadása, az új Ertiga.","shortLead":"Mutatjuk, hogy milyen lett a Swift hosszabb és magasabb kiadása, az új Ertiga.","id":"20180423_csaladi_auto_suzuki_swift_7_szemely_ertiga_egyteru","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea199003-e3ee-4225-8ca2-9426bc2644c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbb3263-799e-4518-ac20-07a87b76e605","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_csaladi_auto_suzuki_swift_7_szemely_ertiga_egyteru","timestamp":"2018. április. 23. 08:26","title":"Itt az új családi Suzuki: 7 személy is befér a Swift nagytestvérébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14ba8ce-7e2c-4974-865f-51ef9a5362a1","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Paulien Strijland az a nő, akivel ritkán van lehetőség találkozni. Nem az ő neve szerepel a következő sikertermék bemutatóján, és nem is sztárelőadó. A befolyása mégis meghatározó az utóbbi három évtized digitális termékeinek innovációjára. A technológiai szektorban tapasztalható nemi megkülönböztetésekről kérdeztük.","shortLead":"Paulien Strijland az a nő, akivel ritkán van lehetőség találkozni. Nem az ő neve szerepel a következő sikertermék...","id":"20180422_A_noknek_sokat_kellene_javulniuk_egymas_segiteseben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c14ba8ce-7e2c-4974-865f-51ef9a5362a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd72c016-d3bf-4477-86d1-e3c2359c4ef9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180422_A_noknek_sokat_kellene_javulniuk_egymas_segiteseben","timestamp":"2018. április. 22. 19:15","title":"„A nőknek sokat kellene javulniuk egymás segítésében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ebd833-5ad9-465b-b967-4a3260e24973","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kit Harrington örül, hogy az áldozatok elkezdtek beszélni.","shortLead":"Kit Harrington örül, hogy az áldozatok elkezdtek beszélni.","id":"20180423_Semmi_meglepo_nincs_a_zaklatasban_allitja_a_Tronok_harca_sztarja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ebd833-5ad9-465b-b967-4a3260e24973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040541f-9cf9-4aad-a3ae-0d251c2cf9d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Semmi_meglepo_nincs_a_zaklatasban_allitja_a_Tronok_harca_sztarja","timestamp":"2018. április. 23. 12:00","title":"Semmi meglepő nincs a zaklatási vádakban, állítja a Trónok harca sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]