[{"available":true,"c_guid":"356470e7-253a-4f89-8acb-bab89a53c97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"29 foknál is magasabb volt a nappali csúcs Újpesten.","shortLead":"29 foknál is magasabb volt a nappali csúcs Újpesten.","id":"20180423_megdolt_melegrekord_budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=356470e7-253a-4f89-8acb-bab89a53c97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b17286-20c2-440b-a4be-1fd2b833f05c","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_megdolt_melegrekord_budapesten","timestamp":"2018. április. 23. 18:33","title":"Megdőlt a melegrekord Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70cf1f5-d759-40b8-be1c-476179ffef95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 488-as modell ezen erősen limitált szériás kiadása elképesztően erős, és ennek megfelelően villámgyors.","shortLead":"A 488-as modell ezen erősen limitált szériás kiadása elképesztően erős, és ennek megfelelően villámgyors.","id":"20180423_ferrari_488_gtb_pista_olasz_sportauto_tuning_pogea_racing","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70cf1f5-d759-40b8-be1c-476179ffef95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7954fe-4b40-404e-8089-8b349096b17a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_ferrari_488_gtb_pista_olasz_sportauto_tuning_pogea_racing","timestamp":"2018. április. 23. 11:21","title":"Jött egy új Ferrari, ami még a Pistának is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Barátság fűzi Balog Zoltánt Orbán Viktorhoz, a róla szóló portrék a miniszterelnök feltétlen híveként mutatják be a minisztert. Sőt, a lelkészből lett politikus korábbi gyülekezetének egyik tagja szerint valósággal istenként tiszteli Orbánt. 2012-től vezette az emberi erőforrások minisztériumát, a siker nem az a szó, ami jellemezte munkáját. Összeszedtünk néhány ikonikus pillanatot Balog Zoltán minisztersége idejéből, távozása alkalmából.","shortLead":"Barátság fűzi Balog Zoltánt Orbán Viktorhoz, a róla szóló portrék a miniszterelnök feltétlen híveként mutatják be...","id":"20180424_balog_zoltan_orban_viktor_lelkesz_miniszter_oktatas_egeszsegugy_roma_ugyek_szocialis_ugyek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85c6d16-a506-44a5-87c1-ed01fe0bfb64","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_balog_zoltan_orban_viktor_lelkesz_miniszter_oktatas_egeszsegugy_roma_ugyek_szocialis_ugyek","timestamp":"2018. április. 24. 11:38","title":"Távozik Orbán feltétlen híve, az otromba nyilatkozatok nagymestere, Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65b91e2-01e6-42c3-8cda-08e32ee883c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfő délután óta hallgatnak a hangszórók. ","shortLead":"Hétfő délután óta hallgatnak a hangszórók. ","id":"20180424_Lealltak_a_propagandat_harsogo_hangszorok_az_eszakkoreai_hataron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a65b91e2-01e6-42c3-8cda-08e32ee883c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c778782-961e-4d54-b6cd-7e13db7c4d49","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Lealltak_a_propagandat_harsogo_hangszorok_az_eszakkoreai_hataron","timestamp":"2018. április. 24. 12:46","title":"Leálltak a propagandát harsogó hangszórók az észak-koreai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca325a1-3db9-49aa-a04f-431a508184b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben leleplezett új kínai elektromos autó már nagyon közel áll ahhoz, hogy beinduljon a sorozatgyártása.","shortLead":"A nemrégiben leleplezett új kínai elektromos autó már nagyon közel áll ahhoz, hogy beinduljon a sorozatgyártása.","id":"20180423_video_a_49_colos_gigantikus_kijelzo_kinai_villanyauto_elektromos_auto_onvezeto_tesla_audi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca325a1-3db9-49aa-a04f-431a508184b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c13930-ff76-4eb1-b779-7394e945c448","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_video_a_49_colos_gigantikus_kijelzo_kinai_villanyauto_elektromos_auto_onvezeto_tesla_audi","timestamp":"2018. április. 23. 15:24","title":"A Tesla a kanyarban sincs: videón a 49 colos gigantikus kijelzős kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyetlen negyedév alatt 871,9 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","shortLead":"Egyetlen negyedév alatt 871,9 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","id":"20180423_Az_eves_hianycel_ketharmadanal_jarunk_a_valasztasi_osztogatas_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de4fcb8-50b9-4c2e-8298-5b49470f6166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Az_eves_hianycel_ketharmadanal_jarunk_a_valasztasi_osztogatas_utan","timestamp":"2018. április. 23. 11:07","title":"Az éves hiánycél kétharmadánál járunk a választási osztogatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi 2016-ban próbálkozott ezzel a módszerrel, most emeltek vádat ellene. A legfiatalabb áldozata 11 éves volt. ","shortLead":"A 31 éves férfi 2016-ban próbálkozott ezzel a módszerrel, most emeltek vádat ellene. A legfiatalabb áldozata 11 éves...","id":"20180423_gyereknek_adta_ki_magat_hogy_pornokepeket_szerezzen_kisfiukrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e83c09-53c2-4073-b233-1734f0152f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyereknek_adta_ki_magat_hogy_pornokepeket_szerezzen_kisfiukrol","timestamp":"2018. április. 23. 10:51","title":"Gyereknek adta ki magát, hogy kisfiúktól szerezzen pornóképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és hogy miként lehetne kihátrálni a szerződésekből.","shortLead":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és...","id":"20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdb46d6-4946-472d-b875-795936ff5ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","timestamp":"2018. április. 23. 05:58","title":"Nem titkosak a paksi dokumentumok, csak megnézni nem lehet őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]