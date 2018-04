Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság szerint szabályos volt a választás, csak az ellenzék támadja az eredményeket ott, ahol nem nyert.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság szerint szabályos volt a választás, csak az ellenzék támadja az eredményeket ott, ahol...","id":"20180423_Patyi_Andras_sehol_nem_rendeltek_el_ujraszamlalast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e803f19-5b94-4df9-a430-4f6dea25af1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Patyi_Andras_sehol_nem_rendeltek_el_ujraszamlalast","timestamp":"2018. április. 23. 08:49","title":"Patyi András: sehol nem rendeltek el újraszámlálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","shortLead":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","id":"20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10886e-b4a7-452e-87a9-976d61f57331","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","timestamp":"2018. április. 22. 21:46","title":"Bazi nagy török összefogás: kijátszották Erdogan trükközését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László...","id":"20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a71eb6-7b0e-400d-b9ea-2d8cad93a63b","keywords":null,"link":"/sport/20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","timestamp":"2018. április. 22. 18:23","title":"Vereséggel kezdték a vb-t a magyar hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06c3107-360e-429e-bdf8-3dd793009c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A falvakban félmillió üres lakás áll, a városokban viszont nincs elég otthon.","shortLead":"A falvakban félmillió üres lakás áll, a városokban viszont nincs elég otthon.","id":"20180423_Nagy_a_gond_a_lakasszerkezettel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06c3107-360e-429e-bdf8-3dd793009c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cdda29-312b-4697-b579-7bd8299cf7a7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180423_Nagy_a_gond_a_lakasszerkezettel","timestamp":"2018. április. 23. 09:35","title":"Nagy a gond a lakásszerkezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van két olyan ország, ahol a magyarországinál jelentősen olcsóbb az üzemanyag. És persze olyan országok is akadnak, ahol sokkal drágább.","shortLead":"Van két olyan ország, ahol a magyarországinál jelentősen olcsóbb az üzemanyag. És persze olyan országok is akadnak...","id":"20180422_europa_legolcsobb_benzin_liter_uzemanyag_tankolas_gazolaj","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382e8bf4-5ed5-41db-abe2-e4cf0c51e50d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_europa_legolcsobb_benzin_liter_uzemanyag_tankolas_gazolaj","timestamp":"2018. április. 22. 08:41","title":"160 forint Európa legolcsóbb benzinének literje, mutatjuk hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72464095-f4d8-4df5-8c15-06b64d07a70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cél az, hogy mindenki tisztességes áron vehessen koncert- vagy színházjegyet, ne a másodlagos jegyértékesítő oldalakon kínált horrorárakon.","shortLead":"A cél az, hogy mindenki tisztességes áron vehessen koncert- vagy színházjegyet, ne a másodlagos jegyértékesítő...","id":"20180423_nagy_britanniaban_torvennyel_sujtanak_le_a_jegyfelvasarlo_robotokkal_dolgozo_jegyuzerekre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72464095-f4d8-4df5-8c15-06b64d07a70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1819c65-7ffb-4278-a37a-96379915d695","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_nagy_britanniaban_torvennyel_sujtanak_le_a_jegyfelvasarlo_robotokkal_dolgozo_jegyuzerekre","timestamp":"2018. április. 23. 21:49","title":"Nagy-Britanniában törvénnyel sújtanak le a jegyfelvásárló robotokkal dolgozó jegyüzérekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c260b8-34a7-43c2-a518-feeedf624d3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős a gyanú, hogy az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének több volt és jelenlegi tagja is vétkes az azeri vesztegetési ügyben - írta vasárnap közzétett jelentésében a testület által megbízott korrupcióellenes vizsgálócsoport.\r

","shortLead":"Erős a gyanú, hogy az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének több volt és jelenlegi tagja is vétkes az azeri...","id":"20180422_Az_Europa_Tanacs_tobb_tagja_is_erintett_lehet_az_azeri_korrupcios_ugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c260b8-34a7-43c2-a518-feeedf624d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6628315b-1b65-4115-9872-e662ed1a1e40","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_Europa_Tanacs_tobb_tagja_is_erintett_lehet_az_azeri_korrupcios_ugyben","timestamp":"2018. április. 22. 22:50","title":"Az Európa Tanács több tagja is érintett lehet az azeri korrupciós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b917d36c-92e3-44ee-8ddd-bee7d4915b3f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Váltakozó szerencsével zajlik a küzdelem az iskolai mobilhasználat frontján. Míg Franciaország most készül bekeményíteni, máshol megpróbálják bevonni a telefonokat az oktatásba. Magyarország egyelőre a tiltás felé hajlik.","shortLead":"Váltakozó szerencsével zajlik a küzdelem az iskolai mobilhasználat frontján. Míg Franciaország most készül...","id":"201813__iskolai_mobilvita__telefonmegorzok__alkalmazas_kerdese__tiltjak_turik_tanitjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b917d36c-92e3-44ee-8ddd-bee7d4915b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640e3937-08fc-4fcf-bbef-da6f463413e2","keywords":null,"link":"/tudomany/201813__iskolai_mobilvita__telefonmegorzok__alkalmazas_kerdese__tiltjak_turik_tanitjak","timestamp":"2018. április. 22. 09:30","title":"Iskolai mobilhasználat: tiltják, tűrik, tanítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]