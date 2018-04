Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e47c0cb3-a658-4da2-8968-4d675ca29802","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltörölné a minimálbért a Világbank, megkönnyítené az alkalmazottak kirúgását, hogy a munkaadók jobban fejleszthessenek a robotikába és az automatizálás területén. ÉS ez még nem minden, amit a pénzügyi szervezet ajánl.\r

\r

","shortLead":"Eltörölné a minimálbért a Világbank, megkönnyítené az alkalmazottak kirúgását, hogy a munkaadók jobban fejleszthessenek...","id":"20180422_Vilagbank_nullaoras_szerzodes_ne_legyen_minimalber","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c0cb3-a658-4da2-8968-4d675ca29802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f85e12-55b5-49d2-bc2d-ed8e82ac02c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Vilagbank_nullaoras_szerzodes_ne_legyen_minimalber","timestamp":"2018. április. 22. 09:52","title":"Világbank: nullaórás szerződés, ne legyen minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot azért mégiscsak az amerikai szuperprodukciók uralják. Alábbi összeállításunkban sorra vesszük azokat a címeket, amelyek minden bizonnyal tömegeket vonzanak majd a multiplexekbe a következő hónapokban.","shortLead":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot...","id":"20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6bd47-e578-4206-9220-6ebeb95e3df6","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","timestamp":"2018. április. 22. 20:00","title":"Őszig ezektől a filmektől várja a legtöbb pénzt Hollywood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca87d2-33d3-4400-821f-4d5f25552e48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai politika néha képes a nagyon civilizált arcát mutatni.","shortLead":"Az amerikai politika néha képes a nagyon civilizált arcát mutatni.","id":"20180423_Ennyi_politikai_ellenfel_hogy_fer_el_egy_fotora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52ca87d2-33d3-4400-821f-4d5f25552e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551b314-dd2d-49e1-a2bf-35b5beeca5b1","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Ennyi_politikai_ellenfel_hogy_fer_el_egy_fotora","timestamp":"2018. április. 23. 09:28","title":"Ennyi politikai ellenfél hogy fér el egy fotóra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d762b2-35f6-4f2b-b4c2-5294126ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180422_nasa_vezetoje_klimavaltozas_chrome_autoplay_nemitas_virus_toltokabel_kezszarito_afrikai_hivasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d762b2-35f6-4f2b-b4c2-5294126ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2a5d0a-d3f6-4d48-b69c-01ea25599bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_nasa_vezetoje_klimavaltozas_chrome_autoplay_nemitas_virus_toltokabel_kezszarito_afrikai_hivasok","timestamp":"2018. április. 22. 12:00","title":"Ez történt: kiderült, hogy a tápkábelen keresztül is lehet adatokat lopni a számítógépekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8896db-5164-4b95-a160-06fa8aeadbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hagyományosan az uralkodónak kell értesülnie először az újszülött érkezéséről. Vilmos viszont a szülőszobában élőben kapta a hírt – nyilván hamarabb, mint Erzsébet királynő.","shortLead":"Hagyományosan az uralkodónak kell értesülnie először az újszülött érkezéséről. Vilmos viszont a szülőszobában élőben...","id":"20180423_Vilmos_es_Katalin_megszegett_egy_regi_szabalyt_a_szuloszobaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c8896db-5164-4b95-a160-06fa8aeadbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68823d2f-2599-4a79-8b50-28467ee13e6a","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Vilmos_es_Katalin_megszegett_egy_regi_szabalyt_a_szuloszobaban","timestamp":"2018. április. 23. 14:24","title":"Vilmos és Katalin megszegett egy régi szabályt a szülőszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert megölt, négyet pedig megsebesített egy nashville-i étteremben egy meztelenül lövöldöző fiatalember.\r

","shortLead":"Négy embert megölt, négyet pedig megsebesített egy nashville-i étteremben egy meztelenül lövöldöző fiatalember.\r

","id":"20180422_Meztelen_lovoldozo_gyilkolt_az_USAban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e606efc-6b46-4a27-b70f-b55fb97fb624","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Meztelen_lovoldozo_gyilkolt_az_USAban","timestamp":"2018. április. 22. 15:39","title":"Meztelen lövöldöző gyilkolt az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f13d8d-f6c5-41d4-81ed-3aa6ddb47df1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnali hatállyal elrendelte a Boeing 737 repülőgépek egy részén üzemelő hajtóművek ventilátorlapátjainak vizsgálatát az amerikai légügyi hivatal (FAA) és az európai légügyi hatóság (EASA). A sürgősségi légialkalmassági direktíva kiadása mögött a Southwest Airlines gépének néhány nappal ezelőtti balesete áll, melyben az egyik utas életét vesztette.","shortLead":"Azonnali hatállyal elrendelte a Boeing 737 repülőgépek egy részén üzemelő hajtóművek ventilátorlapátjainak vizsgálatát...","id":"20180423_southwest_airlines_baleset_boeing_737_hajtomu_atvizsgalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f13d8d-f6c5-41d4-81ed-3aa6ddb47df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ee7c77-f367-4efe-87c3-23085ddfde4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_southwest_airlines_baleset_boeing_737_hajtomu_atvizsgalas","timestamp":"2018. április. 23. 10:03","title":"A tragédia után azonnali hatállyal elrendelték 681 darab utasszállító repülő ultrahangos vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","shortLead":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","id":"20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd28e1c2-c6e3-46be-8f77-e2672b1201c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","timestamp":"2018. április. 22. 09:47","title":"NAV-os videó: 2500 darab cigarettás doboz volt beépítve ebbe az autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]