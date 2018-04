Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30fd9615-535a-41d2-81ba-3fd10f67b19c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dánia királynője már a 2000-es évek közepén megbeszélte egy képzőművésszel, milyen síremléket szeretne. A koporsóját egy üvegszarkofágban helyezik majd el.","shortLead":"Dánia királynője már a 2000-es évek közepén megbeszélte egy képzőművésszel, milyen síremléket szeretne. A koporsóját...","id":"20180423_helyere_tettek_a_kivalo_egeszsegnek_orvendo_dan_kiralyno_uveg_szarkofagjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30fd9615-535a-41d2-81ba-3fd10f67b19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c364a56d-40bd-4f5f-ab15-3937236c7a27","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_helyere_tettek_a_kivalo_egeszsegnek_orvendo_dan_kiralyno_uveg_szarkofagjat","timestamp":"2018. április. 23. 14:21","title":"Helyére tették a kiváló egészségnek örvendő dán királynő üvegszarkofágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b6f198-8794-44ae-bcc8-0a3fcdfd4580","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Revealu csapata nyerte a hétvégén a Global Legal Hackathlon döntőjét.","shortLead":"A Revealu csapata nyerte a hétvégén a Global Legal Hackathlon döntőjét.","id":"20180423_New_Yorkban_nyert_startupversenyt_a_Facebook_adatbotranya_kapcsan_is_gyogyirt_kinalo_magyar_ceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b6f198-8794-44ae-bcc8-0a3fcdfd4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7a499d-451b-477c-877c-a5b1917d6e7c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180423_New_Yorkban_nyert_startupversenyt_a_Facebook_adatbotranya_kapcsan_is_gyogyirt_kinalo_magyar_ceg","timestamp":"2018. április. 23. 11:29","title":"New Yorkban nyert startup-versenyt a Facebook adatbotránya kapcsán is gyógyírt kínáló magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","shortLead":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","id":"20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a73772-82ae-4c80-a99b-fa40b885b821","keywords":null,"link":"/sport/20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","timestamp":"2018. április. 23. 12:01","title":"Sok volt a bukta, kirúgták Bódog Tamást a Diósgyőrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa42246-ed01-4e56-a1b8-af45ddf2cf68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem biztos, hogy tengernyi méregdrága virágra van szüksége a ballagó diákoknak, az viszont biztos, hogy idén is költhetjük igazán értelmes célra is a pénzünket.\r

\r

","shortLead":"Nem biztos, hogy tengernyi méregdrága virágra van szüksége a ballagó diákoknak, az viszont biztos, hogy idén is...","id":"20180424_Iden_is_valaszthatjuk_a_lekulabb_ballagasi_ajandekot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aa42246-ed01-4e56-a1b8-af45ddf2cf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a88e9e-0720-4270-94ea-1e7fe8b2efa8","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Iden_is_valaszthatjuk_a_lekulabb_ballagasi_ajandekot","timestamp":"2018. április. 24. 10:14","title":"Idén is választhatjuk a legkúlabb ballagási ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely a reklámokat nem szűrte ki, viszont kémkedett az ember után.","shortLead":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely...","id":"20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604db6e4-947b-4b94-8ba4-3fc10f1b7547","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","timestamp":"2018. április. 23. 12:03","title":"Használ a Chrome-ban reklámblokkolót? Kiderült, hogy 20 000 000 ember igazából kémprogramot telepített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26424708-6646-4b75-9701-5ad5196de3bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több alapjogi visszásságot észlelt a lőrinci volt azbesztcementgyár bontása körül az alapvető jogok biztosa, Székely László, és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese, Bándi Gyula, akik ezért jogszabályi változásokat kezdeményeznek.","shortLead":"Több alapjogi visszásságot észlelt a lőrinci volt azbesztcementgyár bontása körül az alapvető jogok biztosa, Székely...","id":"20180423_Lorinci_azbesztgyar_a_betegek_mar_meghaltak_de_meg_a_gyar_bontasa_is_alapjogot_sertett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26424708-6646-4b75-9701-5ad5196de3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a018520e-3d2c-4969-b8b1-be0d9f047dc7","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Lorinci_azbesztgyar_a_betegek_mar_meghaltak_de_meg_a_gyar_bontasa_is_alapjogot_sertett","timestamp":"2018. április. 23. 13:40","title":"Lőrinci azbesztgyár: a betegek már meghaltak, de még a gyár bontása is alapjogot sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Johns Hopkins Egyetem sebészei teljesen újraépítették egy Afganisztánban megsérült amerikai katona nemiszerveit. ","shortLead":"A Johns Hopkins Egyetem sebészei teljesen újraépítették egy Afganisztánban megsérült amerikai katona nemiszerveit. ","id":"20180423_Megtortent_a_vilag_elso_himvesszo_es_herezacskoatultetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21226186-74e3-4837-88e0-9c7fe5dd6c17","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megtortent_a_vilag_elso_himvesszo_es_herezacskoatultetese","timestamp":"2018. április. 23. 21:27","title":"Megtörtént a világ első hímvessző és herezacskó-átültetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vérvétellel már ki lehet mutatni a pajzsmirigy-túlműködést. ","shortLead":"Egy vérvétellel már ki lehet mutatni a pajzsmirigy-túlműködést. ","id":"20180424_Foleg_a_noket_erinti_a_pajzsmirigytulmukodes__ime_a_tunetek_amire_figyelni_kell","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd123c1-9c36-4723-8d4c-5605bfe67400","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Foleg_a_noket_erinti_a_pajzsmirigytulmukodes__ime_a_tunetek_amire_figyelni_kell","timestamp":"2018. április. 24. 10:27","title":"Főleg a nőket érinti a pajzsmirigy-túlműködés - íme a tünetek, amire figyelni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]