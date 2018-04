Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5efffe64-06c1-40ec-8fd4-c673247c382a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Levették őket a tiltólistáról.\r

","shortLead":"Levették őket a tiltólistáról.\r

","id":"20180422_A_szombati_tuntetes_elso_sikere_ujra_megy_Wellhello_a_Petofi_Radioban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5efffe64-06c1-40ec-8fd4-c673247c382a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d01df3d-bfed-4953-9614-a8174650638c","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_A_szombati_tuntetes_elso_sikere_ujra_megy_Wellhello_a_Petofi_Radioban","timestamp":"2018. április. 22. 12:03","title":"A szombati tüntetés első sikere: újra megy Wellhello a Petőfi Rádióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e671705-269e-496b-9b9c-d23b784040a0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és az azóta lemondott Hadházy Ákos pártja komoly növekedést tudhat saját maga és a pártja mögött, de elsősorban csak a fővárosban, annak is inkább a budai oldalán, ahol egykor a jómódú Fidesz-szavazók éltek. A kormánypártokból kiábrándultak az LMP-nél találhattak politikai otthonra, de vidéken van még tennivalója az ökopártnak.","shortLead":"Szél Bernadett és az azóta lemondott Hadházy Ákos pártja komoly növekedést tudhat saját maga és a pártja mögött, de...","id":"20180423_Kiabrandult_fideszesek_segithettek_az_LMPt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e671705-269e-496b-9b9c-d23b784040a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e3a77-b376-4012-8069-94b945ba0836","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Kiabrandult_fideszesek_segithettek_az_LMPt","timestamp":"2018. április. 23. 17:30","title":"Kiábrándult fideszesek segíthették az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ebd833-5ad9-465b-b967-4a3260e24973","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kit Harrington örül, hogy az áldozatok elkezdtek beszélni.","shortLead":"Kit Harrington örül, hogy az áldozatok elkezdtek beszélni.","id":"20180423_Semmi_meglepo_nincs_a_zaklatasban_allitja_a_Tronok_harca_sztarja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ebd833-5ad9-465b-b967-4a3260e24973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040541f-9cf9-4aad-a3ae-0d251c2cf9d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Semmi_meglepo_nincs_a_zaklatasban_allitja_a_Tronok_harca_sztarja","timestamp":"2018. április. 23. 12:00","title":"Semmi meglepő nincs a zaklatási vádakban, állítja a Trónok harca sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98acd995-dafe-403e-9e82-2cb8a4702059","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kifosztott bankautomatáról készített felvételt egy, az eseményt élőben közvetítő nicaraguai riporter, amikor egy mesterlövész fejbe lőtte.\r

","shortLead":"Egy kifosztott bankautomatáról készített felvételt egy, az eseményt élőben közvetítő nicaraguai riporter, amikor...","id":"20180422_Kozvetites_kozben_lottek_fejbe_a_riportert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98acd995-dafe-403e-9e82-2cb8a4702059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7145acb6-5994-4cbb-945c-04a809f04817","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Kozvetites_kozben_lottek_fejbe_a_riportert","timestamp":"2018. április. 22. 10:05","title":"Közvetítés közben lőtték fejbe a riportert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a pénzcsapon már ott a keze.","shortLead":"Legalábbis a pénzcsapon már ott a keze.","id":"20180422_FT_Brusszel_megallitana_Budapestet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acef4f2-fa0b-4f0a-aab0-4082f1649577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_FT_Brusszel_megallitana_Budapestet","timestamp":"2018. április. 22. 21:28","title":"FT: Brüsszel megállítaná Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78075fc-9bdb-4da9-9ef8-8c7f35e320b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrea Nahles az SPD új vezetője.","shortLead":"Andrea Nahles az SPD új vezetője.","id":"20180422_Noi_elnokot_valasztottak_a_nemet_szocdemek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a78075fc-9bdb-4da9-9ef8-8c7f35e320b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd8489f-a2e3-453a-b27d-bd792893098a","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Noi_elnokot_valasztottak_a_nemet_szocdemek","timestamp":"2018. április. 22. 14:52","title":"Női elnököt választottak a német szocdemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizedik napja forrong Jereván.","shortLead":"Tizedik napja forrong Jereván.","id":"20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e727b-c0d9-4dd5-884f-9f5c188e3ff7","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","timestamp":"2018. április. 22. 20:59","title":"Az örmények is tudnak tüntetni - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547fcd9c-1f1f-4667-a1de-e2872a8832c6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A gárdamellényt karcsúsított zakóra és trendi nyakkendőre cserélte a legtöbb jobbikos négy év alatt. A választási kudarcot követően Vona Gábor pártelnök lemondott, és ezzel úgy tűnt, el is dőlt a kérdés, volt-e értelme a néppártosodásnak. A hvg.hu most kiszámolta, mit eredményezett a stratégia. Nos, nulla visszalépés mellett nettó 180 ezer pluszszavazat nem tűnik rossz eredménynek, már ha a kormányváltás illúzióját elfelejtjük.","shortLead":"A gárdamellényt karcsúsított zakóra és trendi nyakkendőre cserélte a legtöbb jobbikos négy év alatt. A választási...","id":"20180423_A_Jobbik_neppartosodasa_sikert_meg_nem_hozott_de_az_eredmenyei_mar_latszanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=547fcd9c-1f1f-4667-a1de-e2872a8832c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a576df6-0f32-417a-92f8-0184c0d44777","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_A_Jobbik_neppartosodasa_sikert_meg_nem_hozott_de_az_eredmenyei_mar_latszanak","timestamp":"2018. április. 23. 06:30","title":"Micsoda szemfényvesztés: a néppártos Jobbik mandátumokat lopott baloldalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]