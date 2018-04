Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a73d567-2d84-4872-9c88-af749f426bfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ leggyorsabb utcai autója ezúttal alulmaradt a versenyben.","shortLead":"A világ leggyorsabb utcai autója ezúttal alulmaradt a versenyben.","id":"20180423_nissan_qashqai_koenigsegg_agera_rs_gyorsulasi_verseny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a73d567-2d84-4872-9c88-af749f426bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4782517-94b2-4c4d-bfe2-752650bbb779","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_nissan_qashqai_koenigsegg_agera_rs_gyorsulasi_verseny","timestamp":"2018. április. 23. 06:41","title":"2000 lóerős Nissan verte kenterbe a Koenigsegg Agera RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506813cb-1a5c-4997-9511-6f51749f883b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apró városi kisautókba hamarosan már csak és kizárólag villanymotorokat fognak szerelni.","shortLead":"Az apró városi kisautókba hamarosan már csak és kizárólag villanymotorokat fognak szerelni.","id":"20180424_smart_elektromos_villanyauto_daimler_akkumulator_varosi_kisauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=506813cb-1a5c-4997-9511-6f51749f883b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30b0297-5156-4bb1-87be-3dc2dee461eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_smart_elektromos_villanyauto_daimler_akkumulator_varosi_kisauto","timestamp":"2018. április. 24. 13:25","title":"Nem vicc, 2020-tól az összes Smart elektromos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi 2016-ban próbálkozott ezzel a módszerrel, most emeltek vádat ellene. A legfiatalabb áldozata 11 éves volt. ","shortLead":"A 31 éves férfi 2016-ban próbálkozott ezzel a módszerrel, most emeltek vádat ellene. A legfiatalabb áldozata 11 éves...","id":"20180423_gyereknek_adta_ki_magat_hogy_pornokepeket_szerezzen_kisfiukrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e83c09-53c2-4073-b233-1734f0152f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyereknek_adta_ki_magat_hogy_pornokepeket_szerezzen_kisfiukrol","timestamp":"2018. április. 23. 10:51","title":"Gyereknek adta ki magát, hogy kisfiúktól szerezzen pornóképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3d7625-fad5-4701-b02e-26d0a954baf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint a gomba, úgy nőnek ki a földből a fővárosban azok a sportkomplexumok, amelyek elengedhetetlenek egy budapesti olimpia megrendezéséhez. Ugyan a Momentum korábban meghátrálásra késztette Orbán Viktort, de egy újabb kétharmad sok mindenre jó lehet. Akár a 2032-es játékok megpályázására is.","shortLead":"Mint a gomba, úgy nőnek ki a földből a fővárosban azok a sportkomplexumok, amelyek elengedhetetlenek egy budapesti...","id":"20180423_Olimpiat_nem_rendezunk_de_750_milliardot_elkoltottek_mar_ra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b3d7625-fad5-4701-b02e-26d0a954baf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9366d483-8b72-40dc-9666-af7e4031cd42","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Olimpiat_nem_rendezunk_de_750_milliardot_elkoltottek_mar_ra","timestamp":"2018. április. 23. 10:16","title":"Olimpiát nem rendezünk, de 750 milliárdot elköltöttek már rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c81c00-4a2d-44a8-ba73-7b39d9a3df0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra divatba jöttek a fizikai hanghordozók, a felfelé ívelő őrületet pedig számos kiadó igyekszik kihasználni. Miért pont az egyik legjobb videojátékhoz tartozó zenei alapot készítő stúdió maradna ki belőle?","shortLead":"Újra divatba jöttek a fizikai hanghordozók, a felfelé ívelő őrületet pedig számos kiadó igyekszik kihasználni. Miért...","id":"20180423_doom_soundtrack_bakelitlemez_cd_vinyl_mick_gordon_laced_records","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78c81c00-4a2d-44a8-ba73-7b39d9a3df0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5f1785-518d-49d4-9f55-876d4cf7e430","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_doom_soundtrack_bakelitlemez_cd_vinyl_mick_gordon_laced_records","timestamp":"2018. április. 23. 15:03","title":"Ezt minden Doom-rajongó imádni fogja: különleges csomagban is kiadják a játék zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57079784-6728-45fb-9832-f5c8760b3a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reméli, hogy jövőre Trump meggondolja magát.","shortLead":"Reméli, hogy jövőre Trump meggondolja magát.","id":"20180422_45_millio_dollart_ad_Bloomberg_a_parizsi_klimaegyezmenyre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57079784-6728-45fb-9832-f5c8760b3a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0feaf16-fb3a-4ec9-bee0-668462e11f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_45_millio_dollart_ad_Bloomberg_a_parizsi_klimaegyezmenyre","timestamp":"2018. április. 22. 19:16","title":"4,5 millió dollárt ad Bloomberg a párizsi klímaegyezményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ismét törölte több budapesti járatát az Air France a dolgozóinak sztrájkja miatt. ","shortLead":"Ismét törölte több budapesti járatát az Air France a dolgozóinak sztrájkja miatt. ","id":"20180423_air_france_sztrajk_jarattorles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d6f4b2-c6df-44a3-9ac8-96094cab49e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_air_france_sztrajk_jarattorles","timestamp":"2018. április. 23. 14:10","title":"Air France-szal repülne? Jó, ha ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4134f639-6ab7-43e4-86b6-90e9d8dacd1d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szombaton programbeszédként lehetett értelmezni szavait, ehhez képest most alaposan lehűtött mindenkit az új hódmezővásárhelyi polgármester. Egyfajta katalizátor szerepnél többre nem vágyik.","shortLead":"Szombaton programbeszédként lehetett értelmezni szavait, ehhez képest most alaposan lehűtött mindenkit az új...","id":"20180423_marki_zay_peter_messias","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4134f639-6ab7-43e4-86b6-90e9d8dacd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e584b0fd-023d-4488-b193-666ec16e0714","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_marki_zay_peter_messias","timestamp":"2018. április. 23. 19:43","title":"Márki-Zay: \"A Messiás-elvárásnak nem fogok tudni megfelelni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]