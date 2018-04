Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b3f2a58-9297-4ede-bc94-09b15821444c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jelentős felvásárlás híre járta be a netet: a SmugMug nevű képmegosztó szolgáltatás tette rá a kezét a Flickrre.","shortLead":"Egy jelentős felvásárlás híre járta be a netet: a SmugMug nevű képmegosztó szolgáltatás tette rá a kezét a Flickrre.","id":"20180423_a_smugmug_felvasarolta_a_flickrt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3f2a58-9297-4ede-bc94-09b15821444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7fb566-40d0-4ca3-8a85-c341e498b32b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_a_smugmug_felvasarolta_a_flickrt","timestamp":"2018. április. 23. 13:00","title":"Akár önt is érintheti, hogy felvásárolták az egyik legnagyobb fényképmegosztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","shortLead":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","id":"20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5db07-876d-495d-90a4-790e91a34b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","timestamp":"2018. április. 24. 09:49","title":"Megrázó fotókon a torontói tömeges gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy árufeltöltő vagy buszsofőr is többet keres, mint egy egyetemi adjunktus, akinek a tanítás mellett kutatnia is kellene. ","shortLead":"Egy árufeltöltő vagy buszsofőr is többet keres, mint egy egyetemi adjunktus, akinek a tanítás mellett kutatnia is...","id":"20180424_Ki_vannak_akadva_az_egyetemi_oktatok_a_kezdo_penztarosnal_alacsonyabb_fizetesuk_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5c0957-e047-485e-865a-73b52a484a3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Ki_vannak_akadva_az_egyetemi_oktatok_a_kezdo_penztarosnal_alacsonyabb_fizetesuk_miatt","timestamp":"2018. április. 24. 11:13","title":"Ki vannak akadva az egyetemi oktatók a kezdő pénztárosnál alacsonyabb fizetésük miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b6f198-8794-44ae-bcc8-0a3fcdfd4580","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Revealu csapata nyerte a hétvégén a Global Legal Hackathlon döntőjét.","shortLead":"A Revealu csapata nyerte a hétvégén a Global Legal Hackathlon döntőjét.","id":"20180423_New_Yorkban_nyert_startupversenyt_a_Facebook_adatbotranya_kapcsan_is_gyogyirt_kinalo_magyar_ceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b6f198-8794-44ae-bcc8-0a3fcdfd4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7a499d-451b-477c-877c-a5b1917d6e7c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180423_New_Yorkban_nyert_startupversenyt_a_Facebook_adatbotranya_kapcsan_is_gyogyirt_kinalo_magyar_ceg","timestamp":"2018. április. 23. 11:29","title":"New Yorkban nyert startup-versenyt a Facebook adatbotránya kapcsán is gyógyírt kínáló magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

