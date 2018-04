Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leköszönő polgármester azt szeretné, ha a választópolgárok a névrokon Mészáros Lászlónak, Felcsút jelenlegi alpolgármesterének szavaznának majd bizalmat. ","shortLead":"A leköszönő polgármester azt szeretné, ha a választópolgárok a névrokon Mészáros Lászlónak, Felcsút jelenlegi...","id":"20180424_Meszaros_Lorinc_egy_masik_Meszarost_akar_a_maga_helyere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff68ad0-d8a6-405e-b22a-90f995c6e23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Meszaros_Lorinc_egy_masik_Meszarost_akar_a_maga_helyere","timestamp":"2018. április. 24. 10:47","title":"Mészáros Lőrinc egy másik Mészárost akar a maga helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rahim Azimov parlamenti képviselő, az orosz Duma korrupcióellenes bizottságának tagja 2017-ben 4,4 millió rubelt, azaz kb. 60 ezer eurót keresett. Két kocsija van, egy Range Rover és egy Toyota Land Cruiser és a járművek tárolásához egy 46 négyzetméteres garázzsal is rendelkezik. Ez hogy jön össze?","shortLead":"Rahim Azimov parlamenti képviselő, az orosz Duma korrupcióellenes bizottságának tagja 2017-ben 4,4 millió rubelt, azaz...","id":"20180425_Az_orosz_politikusfelesegek_remek_uzletasszonyok_neha_ok_segithetik_ki_ferjuket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733f2406-9ed1-4fc6-b7fa-9574c99b793b","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Az_orosz_politikusfelesegek_remek_uzletasszonyok_neha_ok_segithetik_ki_ferjuket","timestamp":"2018. április. 25. 10:53","title":"Az orosz politikusfeleségek remek üzletasszonyok, néha ők segíthetik ki férjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f47d58-0628-45de-a134-6c0759e82445","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ázsiai elefántok bőréből készült termékek iránti kínai kereslet még az elefántcsont-kereskedelemnél is súlyosabb fenyegetést jelent az állatokra nézve, mivel az orvvadászok minden útjukba kerülő ormányost legyilkolnak, nem csupán azokat, amelyeknek agyaruk van – figyelmeztetett egy brit állatvédő szervezet.","shortLead":"Az ázsiai elefántok bőréből készült termékek iránti kínai kereslet még az elefántcsont-kereskedelemnél is súlyosabb...","id":"20180424_mar_a_borukert_is_gyilkoljak_az_elefantokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f47d58-0628-45de-a134-6c0759e82445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85db28b-79a5-440f-a3d6-e00dd3318605","keywords":null,"link":"/elet/20180424_mar_a_borukert_is_gyilkoljak_az_elefantokat","timestamp":"2018. április. 24. 14:53","title":"Már a bőrükért is gyilkolják az elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2018. július 1-i hatállyal lemond és távozik a Magyar Telekomtól Christopher Mattheisen. ","shortLead":"2018. július 1-i hatállyal lemond és távozik a Magyar Telekomtól Christopher Mattheisen. ","id":"20180424_Mattheisen_kiszall_tavozik_a_Telekom_vezerigazgatoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c568d88e-77f2-4b60-82e8-344b90872e7b","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Mattheisen_kiszall_tavozik_a_Telekom_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. április. 24. 08:30","title":"Mattheisen kiszáll: távozik a Telekom vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Barátság fűzi Balog Zoltánt Orbán Viktorhoz, a róla szóló portrék a miniszterelnök feltétlen híveként mutatják be a minisztert. Sőt, a lelkészből lett politikus korábbi gyülekezetének egyik tagja szerint valósággal istenként tiszteli Orbánt. 2012-től vezette az emberi erőforrások minisztériumát, a siker nem az a szó, ami jellemezte munkáját. Összeszedtünk néhány ikonikus pillanatot Balog Zoltán minisztersége idejéből, távozása alkalmából.","shortLead":"Barátság fűzi Balog Zoltánt Orbán Viktorhoz, a róla szóló portrék a miniszterelnök feltétlen híveként mutatják be...","id":"20180424_balog_zoltan_orban_viktor_lelkesz_miniszter_oktatas_egeszsegugy_roma_ugyek_szocialis_ugyek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85c6d16-a506-44a5-87c1-ed01fe0bfb64","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_balog_zoltan_orban_viktor_lelkesz_miniszter_oktatas_egeszsegugy_roma_ugyek_szocialis_ugyek","timestamp":"2018. április. 24. 11:38","title":"Távozik Orbán feltétlen híve, az otromba nyilatkozatok nagymestere, Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","shortLead":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","id":"20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5db07-876d-495d-90a4-790e91a34b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","timestamp":"2018. április. 24. 09:49","title":"Megrázó fotókon a torontói tömeges gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian gyanúsított ellen, aki az előző nap bérelt kisteherautójával járókelők közé hajtott Torontóban – jelentette a kanadai sajtó. A gyanúsított 25 embert gázolt el, akik közül tíz meghalt.","shortLead":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian...","id":"20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df1b25-8be2-4a4c-a6e7-d5afffd832ee","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","timestamp":"2018. április. 25. 07:18","title":"Szexuális frusztrációi miatt gázolhatott a torontói merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már az első fordulóban kiesett a budapesti 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"Már az első fordulóban kiesett a budapesti 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi...","id":"20180424_keseru_meglepetes_fucsovicstol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b8d3b9-126e-4e67-8e95-5454f52f72a8","keywords":null,"link":"/sport/20180424_keseru_meglepetes_fucsovicstol","timestamp":"2018. április. 24. 17:59","title":"Keserű meglepetés Fucsovicstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]