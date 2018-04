Rahim Azimov parlamenti képviselő, az orosz Duma korrupcióellenes bizottságának tagja 2017-ben 4,4 millió rubelt, azaz kb. 60 ezer eurót keresett. Két kocsija van, egy Range Rover és egy Toyota Land Cruiser és a járművek tárolásához egy 46 négyzetméteres garázzsal is rendelkezik. Ez hogy jön össze?

Valószínűleg úgy, hogy kedves neje, Jelena sokkal jobb anyagi helyzetben van. Tavalyi jövedelme 880 ezer euró volt, vagyis 15-ször nagyobb, mint a férjéé. Ráadásul egy év alatt a bevételei meghétszereződtek. Azimova asszonynak hatalmas ingatlanvagyona van, és ezzel remekül gazdálkodik. Minderről a putyini „glasznoszty”-nak, vagyis átláthatóságnak köszönhetően számolhatott be a Le Figaro moszkvai tudósítója.

Most tették közzé ugyanis a vezető orosz politikusok, tehát a kormánytisztviselők és a törvényhozás választott tagjainak jövedelméről és vagyoni helyzetéről szóló jelentést. 2009-ben még Medvegyev (aki akkor az orosz hatalmi keringő szerint éppen államfő volt, míg Putyin „csak” kormányfő) rendelte el a korrupció elleni látványos hadjárat jegyében a vagyonnyilatkozatok teljes nyilvánosságát. És azóta az adatok évről-évre megjelennek.

Medvegyev, aki jelenleg csak kormányfő, a hivatalos bevallása szerint mindössze 8,5 millió rubelt keresett tavaly. Putyin adatai is nyilvánosak, mármint a hivatalos jövedelméről és vagyonáról szóló számok. Tavalyi keresete mindössze 242 ezer euró volt, vagyona egy 77 négyzetméteres lakás és egy harmad akkora garázs és három, inkább régiségnek, mint luxusnak számító autó.

De ebben a kirakat-kimutatásban nem Putyin adatai a fontosak. Hanem például szóvivője, Dmitrij Peszkov feleségének a gazdagodása. Tatjana Navka korcsolyázóként szép sportkarriert futott be, de most már cégvezető, és a vállalata nem győzi teljesíteni a bőkezű állami megbízásokat. Tavaly 2,6 millió eurós bevételt jegyzett a szóvivő nejének cége. De lehet sorolni a példákat vég nélkül: még a klasszikus műellenzéki bohóc politikus, Vlagyimir Zsirinovszkij neje is többszörösen annyi pénzt keres, mint a férje.

Tehát a Le Figaro szerint a korrupciós pénzek nem elsősorban a hivatalos funkcióval rendelkező személyeknél landolnak, hanem a családtagoknál, például a feleségeknél. Így működik az orosz modell.