[{"available":true,"c_guid":"356470e7-253a-4f89-8acb-bab89a53c97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"29 foknál is magasabb volt a nappali csúcs Újpesten.","shortLead":"29 foknál is magasabb volt a nappali csúcs Újpesten.","id":"20180423_megdolt_melegrekord_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=356470e7-253a-4f89-8acb-bab89a53c97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b17286-20c2-440b-a4be-1fd2b833f05c","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_megdolt_melegrekord_budapesten","timestamp":"2018. április. 23. 18:33","title":"Megdőlt a melegrekord Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","shortLead":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","id":"20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e3d1c-f1ba-477a-9334-c64e153eaba1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","timestamp":"2018. április. 24. 18:22","title":"Leszakadt egy lámpa burkolata a Deák téri metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk: megújul az alkalmazás kinézete is, de funkcióbéli változás is lesz. ","shortLead":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk...","id":"20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420e55f2-c797-46bd-80e5-ecf9a6974896","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","timestamp":"2018. április. 25. 09:03","title":"Alaposan megújul a Spotify: változik a kinézet, akik pedig ingyen használják, külön jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4134f639-6ab7-43e4-86b6-90e9d8dacd1d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szombaton programbeszédként lehetett értelmezni szavait, ehhez képest most alaposan lehűtött mindenkit az új hódmezővásárhelyi polgármester. Egyfajta katalizátor szerepnél többre nem vágyik.","shortLead":"Szombaton programbeszédként lehetett értelmezni szavait, ehhez képest most alaposan lehűtött mindenkit az új...","id":"20180423_marki_zay_peter_messias","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4134f639-6ab7-43e4-86b6-90e9d8dacd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e584b0fd-023d-4488-b193-666ec16e0714","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_marki_zay_peter_messias","timestamp":"2018. április. 23. 19:43","title":"Márki-Zay: \"A Messiás-elvárásnak nem fogok tudni megfelelni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gázolásos merényletnek végül 10 halálos áldozata lett. A rendőrség szerint elszigetelt esetről van szó. ","shortLead":"A gázolásos merényletnek végül 10 halálos áldozata lett. A rendőrség szerint elszigetelt esetről van szó. ","id":"20180424_Torontoi_halalos_gazolas_letartoztattak_egy_25_eves_diakot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d674e1-37d0-4220-a222-70a935e91aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Torontoi_halalos_gazolas_letartoztattak_egy_25_eves_diakot","timestamp":"2018. április. 24. 05:30","title":"Torontói halálos gázolás: letartóztattak egy 25 éves diákot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával feloldani annak telefonját.","shortLead":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával...","id":"20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f962119-44e5-4c87-9423-201fde6fb312","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","timestamp":"2018. április. 24. 16:59","title":"Egy halott férfi ujjával próbáltak meg feloldani egy okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e544806-8834-419f-b32e-ad2af9f13c88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ünnepélyesen kihelyezték a fiúgyermek születéséről szóló közleményt.","shortLead":"Ünnepélyesen kihelyezték a fiúgyermek születéséről szóló közleményt.","id":"20180423_A_Buckinghampalota_elott_is_bejelentettek_az_oromhirt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e544806-8834-419f-b32e-ad2af9f13c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c12347-5ad4-45ca-9ba9-cc28f785ec3c","keywords":null,"link":"/elet/20180423_A_Buckinghampalota_elott_is_bejelentettek_az_oromhirt","timestamp":"2018. április. 23. 16:09","title":"A Buckingham-palota előtt is bejelentették az örömhírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f590d5-a89f-48db-81cb-3becb41d6b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb név hullott ki a listáról.","shortLead":"Újabb név hullott ki a listáról.","id":"20180424_Fazekas_Sandor_sem_marad_miniszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4f590d5-a89f-48db-81cb-3becb41d6b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08107e65-4c71-4e46-b61b-5084007ae9c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Fazekas_Sandor_sem_marad_miniszter","timestamp":"2018. április. 24. 23:31","title":"Fazekas Sándor sem marad miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]