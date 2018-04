Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2018. július 1-i hatállyal lemond és távozik a Magyar Telekomtól Christopher Mattheisen. ","shortLead":"2018. július 1-i hatállyal lemond és távozik a Magyar Telekomtól Christopher Mattheisen. ","id":"20180424_Mattheisen_kiszall_tavozik_a_Telekom_vezerigazgatoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c568d88e-77f2-4b60-82e8-344b90872e7b","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Mattheisen_kiszall_tavozik_a_Telekom_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. április. 24. 08:30","title":"Mattheisen kiszáll: távozik a Telekom vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Simon Sinek vezetési szakértő gyakorlati jellegű tanácsai a millenniumi nemzedékkel dolgozó vezetők számára. Tippek, amelyek segítségével legyőzhető a fiatalabb nemzedékre leselkedő nehézségek egy része.","shortLead":"Simon Sinek vezetési szakértő gyakorlati jellegű tanácsai a millenniumi nemzedékkel dolgozó vezetők számára. Tippek...","id":"20180424_Y_generacio_simon_sinek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a99946-2714-4a77-a764-e35cdd50e24e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180424_Y_generacio_simon_sinek","timestamp":"2018. április. 24. 13:15","title":"Hogyan vezethető az Y generáció, és mit tanulhatnak tőlük az idősebb kollégák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","shortLead":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","id":"20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a73772-82ae-4c80-a99b-fa40b885b821","keywords":null,"link":"/sport/20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","timestamp":"2018. április. 23. 12:01","title":"Sok volt a bukta, kirúgták Bódog Tamást a Diósgyőrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73aac973-abe2-48db-90f0-b48f11f58764","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távozik a sorozatból az egyik meghatározó szereplő.","shortLead":"Távozik a sorozatból az egyik meghatározó szereplő.","id":"20180424_Matol_mar_a_Joban_Rosszban_sem_lesz_soha_a_regi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73aac973-abe2-48db-90f0-b48f11f58764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9152fe-8834-474f-b252-0d899bdaeaab","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Matol_mar_a_Joban_Rosszban_sem_lesz_soha_a_regi","timestamp":"2018. április. 24. 11:36","title":"Mától már a Jóban Rosszban sem a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0cd9a0-d219-4d5e-a801-4e0c6d654cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren 720S bizony nem játékszer gyerekek kezében.","shortLead":"A McLaren 720S bizony nem játékszer gyerekek kezében.","id":"20180423_Video_McLaren_720S_karambol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd0cd9a0-d219-4d5e-a801-4e0c6d654cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ec730-b1b7-47de-9794-77630e99fb0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Video_McLaren_720S_karambol","timestamp":"2018. április. 23. 12:21","title":"Videó: Nővére McLarenjét törte össze egy 19 éves srác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a munka becsületéről beszélt a XI. Szakma sztár fesztiválon, a HírTV pedig megkérdezte, mit üzen a tüntető fiataloknak. Videó.","shortLead":"A miniszterelnök a munka becsületéről beszélt a XI. Szakma sztár fesztiválon, a HírTV pedig megkérdezte, mit üzen...","id":"20180423_Orban_uzent_a_tunteto_fiatalokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ad739-f099-4051-a5d5-8923bd12e7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Orban_uzent_a_tunteto_fiatalokat","timestamp":"2018. április. 23. 14:49","title":"Orbán üzent a tüntető fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b54b9e-3bc9-4515-ab80-1fe5b4f73958","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Alig egy hónapon belül 13 közbeszerzést bonyolított le egy Békés megyei alapítvány, amelyet éveken át Simonka György fideszes parlamenti képviselő rokonai és barátai vezettek. Korábban is százmilliókról döntött, most is ebben a nagyságrendben fog, székhelye mégis egy lerobbant és elhagyottnak tűnő bódé.","shortLead":"Alig egy hónapon belül 13 közbeszerzést bonyolított le egy Békés megyei alapítvány, amelyet éveken át Simonka György...","id":"20180423_bekes_megye_alapitvany_simonka_gyorgy_nagy_nora_efop_tamop_butik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b54b9e-3bc9-4515-ab80-1fe5b4f73958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2291e0e1-2d6d-47cf-bf34-c9848ee52334","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_bekes_megye_alapitvany_simonka_gyorgy_nagy_nora_efop_tamop_butik","timestamp":"2018. április. 23. 11:45","title":"Százmilliókat költhet el Békésben egy lepukkant bódéba bejegyzett alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05211bb0-84d4-449a-856d-41b9efc53522","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kifejezetten videojátékos vendégeknek kialakított lakosztállyal állt elő nemrég a panamai Hilton hotel és a gamereszközök gyártásában világelső Alienware. ","shortLead":"Egy kifejezetten videojátékos vendégeknek kialakított lakosztállyal állt elő nemrég a panamai Hilton hotel és...","id":"20180424_hilton_hotel_panama_alienware_gamer_szoba_oculus_rift","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05211bb0-84d4-449a-856d-41b9efc53522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6661a5-1030-4983-9529-2d86fa60cdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_hilton_hotel_panama_alienware_gamer_szoba_oculus_rift","timestamp":"2018. április. 24. 11:03","title":"Ilyen Hilton-hotelszobát még nem látott: 90 ezer egy éjszaka a játékosok mennyországában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]