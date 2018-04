Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztelések kimutatták, hogy az északnyugat-kínai Hszian városában felállított légtisztító torony 15 százalékkal csökkentette a levegő szállópor-tartalmát egy 10 négyzetkilométeres területen.","shortLead":"A tesztelések kimutatták, hogy az északnyugat-kínai Hszian városában felállított légtisztító torony 15 százalékkal...","id":"20180424_kina_hszian_legtisztito_torony_tesztuzem_kornyezetszennyezes_legszennyezettseg_szennyezett_levego","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61276aca-a10a-40ed-9561-11acddde62fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_kina_hszian_legtisztito_torony_tesztuzem_kornyezetszennyezes_legszennyezettseg_szennyezett_levego","timestamp":"2018. április. 24. 12:03","title":"Működik Kína csodatornya: a 60 méter magas torony csak úgy szívja magába a szennyezett levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829c2a8e-7187-4a97-85ba-45f3526d81c3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elaltatták az első trópusokon született jegesmedvét – az állatkert etikus okokra hivatkozik.","shortLead":"Elaltatták az első trópusokon született jegesmedvét – az állatkert etikus okokra hivatkozik.","id":"20180425_Elpusztult_a_tropusokon_szuletett_elso_jegesmedve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829c2a8e-7187-4a97-85ba-45f3526d81c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b814679-274c-4891-a5b9-6702c3d05c46","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Elpusztult_a_tropusokon_szuletett_elso_jegesmedve","timestamp":"2018. április. 25. 12:05","title":"Zöldült a jegesmedve szőre az algásodástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Április 8-a után megtörtént az, amire a választások előtt semmi esély nem mutatkozott, egy asztalhoz ült az összes ellenzéki párt, közte a Jobbik és a DK is. Vezér még nem látszik, csak az, hogy javában zajlik az útkeresés. A csütörtökön megjelenő HVG címlapsztorija.","shortLead":"Április 8-a után megtörtént az, amire a választások előtt semmi esély nem mutatkozott, egy asztalhoz ült az összes...","id":"20180425_A_valasztasi_bukas_es_a_szazezres_tomeg_hozhat_uj_ellenzeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeb0ae4-4ede-4eb7-b24d-ac5b1596f565","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_A_valasztasi_bukas_es_a_szazezres_tomeg_hozhat_uj_ellenzeket","timestamp":"2018. április. 25. 12:46","title":"A választási bukás és a százezres tömeg hozhat új ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi címzett számára.","shortLead":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi...","id":"20180425_nav_email_titkos_masolat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def07e68-3cf8-4983-ac5b-348ac1c5155e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_nav_email_titkos_masolat","timestamp":"2018. április. 25. 12:34","title":"Bakizott a NAV, e-mail-címek kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bfa86f-6ade-4000-a797-16c47ca30c30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Másolatnak tartott elefántmadár-tojásról derült ki, hogy valódi, a Buffalói Tudományos Múzeum gyűjteményében lévő lelet teljesen ép.","shortLead":"Másolatnak tartott elefántmadár-tojásról derült ki, hogy valódi, a Buffalói Tudományos Múzeum gyűjteményében lévő lelet...","id":"20180425_Oriasi_elefantmadar_tojast_talaltak_egy_muzeumban_pedig_eddig_is_ott_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37bfa86f-6ade-4000-a797-16c47ca30c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13231c10-1f4b-4991-b6cc-39a95e626b7a","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Oriasi_elefantmadar_tojast_talaltak_egy_muzeumban_pedig_eddig_is_ott_volt","timestamp":"2018. április. 25. 17:14","title":"Óriási elefántmadár-tojást \"találtak\" egy múzeumban, pedig eddig is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","shortLead":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","id":"20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e3d1c-f1ba-477a-9334-c64e153eaba1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","timestamp":"2018. április. 24. 18:22","title":"Leszakadt egy lámpa burkolata a Deák téri metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak a milliárdos lopás legalizálására jó. Most a szőcsgézai díszletből próbálnak állandó épületet faragni az adófizetők pénzén.","shortLead":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak...","id":"20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0745070-fc59-44b7-93b4-8abea6e39b94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","timestamp":"2018. április. 25. 10:52","title":"Több mint egymilliárdba fog fájni, hogy Karcagon csodálhassuk a két évig Milánóban rohadó Sámándobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének a kínálatban.","shortLead":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének...","id":"20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f99f6-2579-4b57-a9e2-cd367b2b1483","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","timestamp":"2018. április. 25. 10:17","title":"Félmillió lakás áll üresen, és ez a szám egyre csak nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]