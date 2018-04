Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Az antiparlamentáris demagógia akkor is kártékony, ha a parlament most éppen nem olyan, amilyennek lennie kéne (erős understatement). Vélemény.","shortLead":"Az antiparlamentáris demagógia akkor is kártékony, ha a parlament most éppen nem olyan, amilyennek lennie kéne (erős...","id":"20180425_Seres_A_nagy_MarkiZaysejtes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3df07d-f9f1-44d2-b43e-b994991a1e24","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Seres_A_nagy_MarkiZaysejtes","timestamp":"2018. április. 25. 11:05","title":"Seres: A nagy Márki-Zay-sejtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria döntött az ügyben. ","shortLead":"A Kúria döntött az ügyben. ","id":"20180425_Nem_ismetlik_meg_a_valasztast_Bogdasan_ahol_csak_a_Fidesz_kapott_listat_szavazatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129e2695-f0fe-4ea6-8e73-0aef1f93ed60","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Nem_ismetlik_meg_a_valasztast_Bogdasan_ahol_csak_a_Fidesz_kapott_listat_szavazatot","timestamp":"2018. április. 25. 12:48","title":"Nem ismétlik meg a választást Bogdásán, ahol csak a Fidesz kapott listás szavazatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0a6386-f541-4e16-a801-8066bd9f497e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Majdnem négy hónapot kellett várni arra, hogy a független európai szervezet, azaz az EuroNCAP közzétegye 2018 első töréstesztjét. Igaz, az eredményt már a szigorúbb feltételek alapján számolták ki.","shortLead":"Majdnem négy hónapot kellett várni arra, hogy a független európai szervezet, azaz az EuroNCAP közzétegye 2018 első...","id":"20180426_euroncap_toresteszt_europa_biztonsagos_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e0a6386-f541-4e16-a801-8066bd9f497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c268fedb-74a0-4f21-b8de-b49f39011f90","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_euroncap_toresteszt_europa_biztonsagos_auto","timestamp":"2018. április. 26. 08:21","title":"Ez az autó most a legbiztonságosabb Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lefogták, megütötték őket. Egy aktivistát a hírek szerint kórházba kellett vinni.","shortLead":"Lefogták, megütötték őket. Egy aktivistát a hírek szerint kórházba kellett vinni.","id":"20180426_valtonos_biztonsagiak_rontottak_ra_a_demonstralo_ligetvedokre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bec231c-a63e-4276-a534-71253f8cae7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_valtonos_biztonsagiak_rontottak_ra_a_demonstralo_ligetvedokre","timestamp":"2018. április. 26. 11:22","title":"Valtonos biztonságiak fogták le, ütötték a demonstráló ligetvédőket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408b7089-c7b6-43f4-872d-ae3e92c4fe77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebontják az állandó tábort, más módszerekkel igyekeznek majd megóvni a természeti értékeket.","shortLead":"Lebontják az állandó tábort, más módszerekkel igyekeznek majd megóvni a természeti értékeket.","id":"20180424_taktikat_valtanak_a_ligetvedok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408b7089-c7b6-43f4-872d-ae3e92c4fe77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec418ce-04c0-442f-b6be-e4193ee16002","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_taktikat_valtanak_a_ligetvedok","timestamp":"2018. április. 24. 21:11","title":"Taktikát váltanak a Ligetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Április 8-a után megtörtént az, amire a választások előtt semmi esély nem mutatkozott, egy asztalhoz ült az összes ellenzéki párt, közte a Jobbik és a DK is. Vezér még nem látszik, csak az, hogy javában zajlik az útkeresés. A csütörtökön megjelenő HVG címlapsztorija.","shortLead":"Április 8-a után megtörtént az, amire a választások előtt semmi esély nem mutatkozott, egy asztalhoz ült az összes...","id":"20180425_A_valasztasi_bukas_es_a_szazezres_tomeg_hozhat_uj_ellenzeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeb0ae4-4ede-4eb7-b24d-ac5b1596f565","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_A_valasztasi_bukas_es_a_szazezres_tomeg_hozhat_uj_ellenzeket","timestamp":"2018. április. 25. 12:46","title":"A választási bukás és a százezres tömeg hozhat új ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","shortLead":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","id":"20180426_Jon_a_Massive_Attack","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00989854-ba5f-462a-89ac-36e7e759c789","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Jon_a_Massive_Attack","timestamp":"2018. április. 26. 09:18","title":"Jön a Massive Attack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont rendkívüli felmondással megvált a rendezőtől a színház.","shortLead":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont...","id":"20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3fdd9c-14e3-4900-8b2f-064f717d861b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","timestamp":"2018. április. 26. 07:43","title":"Kirúgta a Operettszínház Kerényi Miklós Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]