[{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs béke Hódmezővásárhelyen, most rendkívüli közgyűlést hívatott össze a helyi Fidesz azzal, hogy majdnem egymilliárd forintot utak és járdák építésére költene, ezt a költségvetési tételekből csípné le. Márki-Zay Péter független polgármester szerint nincs miből. ","shortLead":"Nincs béke Hódmezővásárhelyen, most rendkívüli közgyűlést hívatott össze a helyi Fidesz azzal, hogy majdnem egymilliárd...","id":"20180424_MarkiZay_Peter_Ha_most_csodbe_viszik_a_varost_az_nem_megoldas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c855bc8-2664-4b47-a54b-fa86e8639292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_MarkiZay_Peter_Ha_most_csodbe_viszik_a_varost_az_nem_megoldas","timestamp":"2018. április. 24. 19:51","title":"Márki-Zay Péter: „Ha most csődbe viszik a várost, az nem megoldás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395aed7-1170-4279-9315-17089af0bbd2","keywords":null,"link":"/sport/20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","timestamp":"2018. április. 26. 05:06","title":"Otthon verte a Bayernt, lépéselőnyben a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","shortLead":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","id":"20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70887cd-ad11-43b9-8987-0430d89075b6","keywords":null,"link":"/sport/20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","timestamp":"2018. április. 25. 10:07","title":"Vége a liverpooli sztár szezonjának, a vb-je is ugorhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány éves jelentése.\r

\r

","shortLead":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon...","id":"20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8eaf81-f2f2-4d5c-a1e3-c7576ba26c01","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","timestamp":"2018. április. 25. 13:54","title":"Évente majdnem 30 felsős gyerek vet véget az életének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 25–35 éves korosztály gyermekvállalását ösztönözné kiemelten a kormány aszerint a hvg.hu birtokába jutott dokumentum szerint, amelyben 2018 utáni demográfiai terveit összegzi az erőforrás-minisztérium. Az anyag tanúsága szerint a tárca végre felismerte, mekkora gond a rugalmas foglalkoztatási formák hiánya, és hogy nemcsak a megszületendőkért kell dolgozni, hanem azért is, hogy kevesebben és ne ilyen korán haljanak meg. ","shortLead":"A 25–35 éves korosztály gyermekvállalását ösztönözné kiemelten a kormány aszerint a hvg.hu birtokába jutott dokumentum...","id":"20180425_Itt_az_etlap_mivel_akarja_felporgetni_a_nok_szulesi_kedvet_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5e20c9-b410-4a1d-8e9f-ab7027a72d67","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Itt_az_etlap_mivel_akarja_felporgetni_a_nok_szulesi_kedvet_a_kormany","timestamp":"2018. április. 25. 06:30","title":"Itt az étlap, mivel akarja felpörgetni a nők szülési kedvét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","shortLead":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","id":"20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7228a00-8b3d-46fd-9977-e57f139aa78b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","timestamp":"2018. április. 25. 14:43","title":"Ívek, naphalók, melléknapok – sok helyen furcsa volt ma az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A település sportéletét nézve semmi kiemelkedőre nem lelt az Mfor, csak az derült ki, hogy a helyi focicsapat a megye II-ben játszik. ","shortLead":"A település sportéletét nézve semmi kiemelkedőre nem lelt az Mfor, csak az derült ki, hogy a helyi focicsapat a megye...","id":"20180425_Felmilliardbol_epul_uj_sportcsarnok_egy_ezer_fos_kozsegben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f903b-7d30-43ce-a6ca-2d2deba3a11f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Felmilliardbol_epul_uj_sportcsarnok_egy_ezer_fos_kozsegben","timestamp":"2018. április. 25. 18:48","title":"Félmilliárdból épül új sportcsarnok egy ezerfős községben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes helyeken akár 30 fok is lehet szerdán, majd csütörtökön a déli tájak kivételével újra elered az eső. ","shortLead":"Egyes helyeken akár 30 fok is lehet szerdán, majd csütörtökön a déli tájak kivételével újra elered az eső. ","id":"20180424_esos_csutortok_jon_a_napos_szerda_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783681eb-6163-4269-a45a-ed4b1cf85951","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_esos_csutortok_jon_a_napos_szerda_utan","timestamp":"2018. április. 25. 05:05","title":"Esős csütörtök jön a napos szerda után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]