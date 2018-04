Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bruttó hat-hat forinttal emeli a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát pénteken a Mol Nyrt.","shortLead":"Bruttó hat-hat forinttal emeli a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát pénteken a Mol Nyrt.","id":"20180425_Pentekig_menjen_tankolni_utana_dragabb_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fca9f9-4a3e-4927-8a04-f71c174e6f4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_Pentekig_menjen_tankolni_utana_dragabb_lesz","timestamp":"2018. április. 25. 14:59","title":"Péntekig menjen tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit lehet tenni a céges adózással, amikor egy követelés behajthatatlanná válik? A szövegben konkrétan nem szerepel, de utalnak arra, hogy Avicii öngyilkos lett. 