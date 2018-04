Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4fa0256-5c0f-4bcf-b4bf-1f65401f0a67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megküldték, amennyit csak bírt a 765 lóerős amerikai izomautót. A vége 346 km/h-ra lett. ","shortLead":"Megküldték, amennyit csak bírt a 765 lóerős amerikai izomautót. A vége 346 km/h-ra lett. ","id":"20180426_corvette_chevrolet_zr1_sebessegrekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4fa0256-5c0f-4bcf-b4bf-1f65401f0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dba99-4c9e-407b-b99c-57f31b2dec23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_corvette_chevrolet_zr1_sebessegrekord","timestamp":"2018. április. 26. 17:27","title":"Videó: Eddig nem tudták, mennyivel megy a legerősebb Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eada39e-fc62-433e-8d02-0d332a50fe1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az okoseszközök evolúciójával az autókulcsok is változóban vannak. Már rég nem arról szólnak, hogy a járművet elindítsuk velük, vagy bejussunk az autóba. ","shortLead":"Az okoseszközök evolúciójával az autókulcsok is változóban vannak. Már rég nem arról szólnak, hogy a járművet...","id":"20180425_Video_slusszkulcsok_Bugatti_Lamborghini_Ferrari","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eada39e-fc62-433e-8d02-0d332a50fe1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6e8934-f92c-490d-9e00-4238ca1948ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_Video_slusszkulcsok_Bugatti_Lamborghini_Ferrari","timestamp":"2018. április. 25. 16:21","title":"Hihetetlen kocsikulcsok, amelyektől leesik az álla: Bugatti, Lamborghini, Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, miért függesztették fel egész napra az Altera részvényeit.","shortLead":"Kiderült, miért függesztették fel egész napra az Altera részvényeit.","id":"20180426_Megvan_a_bejelentes_amit_egesz_nap_vartak_a_budapesti_tozsden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e914bd59-8b29-4b80-b875-0e7c543e6495","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Megvan_a_bejelentes_amit_egesz_nap_vartak_a_budapesti_tozsden","timestamp":"2018. április. 26. 16:45","title":"Megvan a bejelentés, amit egész nap vártak a budapesti tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31a7b93-d62f-46e7-9fa4-064512f4b85a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Jó anyagi körülmények között léphetnek hátrébb azok a miniszterek, akik nem folytatják az új kormányban a munkájukat. Az utódaik között lehet olyan is, akinek pénzben visszalépés lesz a kormánytagság.","shortLead":"Jó anyagi körülmények között léphetnek hátrébb azok a miniszterek, akik nem folytatják az új kormányban a munkájukat...","id":"20180426_miniszterek_vagyon_orban_viktor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31a7b93-d62f-46e7-9fa4-064512f4b85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256b952-2fcd-4ae5-806d-2837d11f6784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_miniszterek_vagyon_orban_viktor","timestamp":"2018. április. 26. 12:30","title":"Megéri Orbán miniszterének lenni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugodtan vadászgat ifjabb Mészáros Lőrinc ott, ahol két hónappal ezelőtt elbukta a furcsa körülmények között megszerzett vadászati jogát, igaz, csak első fokon. Sőt, már a terület közepén álló vadászkastély is az övé lett. Rövidesen másodfokon is eldöntheti a bíróság, ki viheti a puskát.","shortLead":"Nyugodtan vadászgat ifjabb Mészáros Lőrinc ott, ahol két hónappal ezelőtt elbukta a furcsa körülmények között...","id":"20180426_Meszaros_Lorinc_fiat_nem_zavarja_hogy_elso_fokon_elbukta_a_belmegyeri_vadaszati_jogat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574592db-46c6-4c1a-a7ec-082bb84a887e","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Meszaros_Lorinc_fiat_nem_zavarja_hogy_elso_fokon_elbukta_a_belmegyeri_vadaszati_jogat","timestamp":"2018. április. 26. 10:13","title":"Mészáros Lőrinc fiát nem zavarja, hogy első fokon vesztett a vele szembeforduló vadászok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8894de9d-e903-4333-b895-039248c56f55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugati pályaudvaron megvizsgálják, lehetne-e oda is ferdepályás liftet beépíteni a hagyományos, függőleges aknás helyett. A Dózsa György úton a felújítás befejezése után építenek be liftet.","shortLead":"A Nyugati pályaudvaron megvizsgálják, lehetne-e oda is ferdepályás liftet beépíteni a hagyományos, függőleges aknás...","id":"20180425_3as_metro_rabolintott_a_kozgyules_az_akadalymentesitesre_de_nem_dolt_meg_el_minden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8894de9d-e903-4333-b895-039248c56f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c554a8-aa07-4de0-9bcc-012875da464c","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_3as_metro_rabolintott_a_kozgyules_az_akadalymentesitesre_de_nem_dolt_meg_el_minden","timestamp":"2018. április. 25. 12:12","title":"3-as metró: rábólintott a közgyűlés az akadálymentesítésre, de nem dőlt még el minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","shortLead":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","id":"20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7228a00-8b3d-46fd-9977-e57f139aa78b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","timestamp":"2018. április. 25. 14:43","title":"Ívek, naphalók, melléknapok – sok helyen furcsa volt ma az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bb5290-473e-4ba9-b8f0-49f1227562ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségtől elköszönő miniszter üzent a makóiaknak, visszatért. Hasonlót a Terminátortól lehetett hallani.","shortLead":"A Miniszterelnökségtől elköszönő miniszter üzent a makóiaknak, visszatért. Hasonlót a Terminátortól lehetett hallani.","id":"20180426_Lazar_Maradok_es_kuzdok_tovabb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47bb5290-473e-4ba9-b8f0-49f1227562ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32d2f25-deee-467e-a427-22622b6d81bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Lazar_Maradok_es_kuzdok_tovabb","timestamp":"2018. április. 26. 17:33","title":"Lázár: Maradok és küzdök tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]