Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65225569-03a4-40b3-9909-9466256021fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 42 éves brit doktor, Titus Bradley fejbe lőtte a 28 éves magyar lányt, majd magával is végzett. A szálloda személyzetének Gergely Noémi többször panaszkodott: partnere bántalmazta. ","shortLead":"A 42 éves brit doktor, Titus Bradley fejbe lőtte a 28 éves magyar lányt, majd magával is végzett. A szálloda...","id":"20180426_Sikkaszto_brit_doktor_olte_meg_magyar_baratnojet_a_Zoldfoki_szigeteken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65225569-03a4-40b3-9909-9466256021fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c95e04-e9b4-4219-96be-f39303360fe7","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Sikkaszto_brit_doktor_olte_meg_magyar_baratnojet_a_Zoldfoki_szigeteken","timestamp":"2018. április. 26. 11:55","title":"Sikkasztó brit doktor ölte meg magyar barátnőjét a Zöld-foki-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2a4bb5-f2b5-4ca7-b70e-f474e96a0d4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy építkezés során került elő a test, felerősítheti a rendszerkritikus hangokat.","shortLead":"Egy építkezés során került elő a test, felerősítheti a rendszerkritikus hangokat.","id":"20180425_Halott_sah_mumiaja_szorongathatja_meg_az_irani_vezetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2a4bb5-f2b5-4ca7-b70e-f474e96a0d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc66a9ce-d0ca-4400-a3f2-0d64f410e7b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Halott_sah_mumiaja_szorongathatja_meg_az_irani_vezetest","timestamp":"2018. április. 25. 18:02","title":"Halott sah múmiája szorongathatja meg az iráni vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fa0256-5c0f-4bcf-b4bf-1f65401f0a67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megküldték, amennyit csak bírt a 765 lóerős amerikai izomautót. A vége 346 km/h-ra lett. ","shortLead":"Megküldték, amennyit csak bírt a 765 lóerős amerikai izomautót. A vége 346 km/h-ra lett. ","id":"20180426_corvette_chevrolet_zr1_sebessegrekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4fa0256-5c0f-4bcf-b4bf-1f65401f0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dba99-4c9e-407b-b99c-57f31b2dec23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_corvette_chevrolet_zr1_sebessegrekord","timestamp":"2018. április. 26. 17:27","title":"Videó: Eddig nem tudták, mennyivel megy a legerősebb Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caafa40-78e1-4f30-b899-644b28382034","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"És már azt is tudni, hogy a főbb szerepeket alakító Chris Pine és Zachary Quinto is visszatér. ","shortLead":"És már azt is tudni, hogy a főbb szerepeket alakító Chris Pine és Zachary Quinto is visszatér. ","id":"20180427_Noi_rendezoje_lehet_a_kovetkezo_Star_Trekfilmnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1caafa40-78e1-4f30-b899-644b28382034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19360b-9b3c-4f3f-86a7-8f4cef623aa6","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Noi_rendezoje_lehet_a_kovetkezo_Star_Trekfilmnek","timestamp":"2018. április. 27. 13:08","title":"Női rendezője lehet a következő Star Trek-filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerek kettős minőségére megoldást kell találni, az ugyanis aláássa az állampolgárok bizalmát, és gyengíti a belső piacot – közölte Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos egy brüsszeli konferencián.","shortLead":"Az élelmiszerek kettős minőségére megoldást kell találni, az ugyanis aláássa az állampolgárok bizalmát, és gyengíti...","id":"20180425_Navracsics_Europaban_nem_lehetnek_masodosztalyu_fogyasztok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa75054a-7d0f-4e86-87bb-542ed2f15995","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Navracsics_Europaban_nem_lehetnek_masodosztalyu_fogyasztok","timestamp":"2018. április. 25. 16:09","title":"Navracsics: Európában nem lehetnek másodosztályú fogyasztók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f87f9d-7c97-4be6-ae0c-fa1c2a0ab424","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Makó környékén egy kis faluban hívták ki miatta a rendőröket. ","shortLead":"Makó környékén egy kis faluban hívták ki miatta a rendőröket. ","id":"20180426_Rendort_hivtak_Fekete_Pakora_mert_migransnak_neztek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f87f9d-7c97-4be6-ae0c-fa1c2a0ab424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aec4dd-2b2f-4803-a209-de96194f3c9b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Rendort_hivtak_Fekete_Pakora_mert_migransnak_neztek","timestamp":"2018. április. 26. 20:06","title":"Rendőrt hívtak Fekete Pákóra, mert migránsnak nézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak egy Szíriában építendő kórháznak. A munka akkor kezdődik, ha a biztonsági körülmények adottak lesznek. ","shortLead":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak...","id":"20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d19e7-4ed7-4eb3-86ef-030ffe78a8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 25. 16:14","title":"A kormány 1,5 milliárdból új kórházat épít, de nem itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 87 éves Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke az izraeli Yedioth Ahronot magazinjának adott exkluzív interjút. A lap tudósítóját azért érdekelte különösen Alex Soros, mert ő apjának politikai örököse, és mert vállalta zsidó örökségét is.","shortLead":"A 87 éves Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke az izraeli Yedioth Ahronot magazinjának adott...","id":"20180427_Alex_Soros_Mindenki_azt_kerdezi_az_apamtol_miert_tamogat_egy_orszagot_amely_uldozte_es_ma_is_uldozi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef267-68aa-4db3-9c02-baee594748f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Alex_Soros_Mindenki_azt_kerdezi_az_apamtol_miert_tamogat_egy_orszagot_amely_uldozte_es_ma_is_uldozi","timestamp":"2018. április. 27. 12:32","title":"Alex Soros: Mindenki azt kérdezi az apámtól, miért támogat egy országot, amely üldözte és ma is üldözi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]