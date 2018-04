Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz 2019-es önkormányzati választási kampányát viszi majd mint országos kampányfőnök. Távozását maga Kósa Lajos jelentette be egy, az Origón megjelent interjúban.","shortLead":"A Fidesz 2019-es önkormányzati választási kampányát viszi majd mint országos kampányfőnök. Távozását maga Kósa Lajos...","id":"20180425_Kosa_tavozik_a_miniszteri_posztrol_mas_feladatot_kap_Orbantol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0d13dc-f941-4090-9ef5-6bfa84d2bd94","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Kosa_tavozik_a_miniszteri_posztrol_mas_feladatot_kap_Orbantol","timestamp":"2018. április. 25. 21:12","title":"Kósa távozik a miniszteri posztról, más feladatot kap Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operettszínházból április 13-i hatállyal rúgták ki Kerényi Miklós Gábort, aki a zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta.","shortLead":"Az Operettszínházból április 13-i hatállyal rúgták ki Kerényi Miklós Gábort, aki a zaklatási botrány után nem...","id":"20180426_Aldozatok_cimu_irasaban_reagalt_Kerenyi_a_kirugasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d292c620-4ab2-4e37-9024-61d289bbba7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Aldozatok_cimu_irasaban_reagalt_Kerenyi_a_kirugasara","timestamp":"2018. április. 26. 17:13","title":"\"Áldozatok\" címmel reagált Kerényi a kirúgására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook, majd azon belül a Messenger kapcsán is terjedt már Magyarországon az az üzenet, amelyet ezúttal Viberen küldenek tovább ismerőseiknek egyre többen.","shortLead":"A Facebook, majd azon belül a Messenger kapcsán is terjedt már Magyarországon az az üzenet, amelyet ezúttal Viberen...","id":"20180426_viber_nem_hasznalja_rendszeresen_torles_ket_2_het_inaktiv_felhasznalok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3808482e-9623-4df0-90b3-324655e4dddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_viber_nem_hasznalja_rendszeresen_torles_ket_2_het_inaktiv_felhasznalok","timestamp":"2018. április. 26. 08:03","title":"A Viber tényleg letörli azokat, akik nem küldenek üzenetet 2 hétig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem kapnak a budapestiek, hiszen mindent kihúztak a tervekből, ami a megújításon túl fejlődést jelenthetett volna.","shortLead":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem...","id":"20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57710981-1bca-471a-8cb5-958f708897d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"Rengeteg bosszúsággal jár és nagyon sokáig tart majd a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok kerékpáros életét mentheti meg.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok...","id":"20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977abd9f-4bcc-43d3-9adb-7b45ed4a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","timestamp":"2018. április. 25. 14:16","title":"A világon elsőként szigorított töréstesztjén az EuroNCAP, és ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","shortLead":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","id":"20180426_Jon_a_Massive_Attack","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00989854-ba5f-462a-89ac-36e7e759c789","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Jon_a_Massive_Attack","timestamp":"2018. április. 26. 09:18","title":"Jön a Massive Attack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút nem szenved hiányt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút...","id":"20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74d0d7e-3547-4bd9-b746-340915a5e913","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","timestamp":"2018. április. 27. 10:16","title":"Ilyen luxusterepjáró passzol a helikopteres jacht mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","shortLead":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","id":"20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb74200-d830-4fb1-81db-74da93205951","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 25. 14:03","title":"Lemondott a XV. kerület polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]