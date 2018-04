Vadászat és üzlet összefonódására jellenző Farkas József története is. Ő az a vadásztárs, aki elkísérte Semjén Zsoltot a svédországi vadászatra, és azóta sem cáfolt sajtóértesülések szerint ő fizette a vadászat költségeit is. Ráadásul Farkas szintén Hungária-ügyfél volt. Farkas József 2010 óta rengeteg állami megbízást kapott, és vállalkozásai – köztük a ráckevei négycsillagos Kék Duna Wellness Hotel, vagy a szintén négycsillagos noszvaji Oxigén Hotel & Zen Spa – összesen több mint 530 millió forintnyi európai uniós forrást is elnyertek. Noszvaji szállodája avatóünnepségén egyébként éppen Semjén Zsolt mondott beszédet arról, hogy a magyar családok ne külföldre menjenek nyaralni. Farkas korábban megkapott egy 219 millió forintos uniós támogatásból felújított ingatlant Noszvajon, ahol később főként hátrányos helyzetű felnőtteket, fiatalokat és a velük foglalkozó tanárokat, mentorokat látták volna vendégül. De bónuszként megkapta a De La Motte kastély fenntartási jogát is. Lapunk úgy tudja, Farkas volt az, aki a noszvaji önkormányzatnak is ajánlgatta a Hungária papírjait, de ebből nem lett semmi. A hangulatos kastély a kampány egyik helyszíne is volt, előfordult, hogy a választási felkészülés jegyében ott gyűltek össze a környék „narancssárga nagyjai”, ahogy arról egy informátora tájékoztatta a hvg.hu-t.