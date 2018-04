Budapesten kinyit végre a Palatinus és a Paskál strandja is – olvasható a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Facebook-oldalán, ahol arra figyelmeztetnek: idén a strandjaikon kizárólag feltöltő- vagy bankkártyával lehet majd jegyet váltani, készpénzzel nem. Egy érdeklődő kérdésére azt is közölték, hogy reményeik szerint még az idei szezonban elindítják az online jegyértékesítést is.

A két fővárosi mellett számos vidéki strandot is fel lehet majd keresni a hosszú hétvégén, nyitva lesz már a többi között a zalakarosi, a mezőkövesdi és a hajdúszoboszlói is.

A következő négy napon igazi strandidő lesz – annak ellenére, hogy meteorológiai szempontból még nagyon is tavasz van –, a hőmérséklet általában 25 Celsius-fok felett alakul majd. Igaz, csapadékra is számítani kell.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint: