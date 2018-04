Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, miért függesztették fel egész napra az Altera részvényeit.","shortLead":"Kiderült, miért függesztették fel egész napra az Altera részvényeit.","id":"20180426_Megvan_a_bejelentes_amit_egesz_nap_vartak_a_budapesti_tozsden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e914bd59-8b29-4b80-b875-0e7c543e6495","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Megvan_a_bejelentes_amit_egesz_nap_vartak_a_budapesti_tozsden","timestamp":"2018. április. 26. 16:45","title":"Megvan a bejelentés, amit egész nap vártak a budapesti tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7b4e36-547a-4810-b3a7-e014160d6289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon fontos lépést tett Észak-Korea és Dél-Korea pénteken, a két ország megállapodott, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Eme történelmi pillanatban reflektorfénybe került egy gasztrodiplomáciai húzás is: Kim Dzsong Un különleges tésztát kínált Mun Dzse Innek. ","shortLead":"Nagyon fontos lépést tett Észak-Korea és Dél-Korea pénteken, a két ország megállapodott, hogy atomfegyvermentessé...","id":"20180427_Kim_Dzsong_Un_a_tesztajaval_edesgeti_magahoz_DelKoreat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b7b4e36-547a-4810-b3a7-e014160d6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11674d7-a42d-41b7-ab66-f52b0c208ed7","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Kim_Dzsong_Un_a_tesztajaval_edesgeti_magahoz_DelKoreat","timestamp":"2018. április. 27. 17:35","title":"Kim Dzsong Un a tésztájával édesgeti magához Dél-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d02ac-eb31-485b-97ad-d4a2538b4295","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"Egy saját gépkocsi fenntartása költséges mulatság, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a saját tulajdonú autónk többet fog állni, mint amennyit használjuk. De mit tehet az, akinek azért időnként szüksége lenne a négy kerékre? Összeszedtük, milyen lehetőségek közül lehet választani. ","shortLead":"Egy saját gépkocsi fenntartása költséges mulatság, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a saját tulajdonú autónk többet...","id":"20180425_Nyug_a_sajat_auto_Mutatjuk_az_alternativakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f63d02ac-eb31-485b-97ad-d4a2538b4295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8955b47d-71a3-4f8c-bf21-f7f1901473ae","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180425_Nyug_a_sajat_auto_Mutatjuk_az_alternativakat","timestamp":"2018. április. 27. 07:31","title":"Nyűg a saját autó? Mutatjuk az alternatívákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Decca brit lemezkiadó streamelni fogja a király esküvőt, sőt: hanglemezen is kiadják majd a ceremónia elhangzó részét. ","shortLead":"A Decca brit lemezkiadó streamelni fogja a király esküvőt, sőt: hanglemezen is kiadják majd a ceremónia elhangzó...","id":"20180426_Hanglemezrol_hallgathatjuk_majd_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvoi_zenejet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb16331-b3da-46de-8746-27d21de8a6d9","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Hanglemezrol_hallgathatjuk_majd_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvoi_zenejet","timestamp":"2018. április. 26. 15:30","title":"Hanglemezről hallgathatjuk majd Harry herceg és Meghan Markle esküvői zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyorsan fogynak a helyek az utazási irodáknál az idei előfoglalási időszakban, az utaztatók a tavalyinál is erősebb évre számítanak az idén.","shortLead":"Gyorsan fogynak a helyek az utazási irodáknál az idei előfoglalási időszakban, az utaztatók a tavalyinál is erősebb...","id":"20180428_Nyaralni_menne_Nem_art_sietni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cfb885-3423-4832-aad1-100fa9b59f73","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Nyaralni_menne_Nem_art_sietni","timestamp":"2018. április. 28. 08:26","title":"Nyaralni menne? Nem árt sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162af72a-c518-4e61-8e49-50ba6ac2f78c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz belbiztonsági szolgálat, az FSZB lecsapott az Iszlám Állam nevű terrorista szervezet tagjaira, akik több terrorcselekményt készültek elkövetni Moszkvában, a június közepén kezdődő labdarúgó-világbajnokság fő helyszínén.","shortLead":"Az orosz belbiztonsági szolgálat, az FSZB lecsapott az Iszlám Állam nevű terrorista szervezet tagjaira, akik több...","id":"20180427_Terrorcselekmenyeket_akadalyoztak_meg_a_foci_vbre_keszulo_Moszkvaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=162af72a-c518-4e61-8e49-50ba6ac2f78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8a383f-39ef-4479-85f5-cd3e130c6fd3","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Terrorcselekmenyeket_akadalyoztak_meg_a_foci_vbre_keszulo_Moszkvaban","timestamp":"2018. április. 27. 19:09","title":"Terrorcselekményeket akadályoztak meg a foci-vb-re készülő Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ed5b24-4203-4918-8e2a-caea84d63a96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"57-42 arányban megszavazta az amerikai szenátus Mike Pompeo volt CIA-igazgató külügyminiszteri jelölését csütörtökön. ","shortLead":"57-42 arányban megszavazta az amerikai szenátus Mike Pompeo volt CIA-igazgató külügyminiszteri jelölését csütörtökön. ","id":"20180426_a_szenatus_is_megszavazta_mike_pompeo_jeloleset_a_kulugyminiszteri_posztra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58ed5b24-4203-4918-8e2a-caea84d63a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5134139e-810c-44a5-8c69-bc1ba6ab1c87","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_a_szenatus_is_megszavazta_mike_pompeo_jeloleset_a_kulugyminiszteri_posztra","timestamp":"2018. április. 26. 19:42","title":"A szenátus is megszavazta Mike Pompeo jelölését a külügyminiszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pásztóihoz hasonló helyzettől nem tart a nemrég megválasztott polgármester, szerinte nem fognak lemondani a vásárhelyi képviselők, itt állóháborúra készülnek. Csütörtökön például jogköröktől fosztották meg Márki-Zay Pétert és egymilliárd forint elköltéséről is döntöttek, amire a polgármester szerint nincs fedezet: ez lett a sok közgyűlés eredménye.","shortLead":"A pásztóihoz hasonló helyzettől nem tart a nemrég megválasztott polgármester, szerinte nem fognak lemondani...","id":"20180427_Megbenitottak_MarkiZay_Petert_a_vasarhelyi_kepviselok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c251b2-69c1-4e36-a156-f926cdecb74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Megbenitottak_MarkiZay_Petert_a_vasarhelyi_kepviselok","timestamp":"2018. április. 27. 09:45","title":"Megbénították Márki-Zay Pétert a vásárhelyi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]