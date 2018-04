Az Avont California Perfume Company néven, New Yorkban 1886-ban alapította David H. McConnell. McConnell korábban könyvügynökként próbált megélni, nem sok sikerrel, az üzletet pedig úgy próbálta feldobni, hogy termékei mellé rózsaillatú parfümöt ajándékozott. A parfüm annyira népszerű volt, hogy egy idő után a könyv ki is esett a kínálatból, és egy évvel az alapítás után fel is épült a társaság első gyára a könnyebb szállítás elősegítésére egy vasútvonal mellett. A forradalmi újítás azonban nem ez volt, hanem a direkt értékesítési rendszer, amelyet Mrs. P.F.E. Albee dolgozott ki 1886-ban. Mrs. Albee, aki maga is házalt a parfümökkel, nőket gyűjtött maga köré, tíz évvel később pedig már katalógus is segítette a munkájukat, a nők önálló kereseti lehetőségének előmozdítása azóta is szerves része a cég imázsának. 1902-ben már tízezerre nő a kereskedő hölgyek száma, a szám 1957-re érte el a százezret, 1978-ban pedig az egymilliót. Az Egyesült Államokon kívül 1914-ben jelent meg először a társaság, a kanadai Montréalban kezdték árulni a kozmetikai termékeket. McConnell 1937-ben halt meg, a céget ekkor fia vette át, aki 1939-ben, Shakespeare szülővárosának, Stratford-upon-Avonnak a tiszteletére Avonnak keresztelte át. Az értékesítés 2008-ban lépte át világszerte a tízmilliárd dollárt, de közben a céget súlyos korrupciós botrány rázta meg. 2016-ban a cég kettévált: a tőzsdén jegyzett Avonból kivált a New Avon LLC, amely az Egyesült Államokban, Kanadában és Puerto Ricóban árulja a cég termékeit. Az Avon ma 5,7 milliárd dolláros forgalmával a világ ötödik legnagyobb kozmetikai cége, 6,4 millió tanácsadójával pedig a világ második legnagyobb direkt értékesítést bonyolító társasága az Amway után. A cég több mint száz országban van jelen, bár az elmúlt időszakban több nagy piacról is kivonult. Az Avon 1990 óta van jelen Magyarországon, árbevétele 2016-ban, folyamatos növekedés után, meghaladta a 26 milliárd forintot.