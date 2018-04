Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2205ae9-ba3d-46f1-b62b-8f42f754fea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meggyilkolt nő édesanyja szerint a férfi gyanúsan viselkedett lánya eltűnése után, és nem akart segíteni megkeresni őt.","shortLead":"A meggyilkolt nő édesanyja szerint a férfi gyanúsan viselkedett lánya eltűnése után, és nem akart segíteni megkeresni...","id":"20180428_birosag_ele_allitottak_a_ferfit_aki_elasta_a_zagyva_artereben_baratnoje_holttestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2205ae9-ba3d-46f1-b62b-8f42f754fea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac702325-f418-410c-9609-51e1d7ea68e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_birosag_ele_allitottak_a_ferfit_aki_elasta_a_zagyva_artereben_baratnoje_holttestet","timestamp":"2018. április. 28. 21:20","title":"Bíróság elé állították a férfit, aki elásta a Zagyva árterében volt élettársa holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60e7ec0-8cdc-4a4e-bb82-42c9fa9eb81e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar autóversenyző és az alatta futó Hyundai is remek formában van, 12:30-kor már az időmérőn futhat hasonló csúcsot Michelisz.","shortLead":"A magyar autóversenyző és az alatta futó Hyundai is remek formában van, 12:30-kor már az időmérőn futhat hasonló...","id":"20180428_michelisz_norbert_hyundai_hungaroring_wtcr_palyacsucs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b60e7ec0-8cdc-4a4e-bb82-42c9fa9eb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4563c040-f925-4a17-aefe-c123d67ce7c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_michelisz_norbert_hyundai_hungaroring_wtcr_palyacsucs","timestamp":"2018. április. 28. 10:51","title":"Bejött a Hyundai Michelisznek, azonnal pályacsúcsot ment a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6be3e5-e36c-4614-9862-831b52044350","c_author":"Halmos Máté","category":"elet","description":"Japánban nemhogy nem ciki a helyi MÁV, de vonatoknak saját rajongótáboruk van. 