Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte mindenhol 2-3 fokkal melegebb a tenger az ilyenkor megszokottnál:","shortLead":"Szinte mindenhol 2-3 fokkal melegebb a tenger az ilyenkor megszokottnál:","id":"20180430_21_fokos_az_Adria","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bb991-f112-4a70-93ce-6c2ae3b442a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_21_fokos_az_Adria","timestamp":"2018. április. 30. 11:02","title":"21 fokos az Adria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs a helyén az a tölgyfa, amelyet Emmanuel Macron francia elnök ajándékozott a múlt héten Donald Trump amerikai elnöknek. A facsemetét a két politikus együtt ültette el a Fehér Ház kertjében, ám most már újra egy üres füves terület van a helyszínen.","shortLead":"Nincs a helyén az a tölgyfa, amelyet Emmanuel Macron francia elnök ajándékozott a múlt héten Donald Trump amerikai...","id":"20180430_Hova_tunt_Macron_faja_a_Feher_Haz_kertjebol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f96240-4d28-4e88-b242-ffd2c82e4b85","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Hova_tunt_Macron_faja_a_Feher_Haz_kertjebol","timestamp":"2018. április. 30. 14:33","title":"Hova tűnt Macron fája a Fehér Ház kertjéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bca789a-6fd7-4d0a-9ab3-4e475d24ce63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Na jó, nem egyszerű, de ennyi azért a jelek szerint összehozható.","shortLead":"Na jó, nem egyszerű, de ennyi azért a jelek szerint összehozható.","id":"20180428_Zenelt_on_mar_a_kutyajaval__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bca789a-6fd7-4d0a-9ab3-4e475d24ce63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f249e2ff-84f0-404e-ae82-4b8e9c4f94a8","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Zenelt_on_mar_a_kutyajaval__video","timestamp":"2018. április. 28. 22:30","title":"Zenélt ön már a kutyájával? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Kiírták a pályázatot a budapesti kisföldalatti rekonstrukciójának és meghosszabbításának tervezésére. Arra azonban semmi garancia nincs, hogy a tervek meg is valósulnak.","shortLead":"Kiírták a pályázatot a budapesti kisföldalatti rekonstrukciójának és meghosszabbításának tervezésére. Arra azonban...","id":"201817__kisfoldalatti__hosszabbitasi_tervek__fovaroskormanymeccs__alagutperspektiva","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cd1094-8412-4539-be1d-ccdd7bed037d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201817__kisfoldalatti__hosszabbitasi_tervek__fovaroskormanymeccs__alagutperspektiva","timestamp":"2018. április. 30. 09:37","title":"Jobb, ha nem esünk eksztázisba a kisföldalatti-hosszabbítás hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f9e60-ce89-4cfe-a5e4-b835049f54f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Ferrari német pilótájának ez az idei harmadik, és pályafutása 53. pole pozíciója.","shortLead":"A Ferrari német pilótájának ez az idei harmadik, és pályafutása 53. pole pozíciója.","id":"20180428_vettele_a_pole_pozicio_a_forma1es_azeri_nagydijon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f9e60-ce89-4cfe-a5e4-b835049f54f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536488c3-3664-452a-83a6-207a74d7d9a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_vettele_a_pole_pozicio_a_forma1es_azeri_nagydijon","timestamp":"2018. április. 28. 16:48","title":"Vettelé a pole pozíció a Forma-1-es Azeri Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el, de tovább is tolhatja jobbra Mark Rutte kormányfőt.","shortLead":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el...","id":"201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8fb49a-746d-406c-9108-d85909f20bb0","keywords":null,"link":"/vilag/201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","timestamp":"2018. április. 30. 07:00","title":"Orbán nagy tisztelője és a magyarok vigasztalója a szélsőjobbos holland fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök örül, hogy Észak- és Dél-Korea megpróbálja rendezni a viszonyát. Oroszország állítólag közös infrastrukturális és energetikai programokba is hajlandó beszállni harmadik országként. ","shortLead":"Az orosz elnök örül, hogy Észak- és Dél-Korea megpróbálja rendezni a viszonyát. Oroszország állítólag közös...","id":"20180429_a_delkoreai_elnok_racsorgott_putyinra_aki_orult_a_penteki_korea_csucsnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142eba4f-f550-4686-9866-8ff7374b2499","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_a_delkoreai_elnok_racsorgott_putyinra_aki_orult_a_penteki_korea_csucsnak","timestamp":"2018. április. 29. 14:26","title":"A dél-koreai elnök rácsörgött Putyinra, aki örült a pénteki Korea-csúcsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","shortLead":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","id":"20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb62375-95b8-4e15-ab06-6ef8f17d45c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","timestamp":"2018. április. 30. 08:51","title":"135 millió forint az, hogy az MSZP és a Párbeszéd külön frakciót alakít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]