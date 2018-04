Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05a395c2-4c38-469d-ab8f-9b9cb4007d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órával az után, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda körözése nyomán a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogató parancsot, a svájci hatóságok elfogták a szélhámossággal vádolt \"csengeri örököst\", Szabó Gáborné Matkó Máriát.","shortLead":"Néhány órával az után, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda körözése nyomán a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogató...","id":"20180429_Elfogtak_a_csengeri_orokosnot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a395c2-4c38-469d-ab8f-9b9cb4007d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cebcdf-caf1-4fd2-bc1c-3b6389fd32cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_Elfogtak_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. április. 29. 10:38","title":"Svájcban fogták el a „csengeri örökösnőt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már több mint 200 millió forintot ér majd, ha valaki mind a hat számot eltalálja.","shortLead":"Jövő héten már több mint 200 millió forintot ér majd, ha valaki mind a hat számot eltalálja.","id":"20180429_nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8cad86-5b3d-4eb2-8227-5a0aa645e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180429_nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 29. 16:51","title":"Nem volt teliltalálatos szelvény a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6961315e-a937-4947-afbd-204d8ed09be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök őszinte próbált lenni. Nem kellett volna.","shortLead":"Az elnök őszinte próbált lenni. Nem kellett volna.","id":"20180429_Donald_Trumpnak_sikerult_verig_sertenie_a_paralimpikonokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6961315e-a937-4947-afbd-204d8ed09be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182e848f-703e-4062-b721-47335eaf10d3","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Donald_Trumpnak_sikerult_verig_sertenie_a_paralimpikonokat","timestamp":"2018. április. 29. 07:43","title":"Donald Trumpnak sikerült vérig sértenie a paralimpikonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos című könyvében azoknak, akik szóbeszéd révén szeretnék növelni termékük, szolgáltatásuk ismertségét és népszerűségét. És ehhez néhány tippet is nyújt. ","shortLead":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos...","id":"20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91aee4-0a03-4316-a2bb-dc3933d7ece3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","timestamp":"2018. április. 29. 19:15","title":"Mit keres egy iPhone a turmixgépben? És hogyan fertőzzük meg a világot termékünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa63e3b-e459-4ddf-8522-1fb33f51a80b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajdúsági Ízek Fesztiválját is veszélyeztette a víz, ami elárasztotta a rendezvény területének egy részét. A program végül elkezdődhetett, estére a vízszolgáltatást is helyreállították.","shortLead":"A Hajdúsági Ízek Fesztiválját is veszélyeztette a víz, ami elárasztotta a rendezvény területének egy részét. A program...","id":"20180428_viz_nelkul_volt_majdnem_egesz_nap_hajduszoboszlo_egy_csotores_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa63e3b-e459-4ddf-8522-1fb33f51a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fc901-aa27-4cf9-b45b-53ee83745f90","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_viz_nelkul_volt_majdnem_egesz_nap_hajduszoboszlo_egy_csotores_miatt","timestamp":"2018. április. 28. 21:35","title":"Víz nélkül volt majdnem egész nap Hajdúszoboszló egy csőtörés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77916efb-f04b-4468-9a6e-02f8b4609f41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kivitelező félbehagyta a munkát, állítólag jogi vita miatt. Az egyetem szerint van pénz a befejezésre, de nem mondták meg, mikorra lesz kész.","shortLead":"A kivitelező félbehagyta a munkát, állítólag jogi vita miatt. Az egyetem szerint van pénz a befejezésre, de nem mondták...","id":"20180428_remisztoen_nez_ki_a_felbehagyott_kutvolgyi_klinika_kulseje_mikozben_bent_folyik_az_ellatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77916efb-f04b-4468-9a6e-02f8b4609f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68024e6b-84b4-4546-8cd7-8fb61f89f718","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180428_remisztoen_nez_ki_a_felbehagyott_kutvolgyi_klinika_kulseje_mikozben_bent_folyik_az_ellatas","timestamp":"2018. április. 28. 20:35","title":"Rémisztően néz ki a félbehagyott Kútvölgyi Klinika külseje, miközben bent folyik az ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el, de tovább is tolhatja jobbra Mark Rutte kormányfőt.","shortLead":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el...","id":"201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8fb49a-746d-406c-9108-d85909f20bb0","keywords":null,"link":"/vilag/201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","timestamp":"2018. április. 30. 07:00","title":"Orbán nagy tisztelője és a magyarok vigasztalója a szélsőjobbos holland fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fiatal énekesnő és a svéd DJ a közelmúltban közös számot is készítettek.","shortLead":"A fiatal énekesnő és a svéd DJ a közelmúltban közös számot is készítettek.","id":"20180430_Konnyek_kozt_emlekezett_Rita_Ora_Aviciire","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d735c2-dd90-48db-af1b-4b541e7f092d","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Konnyek_kozt_emlekezett_Rita_Ora_Aviciire","timestamp":"2018. április. 30. 12:37","title":"Könnyek közt emlékezett Rita Ora Avicii-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]