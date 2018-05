Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Vigyázzon velük, nem véletlenül olyan kicsik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2d5ce6-a861-4ae2-ae90-980d34ee9050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban belengetett új, Orbán által vezetett miniszterelnöki kormányirodát egy Biró Marcell nevű hivatalnok vezetné.","shortLead":"A korábban belengetett új, Orbán által vezetett miniszterelnöki kormányirodát egy Biró Marcell nevű hivatalnok vezetné.","id":"20180502_Megvan_ki_lehet_Orban_uj_jobbkeze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d2d5ce6-a861-4ae2-ae90-980d34ee9050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a3f1a8-e933-40e8-9df6-9f1fd236c09d","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Megvan_ki_lehet_Orban_uj_jobbkeze","timestamp":"2018. május. 02. 09:29","title":"Megvan, ki lehet Orbán új jobbkeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]