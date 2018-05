Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a601574-343d-4156-88b4-2ca79f8532ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Piliscsaba és Pilisvörösvár között egy kamion és egy autó csattant, az M1-esen, Biatorbágynál pedig két autó. ","shortLead":"Piliscsaba és Pilisvörösvár között egy kamion és egy autó csattant, az M1-esen, Biatorbágynál pedig két autó. ","id":"20180502_karambol_miatt_benult_meg_a_10es_ut_es_az_m1es_autopalya_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a601574-343d-4156-88b4-2ca79f8532ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f853e-1299-4e66-b9bd-691a91d25d2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_karambol_miatt_benult_meg_a_10es_ut_es_az_m1es_autopalya_is","timestamp":"2018. május. 02. 08:24","title":"Karambol miatt bénult meg a 10-es út és az M1-es autópálya is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","shortLead":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","id":"20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ae0e81-7ab2-49ec-bff2-c2c81de2fb63","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","timestamp":"2018. május. 01. 14:30","title":"Orbán után Medgyessy is az azeri önkényúrnak hajbókol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tiszafüreden nyílt meg Kelet-Magyarország első kutyákkal is látogatható fürdőhelye. ","shortLead":"Tiszafüreden nyílt meg Kelet-Magyarország első kutyákkal is látogatható fürdőhelye. ","id":"20180501_Latott_mar_kutyabarat_furdot_Mutatunk_egyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9fc24e-c182-4a43-afbe-52f713721c73","keywords":null,"link":"/elet/20180501_Latott_mar_kutyabarat_furdot_Mutatunk_egyet","timestamp":"2018. május. 01. 13:52","title":"Látott már kutyabarát fürdőt? Mutatunk egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A producer újabb sötét ügyeire egy új periratból derül fény.","shortLead":"A producer újabb sötét ügyeire egy új periratból derül fény.","id":"20180502_Budapesten_sem_allt_le_a_zaklatassal_Harvey_Weinstein","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98228180-9400-40df-b3b7-17c7384f8b78","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Budapesten_sem_allt_le_a_zaklatassal_Harvey_Weinstein","timestamp":"2018. május. 02. 11:20","title":"Budapesten sem állt le a zaklatással Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c282e5-3bf8-4da3-94a9-7fa77c5b6fd8","c_author":"Móra Veronika","category":"itthon","description":"Ha nem támogatjuk az alulról építkező, közösségi munkát és annak segítőit most, akkor évek múlva megint csak a gyenge civil társadalom és a tudatos állampolgárság hiánya miatt siránkozhatunk – figyelmeztet Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója. Vélemény.","shortLead":"Ha nem támogatjuk az alulról építkező, közösségi munkát és annak segítőit most, akkor évek múlva megint csak a gyenge...","id":"201817_a_zsebunkbe_kell_nyulnunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c282e5-3bf8-4da3-94a9-7fa77c5b6fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b29bbc-1992-488d-88cc-b972a007e9bb","keywords":null,"link":"/itthon/201817_a_zsebunkbe_kell_nyulnunk","timestamp":"2018. május. 01. 10:00","title":"Móra Veronika: A zsebünkbe kell nyúlnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google után a Microsoft is továbbfejleszti levelezőrendszerét. A változások több új, kényelmes funkciót is hoznak, weben és mobilon egyaránt.","shortLead":"A Google után a Microsoft is továbbfejleszti levelezőrendszerét. A változások több új, kényelmes funkciót is hoznak...","id":"20180502_microsoft_outlook_uj_outlook_funkciok_idozona_valtas_outlook_szamlabefizetes_hatarido_outlook_naptar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7970beaa-bc58-46f5-abe1-f27f7d411276","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_microsoft_outlook_uj_outlook_funkciok_idozona_valtas_outlook_szamlabefizetes_hatarido_outlook_naptar","timestamp":"2018. május. 02. 13:03","title":"Outlookot használ? Tudjon róla, hogy remek új funkciók jönnek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b6cdc18-7c6f-49b1-b66f-0486f047d997","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden tömeges polgári engedetlenségi akciók indítására szólította fel híveit.","shortLead":"Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden tömeges polgári engedetlenségi akciók indítására szólította fel híveit.","id":"20180502_utakat_zartak_le_az_ormeny_ellenzeki_tuntetok_nagy_a_dugo_a_repterre_vezeto_uton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b6cdc18-7c6f-49b1-b66f-0486f047d997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e11404f-399b-45b6-87ec-b77a3c69684b","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_utakat_zartak_le_az_ormeny_ellenzeki_tuntetok_nagy_a_dugo_a_repterre_vezeto_uton","timestamp":"2018. május. 02. 08:02","title":"Utakat zártak le az örmény ellenzéki tüntetők, nagy a dugó a reptérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet az Apple készülékei és szolgáltatásai iránt.","shortLead":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet...","id":"20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deccd08-befd-4257-9fb1-6d397b223d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","timestamp":"2018. május. 02. 06:03","title":"3 611 598 000 000 forintot keresett 3 hónap alatt az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]