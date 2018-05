Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","shortLead":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","id":"20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa267086-216f-4872-8ad0-3c964c8fdb82","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","timestamp":"2018. május. 01. 16:13","title":"A nézők közé csapódott egy autó az ásotthalmi roncsderbin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3cbeb24-8a00-43f7-899d-35343d2100ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittasan vezetett a fiatal dorogi férfi, a mikrobusz majdnem öt métert zuhant Bajóton, amikor megcsúszott az úton. Egy 22 éves lányt a roncs alól húztak ki, már nem tudtak segíteni rajta.","shortLead":"Ittasan vezetett a fiatal dorogi férfi, a mikrobusz majdnem öt métert zuhant Bajóton, amikor megcsúszott az úton...","id":"20180501_feladta_magat_a_balesetet_okozo_sofort_akit_kutyaval_kerestek_a_karambol_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3cbeb24-8a00-43f7-899d-35343d2100ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d4b0e8-af4d-4670-80cf-b7a8b0d64f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_feladta_magat_a_balesetet_okozo_sofort_akit_kutyaval_kerestek_a_karambol_utan","timestamp":"2018. május. 01. 21:25","title":"Feladta magát a balesetet okozó sofőr, akit kutyával kerestek a karambol után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől egyig hamis.","shortLead":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől...","id":"20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d30792-c241-4875-a5dd-0a1e5f2ec037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","timestamp":"2018. május. 02. 09:45","title":"Egy nagy rakás Minecraft-figurát koboztak el Ferihegyen a pénzügyőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A böngészési előzmények törléséhez hasonló funkcióval erősít a Facebook. Az új eszközzel pár kattintással megsemmisíthetők lesznek facebookos tevékenységeink nyomai.","shortLead":"A böngészési előzmények törléséhez hasonló funkcióval erősít a Facebook. Az új eszközzel pár kattintással...","id":"20180503_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_clear_history_elozmenyek_torlese_funkcio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328af325-f945-4871-8d44-312d866762eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_clear_history_elozmenyek_torlese_funkcio","timestamp":"2018. május. 03. 08:03","title":"Remek dologgal bővül a Facebook: gombnyomásra törölhetünk majd minden nyomot magunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46329bab-1ff4-4ac5-a041-82964b696a81","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egyre magasabban szárnyal a Skoda – de ha túl sok a barátod, nem marad időd az ellenségeidre. Egyelőre úgy tűnik, a csehek nem tudnak hibázni, ügyesen lavíroznak a német anyakonszern útvesztőjében úgy, hogy mindig jól jönnek ki belőle. Ha minden (a)Karoq szóvicc mellé egy autóeladás strigulát is behúzhat majd a Skoda, akkor nem lesz itt gondjuk.","shortLead":"Egyre magasabban szárnyal a Skoda – de ha túl sok a barátod, nem marad időd az ellenségeidre. Egyelőre úgy tűnik...","id":"20180501_skoda_karoq_teszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46329bab-1ff4-4ac5-a041-82964b696a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3472328b-14bf-4879-9470-0b5b2fba14f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_skoda_karoq_teszt","timestamp":"2018. május. 01. 14:00","title":"Skoda Karoq-teszt: nem olcsó, de a szóvicceket ingyen kapjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Tamás Gáspár Miklós alaposabban szemügyre vette a kormánynévsort, és máris kénytelen korrigálni magát. ","shortLead":"Tamás Gáspár Miklós alaposabban szemügyre vette a kormánynévsort, és máris kénytelen korrigálni magát. ","id":"20180503_tgm_bolond_Kasler_es_a_magyar_allam_kormanyalakitas_miniszterek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48d5213-95d8-4732-8abb-6b192c7b6a64","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_tgm_bolond_Kasler_es_a_magyar_allam_kormanyalakitas_miniszterek","timestamp":"2018. május. 03. 12:12","title":"TGM: A bolond Kásler és a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy washingtoni fürdőben halva találták Aaron Traywick ismert biohackert, aki azzal szerzett nemzetközi ismertséget, hogy egy ki nem próbált herpeszgyógyszert adott be megának egy teremnyi néző előtt. Traywick valószínűleg sokaknak ártott azzal, hogy másokat is felelőtlen öngyógyításra bíztatott.","shortLead":"Egy washingtoni fürdőben halva találták Aaron Traywick ismert biohackert, aki azzal szerzett nemzetközi ismertséget...","id":"20180502_Ide_vezet_a_tulzott_ongyogyitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1c1e8d-b123-4e1f-a935-11a589941307","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Ide_vezet_a_tulzott_ongyogyitas","timestamp":"2018. május. 02. 18:26","title":"Ide vezet a túlzott öngyógyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korrupciómentesnek kell lenni, ezért biztos anyagi háttérre van szükség – mondta az MKIK-elnök arról, hogy a felesége a Monetáris Tanács tagja. Parragh László arról is beszélt a HVG Portré rovatának, hogy irritáló lenne a szám, amennyi pénzt keres.","shortLead":"Korrupciómentesnek kell lenni, ezért biztos anyagi háttérre van szükség – mondta az MKIK-elnök arról, hogy a felesége...","id":"20180502_Parragh_a_fizeteserol_szamot_nem_mondok_mert_irritalo_lenne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f479888-c280-4f52-b681-922123193766","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Parragh_a_fizeteserol_szamot_nem_mondok_mert_irritalo_lenne","timestamp":"2018. május. 02. 12:19","title":"Parragh a jövedelméről: \"számot nem mondok, mert irritáló lenne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]