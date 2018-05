Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ez a szétszedés nem öncélú, szépen...","id":"20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a70ea0-bf3e-4046-b465-ffa92d4d1228","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","timestamp":"2018. május. 02. 17:03","title":"Így lehet a darabjaira szedni egy iPhone-t 18 másodperc alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első alkalommal 100 euró a bírság, de ha visszaeső valaki 1000 is lehet.","shortLead":"Első alkalommal 100 euró a bírság, de ha visszaeső valaki 1000 is lehet.","id":"20180502_osztrak_autos_cigaretta_birsag_gyerek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c63374-d93e-4b11-997c-35b343a6e90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_osztrak_autos_cigaretta_birsag_gyerek","timestamp":"2018. május. 02. 12:23","title":"Mostantól büntetnek az osztrákok: tilos a dohányzás, ha gyerek is ül a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bertolucci még ennél is tovább megy.","shortLead":"Bertolucci még ennél is tovább megy.","id":"20180502_Ridley_Scott_szegyellhetne_magat_Kevin_Spacey_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb020883-e522-4e0f-afd0-b707e96e2ef7","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Ridley_Scott_szegyellhetne_magat_Kevin_Spacey_miatt","timestamp":"2018. május. 02. 12:17","title":"“Ridley Scott szégyellhetné magát Kevin Spacey miatt!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]