Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","shortLead":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","id":"20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131f6e3-2dd5-4541-b767-eba5a5d23da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","timestamp":"2018. május. 02. 16:32","title":"Árváltozás jön a postánál, többet kell majd fizetni bizonyos levelek feladásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott a legnagyobb közösségi oldalt. A WhatsApp társalapítójáról van szó, aki állítólag megelégelte az adatgyűjtési gyakorlatot.","shortLead":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott...","id":"20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0d2986-e1cb-49b3-b854-c4aa591df9bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","timestamp":"2018. május. 02. 19:00","title":"Neki is elege lett: a WhatsApp társalapítója is otthagyja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő a Fidesz-frakció alakuló ülésére érkezőben, újságírói kérdésre válaszolva árulta el, mit gondol a Brüsszelben elhangzottakról.","shortLead":"A kormányfő a Fidesz-frakció alakuló ülésére érkezőben, újságírói kérdésre válaszolva árulta el, mit gondol...","id":"20180503_orban_kesz_targyalni_brusszellel_a_jogallamisagrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2466a165-376f-4088-9117-5898ec448755","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_orban_kesz_targyalni_brusszellel_a_jogallamisagrol","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Orbán kész tárgyalni Brüsszellel a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051f34fe-f302-4777-864d-e81b9f029d0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit most az Egyesült Államokban állítják bíróság elé. ","shortLead":"A férfit most az Egyesült Államokban állítják bíróság elé. ","id":"20180502_Kiskutyakba_varrva_csempeszte_a_drogot_egy_latinamerikai_allatorvos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051f34fe-f302-4777-864d-e81b9f029d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bad312-d635-4670-8cef-4c59d1513831","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Kiskutyakba_varrva_csempeszte_a_drogot_egy_latinamerikai_allatorvos","timestamp":"2018. május. 02. 05:30","title":"Kiskutyákba varrva csempészte a drogot egy latin-amerikai állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcadb61-2f20-4c7f-9e26-ea8e8102a955","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénytelen és átláthatatlan Handó Tünde bírói kinevezési gyakorlata – erre jutott az OBH-elnök tevékenységét ellenőrző Országos Bírói Tanács is. Ám közben kitört a vita, hogy egyáltalán működőképes-e a testület.","shortLead":"Törvénytelen és átláthatatlan Handó Tünde bírói kinevezési gyakorlata – erre jutott az OBH-elnök tevékenységét...","id":"20180503_hando_tunde_obh_obt_darak_peter_hilbert_edit_kinevezesi_gyakorlat_torvenyesseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcadb61-2f20-4c7f-9e26-ea8e8102a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c13a2e-3307-4def-972d-b94947ace7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_hando_tunde_obh_obt_darak_peter_hilbert_edit_kinevezesi_gyakorlat_torvenyesseg","timestamp":"2018. május. 03. 13:45","title":"Számháborúvá fajult Handó és az őt elmarasztaló Országos Bírói Tanács párbaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd644cb9-3b0f-4319-9164-135ae46df7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Baloldal is csatlakozik azokhoz, akik már május 7-én tiltakozni akarnak a Kossuth tér lezárása ellen.","shortLead":"Az Európai Baloldal is csatlakozik azokhoz, akik már május 7-én tiltakozni akarnak a Kossuth tér lezárása ellen.","id":"20180503_egyre_tobben_terveznek_kordonbontast_a_parlamentnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd644cb9-3b0f-4319-9164-135ae46df7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4309230c-929e-4f96-a91e-5b7b91b278f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_egyre_tobben_terveznek_kordonbontast_a_parlamentnel","timestamp":"2018. május. 03. 11:23","title":"Egyre többen terveznek kordonbontást a parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már a rosszabb lakások ára is annyira magas, hogy a befektetők inkább a kiadásban gondolkoznak a felújítás helyett.","shortLead":"Már a rosszabb lakások ára is annyira magas, hogy a befektetők inkább a kiadásban gondolkoznak a felújítás helyett.","id":"20180503_Mar_nem_eri_meg_lepusztult_lakast_felujitani_annyival_jobb_uzlet_a_berbeadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5916381d-d04d-430d-8e68-df55e35fb774","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Mar_nem_eri_meg_lepusztult_lakast_felujitani_annyival_jobb_uzlet_a_berbeadas","timestamp":"2018. május. 03. 11:45","title":"Már nem éri meg lepusztult lakást felújítani, annyival jobb üzlet a bérbeadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében, amelyet a világhírű brit elméleti fizikus halála után mutatott be a Cambridge-i Egyetem a héten.","shortLead":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében...","id":"20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a7f9e7-c5c6-4161-b0af-6e3042d76b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","timestamp":"2018. május. 03. 13:33","title":"Zsebuniverzumokról értekezett utolsó munkájában Stephen Hawking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]