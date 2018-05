Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltánytalan és tisztességtelen az osztrák eljárás, amely a származási ország bérszínvonalához igazítja a vendégmunkásoknak nyújtott családtámogatást, mondja Szijjártó Péter külügyminiszter. Aztán hirtelen fordulattal a közellenség Brüsszelhez fordul segítségért.\r

\r

","shortLead":"Méltánytalan és tisztességtelen az osztrák eljárás, amely a származási ország bérszínvonalához igazítja...","id":"20180502_Osztrak_csaladtamogatasi_megszoritasok_Szijjartonak_hirtelen_fontos_lett_Brusszel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fcede7-5dce-4fd3-a362-79ce05313c75","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Osztrak_csaladtamogatasi_megszoritasok_Szijjartonak_hirtelen_fontos_lett_Brusszel","timestamp":"2018. május. 02. 14:36","title":"Osztrák családtámogatási megszorítások: Szijjártónak hirtelen fontos lett Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654ba45c-e27f-4bac-80b7-10668b32789b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármesternek szabad volt kiállnia egy fideszes képviselőjelölt mellett, ezért alkotmánysértő az őt elmarasztaló kúriai ítélet – mondta ki az Alkotmánybíróság.","shortLead":"A székesfehérvári polgármesternek szabad volt kiállnia egy fideszes képviselőjelölt mellett, ezért alkotmánysértő az őt...","id":"20180503_alkotmanybirosag_egy_polgarmester_kampanyolhat_kepviselojelolt_mellett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654ba45c-e27f-4bac-80b7-10668b32789b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba696b7b-c1d4-47f7-ad02-9038eaad915c","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_alkotmanybirosag_egy_polgarmester_kampanyolhat_kepviselojelolt_mellett","timestamp":"2018. május. 03. 10:35","title":"Ab: Egy polgármester kampányolhat képviselőjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A budapesti kamara köteles a NAV-ot hívni behajtónak, ha a vállalkozók nem fizetnék be a kamarai hozzájárulást – nyilatkozta az MKIK főtitkára.","shortLead":"A budapesti kamara köteles a NAV-ot hívni behajtónak, ha a vállalkozók nem fizetnék be a kamarai hozzájárulást –...","id":"20180502_Korai_volt_az_orom_hogy_nem_hajtjak_be_a_kamarai_hozzajarulast_az_elmaradokon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314cf42c-14b5-4009-8b94-d7a0b5c85348","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180502_Korai_volt_az_orom_hogy_nem_hajtjak_be_a_kamarai_hozzajarulast_az_elmaradokon","timestamp":"2018. május. 02. 14:55","title":"Korai volt az öröm, hogy nem hajtják be a kamarai hozzájárulást az elmaradókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac87855-953e-43c8-a33f-f554512ccaf3","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Ámulni nem annyira, bámulni annál inkább lehet annak a gulyásnak a videoreceptjét, ami mostanság járta be a mindent elbíró közösségi oldalt. Nem, nem újragondolás, evolúció, épp ellenkezőleg. Állítólag hagyományos, a régi iskolából való, valaki megtévesztett boldogult gyerekkorából. De hogy a mamája, nagyija, dédije nem tudott főzni, az biztos. Mentségére legyen mondva, valahol a nagyvilágban. ","shortLead":"Ámulni nem annyira, bámulni annál inkább lehet annak a gulyásnak a videoreceptjét, ami mostanság járta be a mindent...","id":"20180502_A_gulyas_bamulatos_atvaltozasa__recept","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac87855-953e-43c8-a33f-f554512ccaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16981679-1562-4aa6-9593-13dc6bbbbf7b","keywords":null,"link":"/elet/20180502_A_gulyas_bamulatos_atvaltozasa__recept","timestamp":"2018. május. 03. 09:09","title":"Elrettentő videó köröz a neten egy gulyásnak mondott izéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f968b9e-4a71-4954-801c-51760f754c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jobb fizetésért más céghez mentek a mozdonyvezetők, egy részük külföldre. A GYSEV szerint nem arról van szó, hogy az érintett munkatársak hirtelen és egyszerre mondtak volna fel, pótlásukat megoldották.","shortLead":"Jobb fizetésért más céghez mentek a mozdonyvezetők, egy részük külföldre. A GYSEV szerint nem arról van szó...","id":"20180502_par_het_alatt_nyolc_mozdonyvezeto_hagyta_ott_a_gysevet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f968b9e-4a71-4954-801c-51760f754c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b60f89-e6f0-496a-82bc-8b8f3942a8f6","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_par_het_alatt_nyolc_mozdonyvezeto_hagyta_ott_a_gysevet","timestamp":"2018. május. 02. 11:08","title":"Pár hét alatt nyolc mozdonyvezető hagyta ott a GYSEV-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6cacb4-6a45-4467-8108-3d0a5e38b940","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kisebb, szegényebb településeken tarolt a Fidesz, a többi között ennek okairól kérdeztük a HVG-ben Kovách Imre szociológust.","shortLead":"A kisebb, szegényebb településeken tarolt a Fidesz, a többi között ennek okairól kérdeztük a HVG-ben Kovách Imre...","id":"20180503_Kovach_Az_Orbankormany_tobb_intezkedese_novelte_a_fuggest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a6cacb4-6a45-4467-8108-3d0a5e38b940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6c4c9d-b9ca-46ae-b71f-2c0afc1af5de","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Kovach_Az_Orbankormany_tobb_intezkedese_novelte_a_fuggest","timestamp":"2018. május. 03. 12:02","title":"Kovách: \"Az Orbán-kormány több intézkedése növelte a függést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4749c289-be2e-45c3-a9a2-2e9a45aa98e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Akinek Párizsba van repülőjegy csütörtökre vagy péntekre, tájékozódjon indulás előtt. ","shortLead":"Akinek Párizsba van repülőjegy csütörtökre vagy péntekre, tájékozódjon indulás előtt. ","id":"20180503_budapesti_utasokat_is_erint_az_air_france_sztrajkja_toroltek_tobb_parizsi_gepet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4749c289-be2e-45c3-a9a2-2e9a45aa98e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a154945c-2848-405c-9311-e86188cf7d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_budapesti_utasokat_is_erint_az_air_france_sztrajkja_toroltek_tobb_parizsi_gepet","timestamp":"2018. május. 03. 15:32","title":"Budapesti utasokat is érint az Air France sztrájkja, töröltek több párizsi gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcadb61-2f20-4c7f-9e26-ea8e8102a955","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénytelen és átláthatatlan Handó Tünde bírói kinevezési gyakorlata – erre jutott az OBH-elnök tevékenységét ellenőrző Országos Bírói Tanács is. Ám közben kitört a vita, hogy egyáltalán működőképes-e a testület.","shortLead":"Törvénytelen és átláthatatlan Handó Tünde bírói kinevezési gyakorlata – erre jutott az OBH-elnök tevékenységét...","id":"20180503_hando_tunde_obh_obt_darak_peter_hilbert_edit_kinevezesi_gyakorlat_torvenyesseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dcadb61-2f20-4c7f-9e26-ea8e8102a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c13a2e-3307-4def-972d-b94947ace7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_hando_tunde_obh_obt_darak_peter_hilbert_edit_kinevezesi_gyakorlat_torvenyesseg","timestamp":"2018. május. 03. 13:45","title":"Számháborúvá fajult Handó és az őt elmarasztaló Országos Bírói Tanács párbaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]