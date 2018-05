Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új robotja pillanatok alatt szétkapja a megunt, kidobott iPhone-okat. Ez a szétszedés nem öncélú, szépen illeszkedik a cupertinói cég környezetvédelmi törekvéseibe.","shortLead":"Az Apple új robotja pillanatok alatt szétkapja a megunt, kidobott iPhone-okat. Ez a szétszedés nem öncélú, szépen...","id":"20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a70ea0-bf3e-4046-b465-ffa92d4d1228","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","timestamp":"2018. május. 02. 17:03","title":"Így lehet a darabjaira szedni egy iPhone-t 18 másodperc alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014554c2-ffb1-4aec-b328-4f35b586ba35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új csillag tűnt fel a kamuhíroldalak egén, és sok versenytárs közül kell kitűnnie, hát elég erős álhírekkel operál.","shortLead":"Új csillag tűnt fel a kamuhíroldalak egén, és sok versenytárs közül kell kitűnnie, hát elég erős álhírekkel operál.","id":"20180503_schwarzenegger_meghalt_terence_hill_hir_kamu_atveres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014554c2-ffb1-4aec-b328-4f35b586ba35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888eea8c-10c8-42ee-8704-de2c6ae0f29b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_schwarzenegger_meghalt_terence_hill_hir_kamu_atveres","timestamp":"2018. május. 03. 07:02","title":"Ön is gyászolja Schwarzeneggert? Nem kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bee4d9-84b0-40fd-a0ca-65881e717fb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bassam Ghraoui a háború elől menekült Magyarországra, hogy csokinagyhatalommá tegye hazánkat. ","shortLead":"Bassam Ghraoui a háború elől menekült Magyarországra, hogy csokinagyhatalommá tegye hazánkat. ","id":"20180502_Meghalt_a_sziriai_csokigyaros_aki_inkabb_Magyarorszagon_epitette_a_bizniszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7bee4d9-84b0-40fd-a0ca-65881e717fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf64ea-fcc3-41fb-9f0a-8b78063987a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Meghalt_a_sziriai_csokigyaros_aki_inkabb_Magyarorszagon_epitette_a_bizniszt","timestamp":"2018. május. 02. 18:45","title":"Meghalt a szíriai csokigyáros, aki inkább Magyarországon építette a bizniszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec817989-6ea6-4ff5-a472-807f84bc2b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unió sok évvel ezelőtt fogadott el egy jogszabályt. E szerint késés vagy járattörlés esetén a légitársaságoknak kártérítést kell fizetniük a pórul járt utasoknak.","shortLead":"Az Európai Unió sok évvel ezelőtt fogadott el egy jogszabályt. E szerint késés vagy járattörlés esetén...","id":"20180503_A_legi_utasok_tobbsegenek_lovese_sincs_a_jogairol_inkabb_veszni_hagyja_az_akar_600_euros_karteritest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec817989-6ea6-4ff5-a472-807f84bc2b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bfc9d4-c5b1-4733-abf4-64ac88bb7eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_A_legi_utasok_tobbsegenek_lovese_sincs_a_jogairol_inkabb_veszni_hagyja_az_akar_600_euros_karteritest","timestamp":"2018. május. 03. 11:52","title":"A légi utasok többségének lövése sincs a jogairól, inkább veszni hagyja az akár 600 eurós kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eed2b6-bb36-4407-bb7a-34e672b870d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO adatai szerint összesen hétmillió ember lehet világszerte, aki emiatt hal meg. ","shortLead":"A WHO adatai szerint összesen hétmillió ember lehet világszerte, aki emiatt hal meg. ","id":"20180502_Tobb_millio_ember_halalaert_felel_evente_a_legszennyezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6eed2b6-bb36-4407-bb7a-34e672b870d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9882b-a2f5-40fb-972c-4284f8cbdad4","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Tobb_millio_ember_halalaert_felel_evente_a_legszennyezes","timestamp":"2018. május. 02. 06:20","title":"Több millió ember haláláért felel évente a légszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében, amelyet a világhírű brit elméleti fizikus halála után mutatott be a Cambridge-i Egyetem a héten.","shortLead":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében...","id":"20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a7f9e7-c5c6-4161-b0af-6e3042d76b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","timestamp":"2018. május. 03. 13:33","title":"Zsebuniverzumokról értekezett utolsó munkájában Stephen Hawking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcadb61-2f20-4c7f-9e26-ea8e8102a955","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénytelen és átláthatatlan Handó Tünde bírói kinevezési gyakorlata – erre jutott az OBH-elnök tevékenységét ellenőrző Országos Bírói Tanács is. Ám közben kitört a vita, hogy egyáltalán működőképes-e a testület.","shortLead":"Törvénytelen és átláthatatlan Handó Tünde bírói kinevezési gyakorlata – erre jutott az OBH-elnök tevékenységét...","id":"20180503_hando_tunde_obh_obt_darak_peter_hilbert_edit_kinevezesi_gyakorlat_torvenyesseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcadb61-2f20-4c7f-9e26-ea8e8102a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c13a2e-3307-4def-972d-b94947ace7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_hando_tunde_obh_obt_darak_peter_hilbert_edit_kinevezesi_gyakorlat_torvenyesseg","timestamp":"2018. május. 03. 13:45","title":"Számháborúvá fajult Handó és az őt elmarasztaló Országos Bírói Tanács párbaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták, hogy melyik a legjobb. ","shortLead":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták...","id":"20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98d9a2a-2117-4689-ab4f-82c76e6e4283","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","timestamp":"2018. május. 03. 13:12","title":"Kiderült: tényleg laktózmentes a laktózmentes tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]