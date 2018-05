A nyolcvanas években az akkori szocialista kormánynak adott, de nem balos ihletésű, hanem nagyon is józan, piac diktálta tanácsokat. Karrierje csúcspontján az egyik legnagyobb francia pénzintézet, a Crédit Lyonnais élén állt és hozta vissza a nemzetközi pénzügyi élet élvonalába a korábban súlyos bajokba keveredett bankot. Most afféle végső összegzésként írta meg tapasztalatait, és az esszéből nagyon is aktuális üzenet fogalmazódik meg a mai francia gazdasági elitnek és talán nem csak a francia vezetőknek.

Peyrelevade olyan „eretnekséget” képes állítani, mint hogy „Marx él”. Mármint a marxi gazdasági elemzés egy-két tétele ma is érvényes. Tehát a volt bankvezér szerint a francia gazdaságot, például a vasutakat mostanában megbénító sztrájkokért, nem csak a doktriner balos szakszervezet, a CGT a felelős. Hanem legalább olyan mértékben a francia cégeket arisztokratikus, olykor feudális módon uraló elnök-vezérigazgatók is. Őket csak a részvényesek érdekei motiválják. Peyrelevade viszont a Crédit Lyonnais főnökeként több külföldi, tehát németországi és skandináviai bankot is működtetett. És ott sokkal jobban mentek a dolgok.

A német törvények szerint a vállalati tanácsot a szakszervezetek delegálta képviselő hívja össze, ő határozza meg a napirendet és vétójoga van a döntés hozatalban. Franciaországban az elnök-vezérigazgató hívja össze testületet, meghallgatja a szakszervezetek képviselőjét, majd dönt a saját érdekei alapján. Erre persze nincs más válasza a szakszervezetnek, mint a sztrájk – annak sokszor tíz, százmillió eurós veszteségeivel. Peyrelevade szerint a német-skandináv modellt be kellene vezetni Franciaországban is. De még ennél is tovább megy: azt javasolja, hogy a vállalati haszon minimum 25 százalékát az alkalmazottaknak adják.

Ez a fajta profitmegosztás manapság csak a cégek nagyon kis hányadában érvényesül, a haszon túlnyomó részét a részvényesek és menedzsment viszi el, az alkalmazottaknak csak morzsák maradnak. Pedig a globalizáció egyre kegyetlenebb körülményei között csak akkor maradhatnak talpon az európai és a francia vállaltok, ha az alkalmazottakat is bevonják a tulajdonlásba.

Jean Peyrelevade könyve hatalmas vitákat vált ki Franciaországban, de talán érdemes erre a polémiára odafigyelni Európa más tájairól is, hiszen a haszonmegosztás enyhítene valamit a világgazdaság egyik legsúlyosabb problémáján: a vagyoni egyenlőtlenségek drasztikus növekedésén, amelynek olyan társadalmi és politikai hatásai lehetnek, amelyeket ma még a legelőrelátóbb elmék sem képesek megjósolni.