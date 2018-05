Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cf3b5ed-0ed0-4d29-a4f3-8a1c33ba6ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem rendeltek még annyi elektromos kamiont a világon, mint amennyiről most kötöttek szerződést.","shortLead":"Soha nem rendeltek még annyi elektromos kamiont a világon, mint amennyiről most kötöttek szerződést.","id":"20180504_nikola_motor_company_elektromos_kamion_anheuser_busch","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf3b5ed-0ed0-4d29-a4f3-8a1c33ba6ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5478c14-58a5-4cc3-a1ae-43f9e71a7515","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_nikola_motor_company_elektromos_kamion_anheuser_busch","timestamp":"2018. május. 04. 09:21","title":"Több száz elektromos kamiont rendelt a világ legnagyobb sörcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak a legtöbbet a gyerekek 18 éves korukig, de nem ritkák a pszichológiai/pszichiátriai problémák sem. ","shortLead":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak...","id":"20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e005cf-574a-48b4-816a-6eb9d5135ad4","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","timestamp":"2018. május. 04. 11:37","title":"Itt van, mi mindennel bajlódnak a legtöbbet a magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","id":"20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c094a6-2630-48d2-a290-401ab92fda9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","timestamp":"2018. május. 02. 20:11","title":"\"Orbán politikája a félelem mérgező keverékére épül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetiségi írásbelikkel indul a szezon.","shortLead":"A nemzetiségi írásbelikkel indul a szezon.","id":"20180503_penteken_kezdodnek_az_erettsegik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de781804-b68c-4768-8091-fb91db4cc0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_penteken_kezdodnek_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 03. 13:25","title":"Pénteken kezdődnek az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c486673-48bb-4a9b-b4a5-89158865d6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy borzalmas videó futott körbe még csütörtökön este, ahol egy füzesgyarmati lovas teljesen kiborulva mutatja meg azt a dögtelepet, ahova elpusztult lovának tetemét elszállították, és embertelen módon megnyúzták, megcsonkították.","shortLead":"Egy borzalmas videó futott körbe még csütörtökön este, ahol egy füzesgyarmati lovas teljesen kiborulva mutatja meg azt...","id":"20180504_Mar_feljelentest_is_tettek_a_versenylo_tetemenek_megcsonkitasa_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c486673-48bb-4a9b-b4a5-89158865d6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94321d8f-bff4-45ff-9f6f-3a162b24601c","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Mar_feljelentest_is_tettek_a_versenylo_tetemenek_megcsonkitasa_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 11:05","title":"Őrizetlen dögtelepre vittek bukása után egy versenylovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester szerint az amerikai elnök megtérítette ügyvédjének a 130 ezer dollárt, amellyel az megvásárolta Stormy Daniels pornószínésznő hallgatását.","shortLead":"Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester szerint az amerikai elnök megtérítette ügyvédjének a 130 ezer dollárt...","id":"20180503_megis_fizethetett_a_pornoszinesznonek_donald_trump","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe015b8-02a6-40dd-be0a-9977882f282b","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_megis_fizethetett_a_pornoszinesznonek_donald_trump","timestamp":"2018. május. 03. 12:34","title":"Mégis fizethetett a pornószínésznőnek Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350e58b4-6a2f-4b07-8322-504c87dc0987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény járőr, mit követhetett el?","shortLead":"Szegény járőr, mit követhetett el?","id":"20180503_autos_video_kina_rendor_motorhazteto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=350e58b4-6a2f-4b07-8322-504c87dc0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6cbb4-aaab-450f-87a1-36fa210833f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_autos_video_kina_rendor_motorhazteto","timestamp":"2018. május. 03. 11:56","title":"Videó: jobbról elhúz egy autó, kapaszkodó rendőrrel a motorháztetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tűzoltók egy tűzesethez vonultak szirénázva, amikor oldalára borult a több tíztonnás jármű. ","shortLead":"A tűzoltók egy tűzesethez vonultak szirénázva, amikor oldalára borult a több tíztonnás jármű. ","id":"20180503_Raborult_egy_tuzoltoauto_egy_kisbuszra_Budapesten_egy_ember_meghalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3623d8b4-ffd7-47d7-8ff0-4ee361d13adc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180503_Raborult_egy_tuzoltoauto_egy_kisbuszra_Budapesten_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. május. 03. 17:12","title":"Ráborult egy tűzoltóautó egy kisbuszra Budapesten, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]